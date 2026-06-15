search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 17:46
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.06.2026 16:33

Τραμπ: Τα «πλοία αρχίζουν να κινούνται» μέσω του Στενού του Ορμούζ

15.06.2026 16:33
hormuz 66- new

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λέει ότι «πλοία αρχίζουν να κινούνται» έξω από το Στενό του Ορμούζ – «πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο».

«Πηγαίνουν κατά μήκος της Νότιας Οδού, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε έναν διάδρομο στην πλωτή οδό.

«Υπάρχουν και άλλες περιοχές ταξιδιού», πρόσθεσε, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Διαβάστε επίσης:

Τζέι Ντι Βανς: «Πολλές» οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με το Ιράν που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά οι ΗΠΑ έχουν «όλα τα χαρτιά»

Η Βρετανία θα απαγορεύσει στους κάτω των 16 ετών την πρόσβαση στα social – «Να φέρουμε πίσω την παιδικότητα στα παιδιά»

Σύγκρουση ελικοπτέρων στη Βραζιλία: Ο τραγουδιστής Oliver Tree και ο YouTuber Gaspi ανάμεσα στους νεκρούς (photos/videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
g7-evian-234
ΚΟΣΜΟΣ

Στο επίκεντρο της Συνόδου της G7 η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Στο Εβιάν και ο Τραμπ (Photos)

pontikia australia 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αυστραλοί αγρότες παλεύουν με τα… ποντίκια: Πετάγονται από παντού, βρίσκονται στα χωράφια, στους τοίχους, στα… κρεβάτια

mitsotakis-haftar
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ

de niro
LIFESTYLE

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έχει να πει τέσσερις λέξεις στον Ντόναλντ Τραμπ

stanford
ΚΟΣΜΟΣ

Φοιτητές αποχώρησαν από την ομιλία του CEO της Google φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

diaxwristiki
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλή διαχωριστική γραμμή: Αν την πατήσετε την ...πατήσατε - Ποιο είναι το πρόστιμο

geroulanos spiliopoulos xatz vasileiadis
ΚΑΛΧΑΣ

Το καμπανάκι από τις πολεοδομίες, το μέτωπο Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, ο Παύλος και ο Σπηλιωτόπουλος, η αναβάθμιση Χατζηγιαννάκη και ο Βασιλειάδης  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 17:44
g7-evian-234
ΚΟΣΜΟΣ

Στο επίκεντρο της Συνόδου της G7 η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Στο Εβιάν και ο Τραμπ (Photos)

pontikia australia 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αυστραλοί αγρότες παλεύουν με τα… ποντίκια: Πετάγονται από παντού, βρίσκονται στα χωράφια, στους τοίχους, στα… κρεβάτια

mitsotakis-haftar
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ

1 / 3