Τραμπ: Τα «πλοία αρχίζουν να κινούνται» μέσω του Στενού του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social λέει ότι «πλοία αρχίζουν να κινούνται» έξω από το Στενό του Ορμούζ – «πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο».

«Πηγαίνουν κατά μήκος της Νότιας Οδού, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος σε έναν διάδρομο στην πλωτή οδό.

«Υπάρχουν και άλλες περιοχές ταξιδιού», πρόσθεσε, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

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