Τι δεν ξέρουμε για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Τα θολά σημεία για τα διόδια στο Ορμούζ, τα πυρηνικά και τις κυρώσεις

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία που θα τερματίσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ, θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ και θα ξεκινήσει 60ήμερες πυρηνικές διαπραγματεύσεις.

Ακολουθούν όσα γνωρίζουμε – και όσα δεν γνωρίζουμε – για τα βασικά ζητήματα που διακυβεύονται:

Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι η διαδρομή θα ανοίξει ξανά μετά την υπογραφή της συμφωνίας την Παρασκευή, με τον Πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι η διέλευση μέσω της πλωτής οδού θα είναι «μόνιμα χωρίς χρέωση».

Ωστόσο, δύο ημιεπίσημα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων ανέφεραν τη Δευτέρα ότι ενώ η Τεχεράνη θα επιτρέψει την ελεύθερη διέλευση για το χρονικό διάστημα των 60 ημερών κατά το οποίο θα διεξαχθούν περαιτέρω διαπραγματεύσεις, σχεδιάζει να επιβάλει τέλη μετά από αυτήν την περίοδο, με το Fars να αναφέρει ότι το Ιράν «σκοπεύει να επωφεληθεί οικονομικά από την εμπορική ναυτιλία μέσω του Στενού».

Οι παράγοντες ασφαλείας θα επηρεάσουν επίσης το χρονοδιάγραμμα οποιουδήποτε ανοίγματος. Το CNN έχει αναφέρει προηγουμένως ότι το Ιράν έχει τοποθετήσει νάρκες στο στενό και οι διαπραγματευτές θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνίες για το πώς θα τις απομακρυνθούν.

Κατάπαυση του πυρός

Το Πακιστάν, το οποίο μεσολάβησε για τη συμφωνία, δήλωσε ότι και οι δύο πλευρές «δήλωσαν τον άμεσο και οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Ωστόσο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν συμπεριέλαβε τον Λίβανο στην ανακοίνωσή του και το Ισραήλ, το οποίο δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας, δήλωσε ότι οι δυνάμεις του δεν αποσύρονται από τον Λίβανο.

Πυρηνικά ζητήματα

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι το Ιράν διαβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αλλά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή τα αποθέματα ουρανίου του. Αυτό μπορεί να έχει αναβληθεί για διαπραγματεύσεις στο μέλλον.

Κυρώσεις και παγωμένα κεφάλαια

Το Ιράν δήλωσε ότι οι 60ήμερες πυρηνικές διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν μόνο αφού οι ΗΠΑ απελευθερώσουν δισεκατομμύρια δολάρια παγωμένων κεφαλαίων. Αλλά ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν θα απελευθερωθούν χρήματα χωρίς σαφείς δεσμεύσεις από το Ιράν.

Η οικονομία

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών μηνών μετά την ανακοίνωση, αλλά παραμένουν περίπου 10 δολάρια το βαρέλι πάνω από τα προπολεμικά επίπεδά τους. Μια ευρύτερη οικονομική ανάκαμψη πιθανότατα θα διαρκέσει μήνες.

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