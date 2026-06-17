Σάλος στη Βρετανία: Υγειονομικός προσπάθησε να πουλήσει τα ιδιωτικά ιατρικά αρχεία της πριγκίπισσας της Ουαλίας

Ένας εργαζόμενος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης προσπάθησε να πουλήσει τα ιδιωτικά ιατρικά αρχεία της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, όπως αποκαλύπτουν τα ΜΜΕ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο εργαζόμενος στην Κλινική του Λονδίνου, ο οποίος δεν εργάζεται πλέον εκεί, έχει δεχτεί επίπληξη από το Γραφείο του Επιτρόπου Πληροφοριών (ICO) για «σκόπιμη κακή χρήση» των ιδιωτικών ιατρικών αρχείων της Πριγκίπισσας της Ουαλίας για οικονομικό όφελος.

Το ICO ξεκίνησε ποινική έρευνα τον Μάρτιο του 2024 για την παράνομη απόκτηση και αποκάλυψη ιατρικών πληροφοριών σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, μετά την αναφορά παραβίασης από την Κλινική του Λονδίνου.

Εκείνη την εποχή, αναφέρθηκε ότι τουλάχιστον ένα μέλος του προσωπικού προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία της Κέιτ ενώ νοσηλευόταν στο ιδιωτικό νοσοκομείο στο κεντρικό Λονδίνο τον Ιανουάριο.

Η πριγκίπισσα παρέμεινε στην κλινική για 13 ημέρες μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα. Στη συνέχεια, ανακοίνωσε τον Μάρτιο του ίδιου έτους ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο, ο οποίος εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Το ICO, το οποίο είναι ο εποπτικός φορέας προστασίας δεδομένων και απορρήτου του Ηνωμένου Βασιλείου, δήλωσε την Τετάρτη: «Μετά από πλήρη αξιολόγηση βάσει του Κώδικα για τους Εισαγγελείς του Στέμματος και της Πολιτικής Δίωξης του ICO, ο φορέας εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση σε έναν πρώην πλέον επαγγελματία υγείας από το Λονδίνο σχετικά με αδίκημα βάσει του άρθρου 170(5) του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων του 2018. Η συμπεριφορά αφορούσε την σκόπιμη κακή χρήση εξαιρετικά ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών και μια προσφορά για την αποκάλυψή τους με σκοπό το οικονομικό όφελος, γεγονός που αποτελεί σαφή παραβίαση εμπιστοσύνης».

Ο Ian Hulme, εκτελεστικός διευθυντής του ICO για την εποπτεία των κανονισμών, δήλωσε: «Οι άνθρωποι θα πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται ότι οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχουν σε φορείς υγειονομικής περίθαλψης είναι ασφαλείς και προστατευμένες από εκμετάλλευση».

«Δεν θα διστάσουμε να ασκήσουμε ποινική δίωξη όπου είναι απαραίτητο», κατέληξε.

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