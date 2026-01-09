Η Κέιτ Μίντλετον γιορτάζει τα 44α γενέθλιά της με ένα «προσωπικό» μήνυμα για την επούλωση μετά την «πιο σκοτεινή περίοδο»

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας δημοσίευσε ένα γαλήνιο βίντεο μέσω Instagram την Παρασκευή, στο οποίο η ίδια απεικονίζεται να περπατάει κοντά στη φύση, καθώς μιλάει για το πώς θα υπομείνουμε την «πιο κρύα, πιο σκοτεινή εποχή».

Η πριγκίπισσα έγραψε στους ακολούθους της: «Ο χειμώνας έχει τον τρόπο του να μας φέρνει ηρεμία, υπομονή και ήρεμη σκέψη. Το ρεύμα επιβραδύνεται αρκετά ώστε να δούμε την αντανάκλασή μας, να ανακαλύψουμε τα βαθύτερα μέρη του εαυτού μας παράλληλα με τους ψιθύρους και τον παλμό κάθε ζωντανού πλάσματος».

Η Μίντλετον σημείωσε ότι πρόσφατα «αναλογίζεται πόσο βαθιά ευγνώμων» είναι.

Όσο για το τι είναι ευγνώμων, η Μίντλετον εξήγησε: «Τα ποτάμια μέσα μας ρέουν με ευκολία, οι φόβοι ξεπλένονται [καθώς] καθαρίζουν και εξαγνίζουν. [Ερχόμαστε] σε ειρήνη με τα δάκρυά μας και ανακαλύπτουμε τι σημαίνει να είσαι ζωντανός, να είσαι ένα με τη φύση.

[Η φύση είναι] μια ήσυχη δασκάλα και μια απαλή φωνή που καθοδηγεί στη μνήμη, βοηθώντας μας να θεραπευτούμε», κατέληξε.

Στη λεζάντα, η Μίντλετον χαρακτήρισε τη φετινή σειρά με βίντεο για τη Μητέρα Φύση ως μια «βαθιά προσωπική, δημιουργική σκέψη για το πώς η φύση [την] βοήθησε να θεραπευτεί».

Η Μίντλετον, η οποία βρίσκεται σε ύφεση μετά τη μάχη της με τον καρκίνο, πρόσθεσε: «Αλλά είναι επίσης μια ιστορία για τη δύναμη της φύσης και τη δημιουργικότητα στη συλλογική θεραπεία. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούμε να μάθουμε από τη μητέρα φύση, καθώς προσπαθούμε να χτίσουμε έναν πιο ευτυχισμένο και υγιέστερο κόσμο».

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έγινε πρωτοσέλιδο για τη διάγνωσή της με καρκίνο τον Μάρτιο του 2024.

Αποσύρθηκε από τη δημοσιότητα για να υποβληθεί σε θεραπεία, αποκαλύπτοντας έξι μήνες αργότερα ότι είχε ολοκληρώσει τη χημειοθεραπεία.

Η Μίντλετον, η οποία έκτοτε επέστρεψε στα βασιλικά της καθήκοντα, επιβεβαίωσε τον Ιανουάριο του 2025 ότι βρίσκεται σε ύφεση.

Ο σύζυγός της, πρίγκιπας Ουίλιαμ, έδωσε μια σπάνια εικόνα για τα προβλήματα υγείας της Μίντλετον στην εκπομπή του Γιουτζίν Λέβι «The Reluctant Traveler» μετά την «πιο δύσκολη χρονιά» τους ως οικογένεια.

Διαβάστε επίσης:

Χρήστος Πολίτης: «Ήθελε να μένει μόνος του, ήταν απόφασή του να αποτραβηχτεί», είπε ο αδελφός του που τον βρήκε νεκρό

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει πώς ξεπέρασε το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

Αντώνης Ρέμος: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο NOX για λόγους υγείας – «Αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη» (video)