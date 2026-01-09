search
09.01.2026 19:01

Χρήστος Πολίτης: «Ήθελε να μένει μόνος του, ήταν απόφασή του να αποτραβηχτεί», είπε ο αδελφός του που τον βρήκε νεκρό

09.01.2026 19:01
xristos-politis

Στην απόφαση που είχε πάρει ο Χρήστος Πολίτης, να αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, αναφέρθηκε ο αδελφός του.

Ο γνωστός ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου, στα 84 του χρόνια, με την είδηση του θανάτου του να γίνεται γνωστή αργά το βράδυ της Πέμπτης, 8/1.

Ο αδελφός του, Γιώργος Πιατουλάκης, ήταν εκείνος που βρήκε νεκρό στο σπίτι του τον ηθοποιό, μια ήμερα αργότερα.

Μεταξύ άλλων, ο αδελφός του ηθοποιού αναφέρθηκε στη σεμνότητα και την αγάπη του Χρήστου Πολίτη στο θέατρο, αλλά και στο πόσο δεμένος ήταν με την οικογένειά του.

«Ο αδελφός μου ήταν ένας εργάτης του θεάτρου»

«Ο αδελφός μου ήταν ένας εργάτης του θεάτρου, αγαπούσε το θέατρο και ήταν σεμνός άνθρωπος. Ούτε συνεντεύξεις έδινε, ούτε ανακάτευε την οικογένειά του. Του άρεσε η αναγνώριση από τον κόσμο. Όλοι έλεγαν τα καλύτερα λόγια για το ήθος του, το ταλέντο του, τη σεμνότητά του. Πάντα ήταν σεμνός άνθρωπος», ανέφερε αρχικά ο αδελφός του Χρήστου Πολίτη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Ήταν επιλογή του, ήθελε να μένει μόνος του, ήταν απόφασή του να αποτραβηχτεί και να μην έχει καμία σχέση με κανέναν», σημείωσε ο ίδιος σχετικά με την απόφαση του ηθοποιού να αποτραβηχτεί από τα «φώτα».

«Είχε κάποια προβληματάκια, είχε ένα αναπνευστικό πρόβλημα, εκεί ταλαιπωρήθηκε λίγο», είπε ο Γιώργος Πιατουλάκης για τον αδελφό του, ενώ μίλησε και για την αγάπη του ηθοποιού στην οικογένειά του.

«Είχαμε επικοινωνία. Πάντα ήμασταν δεμένη οικογένεια. Εγώ και τα ανίψια του, δηλαδή. Τα είχε ως παιδιά του», είπε χαρακτηριστικά.

