Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Χρήστος Πολίτης – Ο εμβληματικός «Γιάγκος Δράκος» της «Λάμψης»

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Χρήστου Πολίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, σε ηλικία 83 ετών. Ο σπουδαίος ηθοποιός άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, με πιο αναγνωρίσιμο ρόλο εκείνον του εμβληματικού «Γιάγκου Δράκου» στη μακροβιότερη καθημερινή σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, τη «Λάμψη».

Την είδηση του θανάτου έκανε γνωστή με ανάρτηση του ο συγγραφέα Μάνος Λαμπράκης στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook.

«Ο Χρήστος Πολίτης δεν μένει πια εδώ… 1942 – 2026» έγραψε ο κ. Λαμπράκης.

Με πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, ο Χρήστος Πολίτης υπήρξε ένας αθόρυβος αλλά ουσιαστικός εργάτης της τέχνης, με συνέπεια, ήθος και βαθιά αγάπη για το θέατρο.

Μια ζωή αφιερωμένη στην υποκριτική

Γεννημένος το 1942, ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (1965). Πραγματοποίησε την πρώτη του θεατρική εμφάνιση τη σεζόν 1965-1966 στον θίασο Γιάννη Φέρτη – Ξένιας Καλογεροπούλου, στο έργο «Δέκα μικροί νέγροι».

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με σημαντικούς θιάσους και δημιουργούς, όπως τον θίασο Τιτίκας Νικηφοράκη – Νίκου Χατζίσκου, το Θέατρο Κώστα Μουσούρη και το Εθνικό Θέατρο. Συμμετείχε σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραγωγές έως και τη σεζόν 1997-1998.

Ιδιαίτερη θέση στην καριέρα του κατέχουν οι εμφανίσεις του στο αρχαίο δράμα, με έργα όπως οι «Χοηφόροι – Ευμενίδες» του Αισχύλου και ο «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη, παραστάσεις που παρουσιάστηκαν και σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό.

Το Απλό Θέατρο

Καθοριστικό κεφάλαιο της διαδρομής του αποτέλεσε το Απλό Θέατρο, του οποίου υπήρξε ιδρυτικό μέλος από το 1974 έως το 1990. Ο θίασος στόχευε στη θεατρική αποκέντρωση, αρχικά με περιοδείες σε όλη την Ελλάδα και, από το 1982, με τη δημιουργία μόνιμης θεατρικής στέγης στην Καλλιθέα.

Το Απλό Θέατρο ανέβασε έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, από Άρθουρ Μίλερ και Τενεσί Ουίλιαμς έως Λούλα Αναγνωστάκη, ενώ σύστησε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό τα έργα του Τζο Όρτον.

Κινηματογράφος και διακρίσεις

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1968 στην ταινία «Λεωφόρος του μίσους» του Νίκου Φώσκολου. Το 1969 πρωταγωνίστησε στην ταινία «Το κορίτσι του 17», για την οποία τιμήθηκε με το Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησαν συνεργασίες κυρίως με τον παραγωγό Τζέιμς Πάρις, ενώ το 2022, έπειτα από πολυετή αποχή, επέστρεψε στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «Broadway» του Χρήστου Μασσαλά.

Ο ρόλος που τον έκανε θρύλο

Η τηλεοπτική του πορεία ξεκίνησε το 1973 με τη σειρά «Τα δίχτυα του τρόμου». Συμμετείχε σε σημαντικές σειρές της εποχής, ωστόσο η μεγάλη καθιέρωση ήρθε το 1991, όταν εντάχθηκε στο καστ της σειράς «Η Λάμψη».

Ως «Γιάγκος Δράκος», ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς «κακούς» της ελληνικής τηλεόρασης, παρέμεινε στη σειρά επί 14 συνεχή χρόνια, έως το 2005, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα του στη συλλογική μνήμη του κοινού.

Παιδεία και δημόσια παρουσία

Παράλληλα με την καλλιτεχνική του διαδρομή, δίδαξε υποκριτική στη Δραματική Σχολή Αθηνών του Γιώργου Θεοδοσιάδη, ενώ σε μεταγενέστερη περίοδο ασχολήθηκε και με την πολιτική, εκλεγόμενος νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών το 1998.

Ο Χρήστος Πολίτης υπήρξε ένας ηθοποιός ουσίας, με μακρά και συνεπή πορεία, που τίμησε την τέχνη του θεάτρου και της υποκριτικής. Η απουσία του αφήνει ένα διακριτό αλλά βαθύ αποτύπωμα στον ελληνικό πολιτισμό.

