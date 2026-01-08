search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 23:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.01.2026 21:47

Δεμένα τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια λόγω των ισχυρών ανέμων: Κανονικά τα δρομολόγια για Κρήτη από Πειραιά

08.01.2026 21:47
limani aeras 66- new

Δεμένα παραμένουν τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια της χώρας, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και τοπικά έως και τα 9, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί κανονικά οι αποψινές αναχωρήσεις των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων Knossos Palace και Nissos Rodos στις 21:00, καθώς και του Αριάδνη στις 22:00 με προορισμό τα Χανιά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν προς άλλους προορισμούς καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Διαβάστε επίσης:

Αιματηρό επεισόδιο στη Χαλκιδική: 61χρονος μαχαίρωσε τον συμπέθερό του

Εύβοια: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Αλιβέρι

Πάτρα: Στον εισαγγελέα 26χρονος που φέρεται ως πρωταγωνιστής στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
praktoras-ice
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Ταυτοποιήθηκε ο πράκτορας της ICE που σκότωσε εν ψυχρώ την 37χρονη

vinijr
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super Cup Ισπανίας: Η Ρεάλ νίκησε 2-1 την Ατλέτικο κι έκλεισε ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (Video)

nunn pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Το ξέσπασμα των Ναν και Ρογκαβόπουλου επανέφερε τον Παναθηναϊκό στις νίκες, 84-71 τη Βίρτους Μπολόνια

xristos politis
ΕΛΛΑΔΑ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Χρήστος Πολίτης – Ο εμβληματικός «Γιάγκος Δράκος» της «Λάμψης»

eksafanisi-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πάτρα για την εξαφάνιση 16χρονης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 23:49
praktoras-ice
ΚΟΣΜΟΣ

Μινεάπολη: Ταυτοποιήθηκε ο πράκτορας της ICE που σκότωσε εν ψυχρώ την 37χρονη

vinijr
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super Cup Ισπανίας: Η Ρεάλ νίκησε 2-1 την Ατλέτικο κι έκλεισε ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό (Video)

nunn pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Το ξέσπασμα των Ναν και Ρογκαβόπουλου επανέφερε τον Παναθηναϊκό στις νίκες, 84-71 τη Βίρτους Μπολόνια

1 / 3