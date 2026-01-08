search
08.01.2026 21:02

Εύβοια: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Αλιβέρι

08.01.2026 21:02
PERIPOLIKO

Σοκ έχει προκαλέσει στην Εύβοια ο εντοπισμός ενός νεκρού άνδρα, περίπου 45 ετών, μέσα στο σπίτι του στο Αλιβέρι.

Όπως αναφέρει το eviareporter.gr, ο άνδρας φέρεται να ζούσε μόνος του, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο θάνατός του είχε επέλθει αρκετές ημέρες νωρίτερα.

Η υπόθεση ήρθε στο «φως» μετά από κλήσεις γειτόνων του εκλιπόντα στην αστυνομία, καθώς στην περιοχή είχε γίνει έντονα αντιληπτή δυσάρεστη οσμή.

Στο σημείο έσπευσαν σήμερα, Πέμπτη 8/1, αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εισήλθαν στην κατοικία και εντόπισαν τον άνδρα νεκρό.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διακριβωθούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ την υπόθεση χειρίζονται οι αρμόδιες Αρχές.

