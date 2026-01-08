search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

08.01.2026

Πλακώνονται… ξανά οι μετεωρολόγοι για τα χιόνια στη θάλασσα: Οι πολικές φωτοβολίδες, τα clickbait και αυτοί που… χαλάνε την πιάτσα

08.01.2026 19:45
Νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ των μετεωρολόγων για την πρόγνωση του καιρού των επόμενων ημερών και η αφορμή αυτή τη φορά ήταν τα χιόνια που θα φτάσουν ή δεν θα φτάσουν στη θάλασσα.

Μετά τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη, για χιόνια ακόμη και σε πεδινές, παραθαλάσσιες περιοχές και νησιά του Αιγαίου άλλοι μετεωρολόγοι εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί, τονίζοντας ότι τα προγνωστικά δεδομένα δεν επιτρέπουν ακόμη ασφαλή συμπεράσματα και προειδοποιούν για υπερβολές που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση στο κοινό.

Στην πρόγνωσή του για τον καιρό των επόμενων ημερών ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έκανε λόγο για «πολική φωτοβολίδα» που ενδέχεται να φέρει χιόνια μέχρι και δίπλα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, εισέρχεται στη χώρα πολική αέρια μάζα, η οποία θα συγκρουστεί με θερμότερες αέριες μάζες, ενισχύοντας σημαντικά τους βόρειους έως βορειοδυτικούς ανέμους, που σε αρκετές περιοχές θα φτάσουν σε επίπεδα θύελλας.

Κολυδάς: Χαλάνε την μετεωρολογική πιάτσα

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ και μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του σχετικά με τις προγνώσεις για χιονοπτώσεις τονίζει: «Χαλάνε τη μετεωρολογική πιάτσα όταν κάποιοι από τώρα προεξοφλούν πολλά χιόνια για την ερχόμενη Δευτέρα. Μπορείτε να διακρίνετε ότι ακόμη δεν υπάρχει κάποια σύγκλιση μεταξύ των κυριοτέρων αριθμητικών μοντέλων καιρού στο θέμα του υετού και ειδικότερα του χιονιού, απλά γιατί είναι πολλές μέρες μπροστά. Εκείνο το οποίο κατά κάποιον τρόπο μπορούμε να “προεξοφλήσουμε” είναι η αισθητή -αλλά πρόσκαιρη- πτώση της θερμοκρασίας από Κυριακή έως και την Τρίτη. Από εκεί και μετά τείνει να επανέλθει σε κανονικές τιμές».

Τσατραφύλλιας: O καιρός δεν είναι clickbait -Υπερβολικές «προγνώσεις» δεν είναι ενημέρωση

Στο ίδιο μήκος κύματος με τον Θοδωρή Κολυδά και αναφερόμενος τόσο σε «προγνώσεις» όσο και σε δημοσιεύματα, ο μετεωρολόγος του Alpha Γιώργος Τσατραφύλλιας υπογραμμίζει σε ανάρτηση πως «ο καιρός δεν είναι clickbait».

«O καιρός δεν είναι clickbait. Υπερβολικές ”προγνώσεις”, που ανακυκλώνονται τις τελευταίες ώρες άκριτα από σελίδες, για τα κλικ, δεν είναι ενημέρωση. Είναι παραπληροφόρηση. Η ευθύνη δεν είναι μόνο σε αυτούς που τα γράφουν, αλλά και σε όσους τα δημοσιεύουν γνωρίζοντας ότι υπερβάλλουν. Η μετεωρολογία βασίζεται σε δεδομένα, όχι σε κραυγές. Και ο πανικός δεν φέρνει ασφάλεια, φέρνει σύγχυση. Ο καιρός αφορά ζωές, όχι επισκεψιμότητα».

