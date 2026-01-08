Μαρουσάκης: Θα χιονίσει ακόμα και μέσα στην Αθήνα

Ένα παγωμένο… διάλειμμα μας επιφυλάσει ο καιρός – σαν… πολική φωτοβολίδα. Αυτό τουλάχιστον προαναγγέλλει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Ενδέχεται μάλιστα, αυτή η φωτοβολίδα να φέρει χιόνια μέχρι και δίπλα στη θάλασσα.

Όπως επισημαίνει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σταδιακά ολοκληρώνει σήμερα τη δράση του το ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που επηρέασε τη χώρα τις τελευταίες ώρες, αφήνοντας πίσω του έντονα φαινόμενα και απότομες μεταβολές του καιρού.

Το σύστημα απομακρύνεται προς το νότιο – νοτιοανατολικό Αιγαίο, χωρίς ωστόσο να σηματοδοτεί οριστική βελτίωση.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, την ίδια ώρα εισέρχεται στη χώρα πολική αέρια μάζα, η οποία θα συγκρουστεί με θερμότερες αέριες μάζες, ενισχύοντας σημαντικά τους βόρειους έως βορειοδυτικούς ανέμους, που σε αρκετές περιοχές θα φτάσουν σε επίπεδα θύελλας.

Ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

Η ψυχρή εισβολή θα συνοδευτεί από ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας. Όπως ανέφερε, στην Αττική χθες ο υδράργυρος έφτασε έως και τους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο το πρωί η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 6 βαθμούς.

Οι πολικές αέριες μάζες αναμένεται να προκαλέσουν χιονοπτώσεις ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα σε περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, αλλά και στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με τα φαινόμενα να έχουν διάρκεια που μπορεί να φτάσει έως και τις 24 ώρες.

Προς το Σάββατο, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πρόσκαιρη άνοδο, αγγίζοντας τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, νέο κύμα κακοκαιρίας θα αλλάξει και πάλι το σκηνικό, με τους ανέμους να στρέφονται σε νοτιάδες και τις βροχοπτώσεις να εντείνονται κυρίως στα δυτικά και στο ανατολικό Αιγαίο.

Χιόνια και στα βόρεια προάστια της Αττικής

Από το βράδυ της Κυριακής, νέα πολική αέρια μάζα αναμένεται να ρίξει εκ νέου τον υδράργυρο, με την Αττική να επιστρέφει γύρω στους 6 βαθμούς Κελσίου.

Όπως σημείωσε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, τη Δευτέρα και την Τρίτη αυξάνονται οι πιθανότητες για χιονοπτώσεις στα βόρεια προάστια της πρωτεύουσας.

Παράλληλα, στη βορειοανατολική χώρα, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, στις Σποράδες, την Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης, αναμένεται «πολική φωτοβολίδα» με χιονοπτώσεις διάρκειας έως και 24 ωρών.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «θα δούμε χιόνι μέχρι και στα νησιά, ακόμη και δίπλα στη θάλασσα», προσθέτοντας ότι από την Τρίτη και μετά η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνει, φτάνοντας τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Πτώση της θερμοκρασίας από σήμερα το μεσημέρι

Για σήμερα, Πέμπτη, ο καιρός ξεκινά άστατος σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν τόσο στα ορεινά όσο και σε χαμηλά υψόμετρα της βορειοδυτικής και βορειοανατολικής χώρας.

Παρότι τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση, η ημέρα θα παραμείνει δύσκολη λόγω των ισχυρών ανέμων και του έντονου ψύχους. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν νωρίς το πρωί, καθώς από το μεσημέρι και μετά αναμένεται αισθητή πτώση.

Στην Αττική, αναμένονται βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 16 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο από το απόγευμα θα αρχίσει να υποχωρεί, ενώ αύριο δεν θα ξεπεράσει τους 6 με 7 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, επίσης, προβλέπονται βροχές νωρίς το πρωί, με τη θερμοκρασία να αγγίζει έως τους 13 βαθμούς.

Από το απόγευμα αναμένεται απότομη πτώση, ενώ αύριο ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει ακόμη και στους 0 βαθμούς Κελσίου.

