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15.06.2026 16:16

Το «μία-μια» στην τηλεθέαση των καναλιών χαρακτήρισε το περασμένο πενθήμερο- Πρώτο το Mega την Παρασκευή (12/6)

15.06.2026 16:16
tileorasi

Κυρίαρχοι στις προτιμήσεις των τηλεθεατών παρέμειναν οι Alpha και Mega, οι οποίοι εναλλάσσονταν στην πρώτη θέση από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας. Εν τέλει το μεταξύ τους σκορ διαμορφώθηκε στο 2-3 υπερ του Mega με την πρωτιά της Παρασκευής.

Κόσμος συγκεντρώθηκε στα κανάλια της ΕΡΤ λόγω μεταδόσεων είτε μπάσκετ είτε ποδοσφαίρου

Την Παρασκευή ήταν σειρά της ΕΡΤ2Σπορ λόγω Μουντιάλ (Καναδάς- Βοσνία) να «χτυπήσει» 6% μερίδιο τηλεθέασης. Μια ημέρα νωρίτερα η ΕΡΤ1 απέσπασε μερίδιο 7,4% στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Ο ΑΝΤ1 κρατήθηκε τρίτος, την δυναμική του οποίου όμως προσέγγισε το Star, ενώ το Open υποχώρησε σημαντικά λόγω των πιέσεων που αναπτύχθηκαν στον ανταγωνισμό.

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