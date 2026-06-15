Το «μία-μια» στην τηλεθέαση των καναλιών χαρακτήρισε το περασμένο πενθήμερο- Πρώτο το Mega την Παρασκευή (12/6)

Κυρίαρχοι στις προτιμήσεις των τηλεθεατών παρέμειναν οι Alpha και Mega, οι οποίοι εναλλάσσονταν στην πρώτη θέση από την αρχή της προηγούμενης εβδομάδας. Εν τέλει το μεταξύ τους σκορ διαμορφώθηκε στο 2-3 υπερ του Mega με την πρωτιά της Παρασκευής.

Κόσμος συγκεντρώθηκε στα κανάλια της ΕΡΤ λόγω μεταδόσεων είτε μπάσκετ είτε ποδοσφαίρου.

Την Παρασκευή ήταν σειρά της ΕΡΤ2Σπορ λόγω Μουντιάλ (Καναδάς- Βοσνία) να «χτυπήσει» 6% μερίδιο τηλεθέασης. Μια ημέρα νωρίτερα η ΕΡΤ1 απέσπασε μερίδιο 7,4% στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen.

Ο ΑΝΤ1 κρατήθηκε τρίτος, την δυναμική του οποίου όμως προσέγγισε το Star, ενώ το Open υποχώρησε σημαντικά λόγω των πιέσεων που αναπτύχθηκαν στον ανταγωνισμό.

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