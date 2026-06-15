ΕΡΤ: Το Αρχείο της τιμά τη μνήμη του Μάνου Χατζιδάκι

Σήμερα, 32 χρόνια από τον θάνατο του παγκόσμιου Έλληνα μουσουργού, Μάνου Χατζιδάκι, το Αρχείο της ΕΡΤ τιμώντας τη μνήμη του παρουσιάζει ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον «Μουσικό Αύγουστο», το πρώτο καλοκαιρινό φεστιβάλ που διοργανώθηκε το 1980 και το 1981, στο Ηράκλειο Κρήτης, με εμπνευστή τον ίδιο.

Ήταν ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ με κύριο σκοπό την ανάδειξη παλαιών και νέων ρευμάτων στη μουσική, στον χορό, στον κινηματογράφο, στη ζωγραφική και στο θέατρο, με τη συμμετοχή σπουδαίων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Για εκείνη την περίοδο, ένα πολιτιστικό κίνημα με απήχηση σε όλη την Ελλάδα παρόμοιο με τις «Μουσικές Γιορτές», που επίσης καθιέρωσε ο συνθέτης το 1979 στα Ανώγεια της Κρήτης.

Το Αρχείο της ΕΡΤ παρουσιάζει τη συναυλία με έργα του Μάνου Χατζιδάκι, που δόθηκε στο Μικρό Θέατρο Κήπου στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Μουσικού Αύγουστου 1981. Ερμηνεύουν ο βαρύτονος Σπύρος Σακκάς και η μεσόφωνος Κική Μορφονιού. Συμμετέχει η Χορωδία του Τρίτου Προγράμματος, υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Κοντογεωργίου.

Παίζει μικρό ορχηστρικό σύνολο του Τρίτου Προγράμματος. Διευθύνει και παίζει πιάνο ο Μάνος Χατζιδάκις, ο οποίος προλογίζει την εκδήλωση.

Ακούγονται τα έργα «Καπετάν Μιχάλης», «Αποστολή» (καντάτα για μέτζο σοπράνο), «Μεγάλος Ερωτικός», «Αμοργός», «Τα Πινδαρικά». Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο «Τα Πινδαρικά» ή «Τα εκ Πινδάρου Παιανίζοντα», ένας μικρός κύκλος τραγουδιών για δύο λυρικές φωνές βασισμένα στην ποίηση του Πινδάρου, ολοκληρώθηκε για να παρουσιαστεί ζωντανά στη συναυλία αυτή στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Την ίδια ημέρα, ο Μάνος Χατζιδάκις παρουσίασε, επίσης για πρώτη φορά μπροστά σε κοινό, έξι μελοποιημένα μέρη από την «Αμοργό» του Νίκου Γκάτσου, καθώς, όπως και ο ίδιος αναφέρει στη διάρκεια της συναυλίας, η μελοποίηση δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Η συναυλία, σε σκηνοθεσία Στέλιου Ράλλη, μεταδόθηκε μαγνητοσκοπημένη από την ΕΡΤ.

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