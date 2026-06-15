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15.06.2026 09:12

ΣΚΑΪ: Δραματική έναρξη στις «Μπλε ώρες» έπειτα από δραματικό φινάλε στη «Γη της Ελιάς» για την Βάσια Παναγοπούλου

15.06.2026 09:12
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Το timinig έχει τη σημασία του – σχεδόν πάντα. Εξαίρεση δεν μπορεί να αποτελεί στον κανόνα η ελληνική μυθοπλασία.

Την Παρασκευή «έκλεισε» με συγκλονιστικό τρόπο, ο κύκλος ζωής της Ασπασίας, στη «Γη της Ελιάς», που είχε στο σενάριο του Ανδρέα Γεωργίου, η Βάσια Παναγοπούλου. Το άψυχο κορμί της Ασπασίας  εντοπίζεται από την Κούλα στο μνήμα του Κίμωνα.

Μερικές ώρες αργότερα «άνοιξε» νέος τηλεοπτικής κύκλος για τη Βάσια Παναγοπούλου καθώς εμφανίστηκε σε τίζερ της σειράς «Μπλε ώρες» που ετοιμάζει ο Ανδρέα Γεωργίου για τον ΣΚΑΪ.

Στην νέα πρόταση του Γεωργίου, της Βάνας Δημητρίου και του Κούλλη Νικολάου, η Παναγοπούλου υποδύεται Κορίνα Απέργη, μητέρα της Ολυμπίας. Ανεξάρτητη, με προσωπική περιουσία, πούλησε την εταιρεία της και μετακόμισε στο Πήλιο, για να έχει την κόρη της από κοντά, αλλά και για να βρει καινούργιες επενδυτικές ευκαιρίες. Κυνική και αθυρόστομη, έχει μάθει να παίρνει αυτό που θέλει, χωρίς να υπολογίζει τα αισθήματα των άλλων.

Την Ολυμπία (Νοταρά) κάνει η Έλενα Πιερίδου. Όταν ήταν μικρή, ο πατέρας της τους εγκατέλειψε και έχει θέματα αποδοχής, διψάει για αναγνώριση και αναζητά την επιβεβαίωση. Είναι παντρεμένη, για δεύτερη φορά, με έναν άντρα, αρκετά χρόνια μεγαλύτερό της.

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MEDIA

ΣΚΑΪ: Δραματική έναρξη στις «Μπλε ώρες» έπειτα από δραματικό φινάλε στη «Γη της Ελιάς» για την Βάσια Παναγοπούλου

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