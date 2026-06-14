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14.06.2026 10:52

ΕΡΤ2: Τρίποντο στην τηλεθέαση – Aπογείωσε τα νούμερα ο τελικός μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού

14.06.2026 10:52
basket

Σαρωτική ήταν νίκη της ΕΡΤ2 στους πίνακες τηλεθέασης, το απόγευμα του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια του μεγάλου τελικού της Greek Basketball League.

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, που ανέδειξε τους «ερυθρόλευκους» πρωταθλητές Ελλάδας για 16η φορά στην ιστορία τους, έγραψε 31,8% στο δυναμικό κοινό (πάνω από 41% στους άνδρες) και 37,6% στο γενικό σύνολο.

Τον τελικό παρακολούθησαν τουλάχιστον για ένα λεπτό 1.874.000 τηλεθεατές.

Μεγάλα ποσοστά τηλεθέασης κατέγραψαν και οι εκπομπές pre game και post game που ανέδειξαν όλες τις φάσεις και το παρασκήνιο του αγώνα μπάσκετ, με μέσο μερίδιο τηλεθέασης που ξεπέρασε το 10%.

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