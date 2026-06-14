Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Όρια συνταξιοδότησης με νέο σχέδιο και όρους
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Πως θα μαζευτεί το χάος στον Κηφισό
ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: «Είναι εφτά άτομα, “παίζει” μοιρασιά»
Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Πραξικόπημα μέσα στον Αύγουστο
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Δεύτερη ευκαιρία για 1,5 εκατ. πολίτες
ΕΣΤΙΑ: Η διαφθορά οργιάζει ο «Καγκελλάριος» τυρβάζει
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Υπόγεια, «μπετά» και μετρητά
Real news: Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο!
Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Η φτώχεια τρώει τον παρά
Documento: Το τοπογραφικό της διαφθοράς
ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη
Κυριακάτικη ΚONTRA: Επισπεύδει τις εκλογές για να προλάβει τον Σαμαρά
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