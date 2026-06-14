Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Όρια συνταξιοδότησης με νέο σχέδιο και όρους

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Πως θα μαζευτεί το χάος στον Κηφισό

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: «Είναι εφτά άτομα, “παίζει” μοιρασιά»

Κυριακάτικη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Πραξικόπημα μέσα στον Αύγουστο

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Δεύτερη ευκαιρία για 1,5 εκατ. πολίτες

ΕΣΤΙΑ: Η διαφθορά οργιάζει ο «Καγκελλάριος» τυρβάζει

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Υπόγεια, «μπετά» και μετρητά

Real news: Οι Patriot παραμένουν στην Κάρπαθο!

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Η φτώχεια τρώει τον παρά

Documento: Το τοπογραφικό της διαφθοράς

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Κυβέρνηση ειδικού σκοπού χωρίς ΝΔ και Μητσοτάκη

Κυριακάτικη ΚONTRA: Επισπεύδει τις εκλογές για να προλάβει τον Σαμαρά

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