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15.06.2026 11:34

Ο πόλεμος για τα τηλεοπτικά δικαιώματα (κυρίως) του ποδοσφαίρου – Τα «στρατόπεδα», οι ετοιμασίες, οι συνεργασίες

15.06.2026 11:34
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Η εναρμόνιση με τις τάσεις της εποχής στο οπτικοακουστικό περιεχόμενο δημιουργεί ευκαιρίες- ταυτόχρονα- και προκλήσεις στα ελληνικά ΜΜΕ.

Προφανώς και θα εμφανίζονταν στον ορίζοντας επιχειρηματικές κινήσεις απέναντι στην κοινοπραξία των τρείς επιχειρηματικών ομίλων (των πέντε καναλιών) που ακολούθησε την παγκόσμια τάση σύγκλισης ΜΜΕ και συγχωνεύσεων για ευρύτερη κοινωνική διείσδυση/απήχηση και δημιουργία διαφημιστικών ευκαιριών.

Παραδοχή – σε ανεπίσημο επίπεδο- στα επιτελικά γραφεία τηλεοπτικών επιχειρήσεων η εξάντληση δυνατοτήτων της γραμμικής/παραδοσιακής τηλεόρασης και οι αναρίθμητες επιλογές και επενδυτικά/αναπτυξιακά «εργαλεία» που παρέχει η ψηφιακή εποχή.

Η Ειδήσεις Ντοτ Κομ εξασφαλίζοντας τα δικαιώματα μετάδοσης του Κυπέλλου Ελλάδας (θα μετονομαστεί σε «Superbet Κύπελλο Ελλάδας») και του Super Cup έως το 2029, η εμφάνιση της «The Digital Innovation Lab Μονοπρόσωπη Α.Ε.» και η σύσταση της «SPORTFM Κεντρική Διαχείριση Αθλητικών Δικαιωμάτων Μονοπρόσωπη Α.Ε.» από τον κύριο μέτοχο του Ομίλου ΣΚΑΪ, Γιάννη Αλαφούζο, αποτελούν κινήσεις προς την ίδια κατεύθυνση και δίνουν 3D σχήμα στα επενδυτικά σχέδια του στις ιντερνετικές συνδρομητικές υπηρεσίες streaming με αθλητικό- καταρχάς ποδοσφαιρικό- πρόσημο.

Στη μεγάλη εικόνα του ελληνικού ψηφιακού οπτικοακουστικού χάρτη έρχεται να πάρει θέση αντικριστά στην Percapita η οποία συμπράττει με τη νεοσύσταση Strawstream για τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις Super League1 και SuperLeague2. Αντικείμενό της Strawstream αποτελούν και οι διαδικτυακές πλατφόρμες, γραμμικές και μη γραμμικές υπηρεσίες, ελεύθερη ή συνδρομητική πρόσβαση, διαφήμιση, χορηγίες και κάθε μορφή οπτικοακουστικής εκμετάλλευσης.

H Strawstream εξάλλου έχει ήδη κατοχυρώσει στο ΕΣΡ τέσσερα κανάλια: STRSPORTS1, STRSPORTS2, STRSPORTS3 και STRSPORTS4. Η σύμβαση είναι μονοετής και αφορά τηλεοπτικά δικαιώματα, αλλά και παρεπόμενα εμπορικά, χορηγικά, διαφημιστικά και αρχειακά δικαιώματα.

Νεοσύστατη και η «SportFM Κεντρική Διαχείριση Αθηλτικών Δικαιωμάτων». Η εταιρεία συστάθηκε στις 9 του μήνα. Το καταστατικό της προβλέπει επίσης αγορά, μίσθωση, μετάδοση, μεταβίβαση και εμπορική εκμετάλλευση αθλητικών δικαιωμάτων, παραγωγή περιεχομένου, podcasts, ψηφιακές πλατφόρμες, συνδρομητικές και ελεύθερες μεταδόσεις, διαφήμιση και χορηγίες με ειδικές προβλέψεις για συνεργασία με ΠΑΕ και δυνατότητες αγοραπωλησίας (σε συγκεκριμένη τιμή, μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα) και απόκτησης δικαιωμάτων σε προκαθορισμένη τιμή στο μέλλον.

Στην μιντιακή- ποδοσφαιρική αγορά περιγράφεται ως θέμα χρόνου η δημιουργία του PAOTV στην digital δραστηριότητα που ετοιμάζει ο Γιάννης Αλαφούζος με περιεχόμενο τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού, τα φιλικά μάτς προετοιμασίας, τις ευρωπαϊκές προκριματικές αναμετρήσεις τα δικαιώματα μετάδοσης των οποίων δεν υπάγονται στην κεντρική διαχείριση της UEFA.

Φανατικοί της μπάλας και των δικαιωμάτων μετάδοσης αγώνων ελληνικών ΠΑΕ συζητούν πως είναι πιθανόν να γίνει «άνοιγμα» και σε άλλους Συλλόγους για να προσδεθούν στο ψηφιακό «άρμα» Αλαφούζου. Ο ΣΚΑΪ βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με δύο διεθνείς πλατφόρμες για τη διάθεση αγώνων του Παναθηναϊκού και του Κυπέλλου Ελλάδας.

Και βεβαίως στο κάδρο υπάρχουν οι δύο μεγάλοι συνδρομητικοί δορυφορικοί πάροχοι περιεχομένου, Cosmote TV και Nova αλλά και τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League, αλλά και των Europa League και Conference League  καθώς αναμένεται να ανοίξουν οι συζητήσεις για την περίοδο 2027-2031. Ήδη η Disney ανακηρύχθηκε προτιμώμενος πλειοδότης σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, στη δημοπρασία 19 τηλεοπτικών αγορών της UEFA για τον κύκλο 2027-31.

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