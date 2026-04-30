Το Champions League και οι άλλες διοργανώσεις της UEFA μετακομίζουν στο Disney+, αρχίζοντας από το Βέλγιο

Το Disney+ εξασφάλισε το σύνολο των δικαιωμάτων για το Champions League, το Europa League και το Conference League για την περίοδο 2027-2031, σε μια συμφωνία που δεν συνοδεύεται από επίσημο τίμημα, για την ώρα, αλλά θεωρείται σημείο καμπής για τις τηλεοπτικές καλύψεις των τριών σημαντικών ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων.

Η Disney ανακηρύχθηκε προτιμώμενος πλειοδότης σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, στη δημοπρασία 19 τηλεοπτικών αγορών της UEFA για τον κύκλο 2027-31 που ολοκληρώθηκε αυτή την εβδομάδα.

Η πρόσφατη δημοπρασία αφορούσε τα δικαιώματα του Champions League στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βραζιλία, τη Βουλγαρία, τον Καναδά, την Κεντρική Αμερική, την Τσεχία, τη Δανία, τη Φινλανδία, το Μεξικό, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Νότια Αμερική, τη Σουηδία και την Ελβετία.

Η επιτυχία της Disney θεωρείται κρίσιμη για τη οπτικοακουστική βιομηχανία, επειδή θα είναι η πρώτη φορά που η αμερικανική εταιρεία θα αγοράσει τα δικαιώματα του Champions League και καταδεικνύει την αυξανόμενη απήχηση του διαγωνισμού στους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και τους streamers.

Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει από την UC3, την κοινοπραξία που ανήκει στην UEFA και την ομάδα λόμπι European Football Clubs, η οποία διαχειρίζεται τον εμπορικό βραχίονα των κορυφαίων ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων.

Το μοντέλο τηλεοπτικών μεταδόσεων που γνωρίζαμε και «τρέχει» αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται θα πάψει στην περιοχή της Ευρωζώνης.

Πρόκειται για μία ιστορική κίνηση, αφού για πρώτη φορά ένας διεθνής παίκτης αποκτά όλο το «πακέτο» της UEFA και όχι αποσπασματικά δικαιώματα, με το Disney+ αρχικά στο Βέλγιο να παίρνει στην κατοχή του όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Παρά την πλήρη κατοχή των δικαιωμάτων, το Disney+ δεν θα έχει απόλυτο έλεγχο στο περιεχόμενο. Η βελγική νομοθεσία προβλέπει ότι οι αγώνες των εγχώριων ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θεωρούνται γεγονότα μείζονος σημασίας και πρέπει να μεταδίδονται ελεύθερα.

Για τον τηλεθεατή, το νέο μοντέλο σημαίνει απλοποίηση στην πρόσβαση αλλά και μεγαλύτερη εξάρτηση από συνδρομητικές υπηρεσίες.

Το Βέλγιο λειτουργεί ως δοκιμαστική αγορά. Αν το μοντέλο αποδώσει, εκτιμάται πως είναι πιθανό να επεκταθεί και σε μεγαλύτερες αγορές.

Το ενδεχόμενο μετακίνησης των δικαιωμάτων των ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων για τους παραδοσιακούς τηλεοπτικούς οργανισμούς σημαίνει σημαντική απώλεια του πιο εμπορικού και ισχυρού αθλητικού περιεχομένου τους.

Για την UEFA, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την αύξηση εσόδων και την απευθείας σύνδεση με το κοινό μέσα απο ιντερνετικές πλατφόρμες οπτικοακουστικού περιεχομένου διαρκούς ροής.

Άλλωστε η νέα πολιτική της UEFA φάνηκε ήδη από το περασμένο φθινόπωρο με τη «σαλαμοποίηση» μεταδόσεων του Champions League αρχίζοντας από το Ηνωμένο Βασίλειο.

