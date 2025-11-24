Σε εξέλιξη η τηλεοπτική «σαλαμοποίηση» του Champions League, διεθνώς – Η «επόμενη ημέρα» για το ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο

Συμβαίνει περίπου δίπλα μας . Εντάξει, στις παρυφές της Ευρώπης. Ότι συμβαίνει στην Βρετανία με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Champions League αποτελεί δείκτη για την «επόμενη μέρα» την μεταδόσεων ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Η Paramount Skydance, της οποία η υπηρεσία streaming Paramount+ έχει τα τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης αγώνων του Champions League στις ΗΠΑ– «χτύπησε» με πάνω από 1 δισ. λίρες (ή πάνω από 1,1 δισ. ευρώ) και εξασφάλισε τα δικαιώματα μετάδοσης στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2027 και ύστερα, κατακερματίζοντας περαιτέρω το εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο του ποδοσφαίρου, όπως αναφέρεται από διεθνή ΜΜΕ.

Η UEFA αντιλαμβανόμενη τις προκλήσεις που σχηματίζονται στον ευρύ οπτικοακουστικό χώρο, ιδιαιτέρως με την ανάπτυξη των τεχνολογικών κολοσσών του streaming (Netflix, You Tube, Hulu, Amazon Prime Video, Disney+, Max κλπ) στο αθλητικό περιεχόμενο και την «ζωντανή» μετάδοση μεγάλων αθλητικών γεγονότων, προσαρμόζεται και ανταποκρίνεται στα κελεύσματα των καιρών.

Ήδη έκανε τις πρώτες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Το μπιντάρισμα της Paramount Skydance ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό της TNT Sports η οποία κατείχε τα δικαιώματα μετάδοσης για την κορυφαία ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση από το 2016.

«Ανυπομονώ να ξεκινήσω ένα συναρπαστικό νέο κεφάλαιο με την UEFA για την Paramount+ UK. Σας εύχομαι να προσφέρουμε ποδοσφαιρικές εμπειρίες παγκόσμιας κλάσης με τις απίστευτες ομάδες μας», μοιράστηκε με τα μέλη της κοινότητας του Linkedin την χαρα της η Άννα Πρίστ, ανώτερη αντιπρόεδρος και επικεφαλής του Paramount+ Η.Β. και Ιρλανδίας.

Εν τω μεταξύ η Amazon έχει εξασφαλίσει για την δική της ιντερνετική πλατφόρμα, Prime Video, τα δικαιώματα μετάδοσης του κορυφαίου ποδοσφαιρικού αγώνα του UEFA Champions League στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Γερμανία και την Ιταλία για τέσσερις σεζόν έως το 2030/31.

Το ντιλ για τους αγώνες με την κορυφαία επιλογή της Τετάρτης περιλαμβάνει επίσης δύο αγώνες σε συνεχόμενα βράδια στον εναρκτήριο γύρο της φάσης του Πρωταθλήματος και την επιλογή των αγώνων στον συναρπαστικό τελικό γύρο της φάσης του Πρωταθλήματος.

Η επέκταση-ανανέωση της συνεργασίας UEFA- Amazon έως το 2031 έρχεται μετά τη συνεχιζόμενη επιτυχία τηλεθέασης για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο στο Prime Video. Η πρώτη σεζόν του Prime Video στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτασε τα 13 εκατ. τηλεθεατές.

Νωρίτερα αυτή τη σεζόν, πάνω από 10 εκατ. τηλεθεατές συντονίστηκαν στο Prime Video σε ένα μόνο βράδυ για να παρακολουθήσουν τον αγώνα Λίβερπουλ εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, και τον αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Μπάγερν Μονάχου στη Γερμανία, σημειώνοντας νέα ρεκόρ τηλεθέασης στην φάση των ομίλων.

Το Prime Video μετέδιδε για πρώτη φορά το UEFA Champions League στη Γερμανία και την Ιταλία το 2021, προτού προσθέσει το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία το 2024.

Το BBC πρόκειται να συνεχίσει να μεταδίδει τις καλύτερες στιγμές του Champions League, ενώ το ποδόσφαιρο του Europa League και του Conference League έχει επιστρέψει στο Sky .

Στην Ισπανία η Telefónica– μαμά εταιρεία της Movistar η οποία αναπτύσσεται και σε ισπανόφωνες χώρες της Αμερικής- εξασφάλισε αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης για όλες τις διοργανώσεις συλλόγων της UEFA για την περίοδο 2027-2031 σε μια συμφωνία αξίας 1,4 δισ. ευρώ.

Στη Γαλλία, το Canal+ ανακοίνωσε την ανανέωση του 100% των αποκλειστικών δικαιωμάτων για όλες τις διοργανώσεις συλλόγων της UEFA για τις τέσσερις επιπλέον σεζόν. Και στην Ιταλία, το Sky έχει αποκλειστικά δικαιώματα για 185 από τους 203 αγώνες του Ch.L., προσθέτει στο τηλεοπτικό παζλ για το Champions League το Advanced Television.

Ό,τι διαδραματίζεται αυτή την περίοδο αποτελεί την ολοκλήρωση διαδικασίας η οποία είχε ενεργοποιηθεί πριν από ένα μήνα και πλέον, όταν η UEFA και η κοινή της εταιρεία UC3 ανακοίνωσε μέσα Οκτωβρίου (13/10) την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών για τα τηλεοπτικά και εμπορικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων για την περίοδο 2027–2031, εισάγοντας μια σειρά από πρωτοποριακές αλλαγές, όπως το νέο παγκόσμιο «first pick» «πακέτο» αγώνων του Champions League.

Στην Ελλάδα τουλάχιστον έως το 2027 τα δικαιώματα μετάδοσης για το Ch.L. τα έχει κατά βάση η CosmoteTV μαζί με εκεινα των EuropaLeague και Conference League) και το Mega μεταδίδει έναν αγώνα της Τετάρτης.

Ο ΑΝΤ1 έχει τα δικαιώματα μετάδοσης για τις διοργανώσεις Europa League, Conference League της UEFA και της UEFA Men’s Club Competitions έως το 2027.

Εξασφάλισε επίσης το δικαίωμα της πρώτης επιλογής (first pick) από τους αγώνες των δύο διοργανώσεων για κάθε αγωνιστική, συμπεριλαμβανομένων των δύο τελικών, για αποκλειστική μετάδοση στην ελεύθερη τηλεόραση.

Στον αστερισμό του «monetise» τα πράγματα είναι ξεκάθαρα για την UEFA. Η δημιουργία νέων υπηρεσιών και παράγωγων από το κεντρικό προϊόν δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες/προκλήσεις και αυξάνει τον ανταγωνισμό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα τιμήματα των δικαιωμάτων.

Αν οι τεχνολογικοί κολοσσοί του streaming αποφασίσουν να «μπουν» στην ελληνική αγορά όπως συνέβη σε Αγγλία και Γερμανία, ο τηλεοπτικός χάρτης των ποδοσφαιρικών μεταδόσεων είναι πιθανόν να αναδιαμορφωθεί σε σημαντικό βαθμό, αν όχι ριζικά, με ό,τι αυτό θα σημάνει για τον Έλληνα τηλεθεατή.

Είναι θέμα απόφασης πότε θα συμβεί. Όπως θέμα απόφαση για τις OTT αποτελεί η ενεργοποίηση των πακέτων περιεχομένου με διαφημίσεις και στην Ελλάδα.

Τα «σημάδια» στον ορίζοντα δείχνουν τον μετασχηματισμό του τηλεοπτικού τοπίου στις- κατ’ αρχάς- ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Το στοιχείο της πολυδιάσπασης, ή «σαλαμοποίησης» αν θέλετε, κυρίαρχο. Πολλά τηλεοπτικά πακέτα αθλητικού περιεχομένου, πολλές πλατφόρμες, πολλές επιλογές, ποικιλία τιμών δυνητικά για κάθε πορτοφόλι.

