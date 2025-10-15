Η UEFA, τα δικαιώματα και τα χρηματικά «πακέτα» των ιντερνετικών πλατφορμών – Η «επόμενη μέρα» για τον συνδρομητή

Η UEFA εναρμονίζεται με τις τάσεις που σχηματίζονται στον χώρο της τηλεόρασης και του οπτικοακουστικού περιεχομένου, στο οποίο οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση με ποικίλους τρόπους, καιρό τώρα, αλλά και με τις επεκτατικές διαθέσεις των Game Changers.

Των παραγόντων δηλαδή που διαμορφώνουν και ορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους ιντερνετικούς παρόχους περιεχομένου διαρκούς ροής. Πιο απλά οι OTT υπηρεσίες των Netflix, Apple TV, Amazon Prime Video, Hulu, Roku κλπ κλπ.

Οι streamers το σχετικά πρόσφατο χρονικό διάστημα με πρωτοπόρο το Netflix ετοιμάζουν «εκστρατεία» για το νέο «Ελ Ντοράντο» τους, τις απευθείας μεταδόσεις σημαντικών αθλητικών γεγονότων.

Τον Νοέμβριο του 2024 η απευθείας μετάδοση του αγώνα πυγμαχίας Μαικ Τάισον- Τζέικ Πολ στο σταδιο ΑΤ&Τ του Άρλινγκτον (για την ιστορία επικράτησε ο Πολ) μεταδόθηκε «ζωντανά» από το Netflix προσέλκυσε 70 εκατ. θεατές, παγκοσμίως και στην διάρκεια του αγώνα καταμετρήθηκαν 108 εκατ. μοναδικοί θεατές.

Το Netflix εξάλλου ετοιμάζεται να ανεβάσει «ζωντανά» την περίφημη στις ΗΠΑ Christmas Gameday του NFL. Το περσινό είχε κατά μέσο όρο 26.5 εκατ. θεατές στις ΗΠΑ και πάνω από 30 εκατ. παγκοσμίως. Τα νούμερα αυτά αξιολογούνται ως … μικρά από την πλατφόρμα και φέτος σκοπεύει σε ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση.

H Apple TV «χτυπάει» τα δικαιώματα μετάδοσης του πρωταθλήματος της Formula 1 και δίνει «πακέτο» γύρω στα 150 εκατ. δολάρια ετησίως. Λέγεται ότι και το Netflix είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις μεταδόσεις των σιρκουί στις ΗΠΑ το 2026.

«Τρώγοντας έρχεται η όρεξη», λέει μια λαϊκή ρήση και γίνεται αντιληπτό όταν ήταν ζήτημα χρόνου οι ιντρενετικές πλατφόρμες να θέλουν να ενταξουν στο περιεχόμενο τους μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις διεθνούς ακτινοβολίας, όπως για παράδειγμα το Champions League ή το Mundial.

Τα οικονομικά τους μοιάζουν να μην έχουν «ταβάνι» , όσο διευρύνεται η συνδρομητική βάση τους αυξάνονται τα έσοδα όχι μόνον από εγγραφές αλλά και από διαφημίσεις, χορηγίες- πόσω μάλλον στις live μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων.

Οι Times αποκάλυψαν προ ημερών πως το Netflix ετοιμάζει πρόταση η οποία θα εκτινάξει τα συνολικά έσοδα της UEFA στα πέντε δισ. ευρώ τον χρόνο (αύξηση περίπου στο 10%).

Συνεκτιμώντας τα σημάδια στον ορίζοντα η UEFA για την τετραετία 2027- 2031 στρώνει δρόμο για τις πλατφόρμες και δημιουργεί νέα προϊόντα .

Κάπως έτσι το ποδόσφαιρο, αποκαλούμενο και «βασιλιάς των σπορ», ως το λαϊκότερό των αθλημάτων τείνει να εξελιχθεί σε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο με, ενδεχομένως, αντίστοιχο αντίτιμο.

Ειδικοί αναλυτές που παρακολουθούν τις εξελίξεις του συγκεκριμένου τομέα εκφράζουν σκεπτικισμό για το ουσιαστικό όφελος στον καταναλωτή στο ενδεχόμενο να πρέπει να κάνει μια ακόμα συνδρομή εφόσον το αντέχει η τσέπη του. Σε αντίθετη περίπτωση το ποδόσφαιρο, τηλεοπτικώς , τείνει να εξελιχθεί σε περιεχόμενο πολυτελείας στο οποίο θα έχει πρόσβαση όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα, και κάπως έτσι εκτιμάται ότι θα είναι για λίγους, κατά μια άποψη με δόση ανησυχίας.

