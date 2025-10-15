search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 13:22
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 11:41

Netflix: «Εξοπλίζεται» και με βιντεοπαιχνίδια – Έρχεται το Lego Party και το Tetris Time Wrap

15.10.2025 11:41
netflix_new

Σαν Χριστουγεννιάτικο «μποναμά» το Netflix σχεδιάζει να προσφέρει στους συνδρομητές του, όπου κι αν βρίσκονται, μια συλλογή βιντεοπαιχνιδιών.

«Δημιουργούμε έναν εντελώς νέο τρόπο για να παίζετε παιχνίδια — έναν τρόπο που είναι τόσο εύκολος όσο το να παρακολουθείτε μια εκπομπή την Παρασκευή το βράδυ», ενημερώνει η πλατφόρμα ροής οπτικοακουστικού περιεχομένου η οποία και επισήμως «απλώνεται» στον «ανοιχτό ορίζοντα» των βιντεοπαιχνιδιών και του videogaming.

Η πρόσβαση εύκολη κα απλή για να έχει κάποιος πρόσβαση στο μενου με τα… ηλεκτρονικά παιχνίδια. «Το μόνο που χρειάζεστε είναι το Netflix και το τηλέφωνό σας για να απολαύσετε ένα εντελώς νέο επίπεδο διασκέδασης στο με παιχνίδια που αναγνωρίζετε αμέσως, όπως LEGO® Party!, Pictionary: Game Night, Boggle Party, Tetris Time Warp και μια νέα προσέγγιση στο είδος των κοινωνικών παιχνιδιών déduction Party Crashers: Fool Your Friends».

«Απλά μεταβείτε στην καρτέλα “Παιχνίδια” στην τηλεόρασή σας, επιλέξτε ένα παιχνίδι και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως χειριστήριο για να συμμετάσχετε στη διασκέδαση», είναι οι οδηγίες  που δίνει η πλατφόρμα και.. προειδοποιεί ότι «αυτό είναι μόνο η αρχή», υπονοώντας ότι η λίστα με τα βιντεοπαιχνίδια θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

Διαβάστε επίσης:

OPEN: Στη λογική του τηλεοπτικού trend «επιστροφή στα βασικά» η νέα εκπομπή «Ώρα για ψυχαγωγία»

Έρωτας, καντήλι, πετραχήλι στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (13/10)

Πρώτος σε τηλεθέαση την πρώτη ημέρα της εβδομάδας (13/10) ο Alpha

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thatcher
ΚΟΣΜΟΣ

Μάργκαρετ Θάτσερ: Η «Σιδηρά κυρία» είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, η μία με βουλευτή, σύμφωνα με βιβλίο

nova_eon_adv
ADVERTORIAL

Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League και Άρης – Παναθηναϊκός & ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν – Ντόρτμουντ στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

eternity_1510_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Eternity»: Η A24 κυκλoφόρησε το νέο trailer της ρομαντικής κομεντί με την Elizabeth Olsen (photos/videos)

aneggixtes-5©Patroklos_Skafidas
ADVERTORIAL

«Οι Ανέγγιχτες» από 14 Νοεμβρίου στο Θέατρο ΧΩΡΟΣ

labros-konstantaras-new
LIFESTYLE

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Λάβαμε ένα μήνυμα στο κινητό του πατέρα μου που μας συγκλόνισε οικογενειακώς» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 13:20
thatcher
ΚΟΣΜΟΣ

Μάργκαρετ Θάτσερ: Η «Σιδηρά κυρία» είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, η μία με βουλευτή, σύμφωνα με βιβλίο

nova_eon_adv
ADVERTORIAL

Nova: Πανδαισία με όλη τη Stoiximan Super League και Άρης – Παναθηναϊκός & ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπάγερν – Ντόρτμουντ στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

eternity_1510_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«Eternity»: Η A24 κυκλoφόρησε το νέο trailer της ρομαντικής κομεντί με την Elizabeth Olsen (photos/videos)

1 / 3