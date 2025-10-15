Netflix: «Εξοπλίζεται» και με βιντεοπαιχνίδια – Έρχεται το Lego Party και το Tetris Time Wrap

Σαν Χριστουγεννιάτικο «μποναμά» το Netflix σχεδιάζει να προσφέρει στους συνδρομητές του, όπου κι αν βρίσκονται, μια συλλογή βιντεοπαιχνιδιών.

«Δημιουργούμε έναν εντελώς νέο τρόπο για να παίζετε παιχνίδια — έναν τρόπο που είναι τόσο εύκολος όσο το να παρακολουθείτε μια εκπομπή την Παρασκευή το βράδυ», ενημερώνει η πλατφόρμα ροής οπτικοακουστικού περιεχομένου η οποία και επισήμως «απλώνεται» στον «ανοιχτό ορίζοντα» των βιντεοπαιχνιδιών και του videogaming.

Η πρόσβαση εύκολη κα απλή για να έχει κάποιος πρόσβαση στο μενου με τα… ηλεκτρονικά παιχνίδια. «Το μόνο που χρειάζεστε είναι το Netflix και το τηλέφωνό σας για να απολαύσετε ένα εντελώς νέο επίπεδο διασκέδασης στο με παιχνίδια που αναγνωρίζετε αμέσως, όπως LEGO® Party!, Pictionary: Game Night, Boggle Party, Tetris Time Warp και μια νέα προσέγγιση στο είδος των κοινωνικών παιχνιδιών déduction Party Crashers: Fool Your Friends».

«Απλά μεταβείτε στην καρτέλα “Παιχνίδια” στην τηλεόρασή σας, επιλέξτε ένα παιχνίδι και χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας ως χειριστήριο για να συμμετάσχετε στη διασκέδαση», είναι οι οδηγίες που δίνει η πλατφόρμα και.. προειδοποιεί ότι «αυτό είναι μόνο η αρχή», υπονοώντας ότι η λίστα με τα βιντεοπαιχνίδια θα εμπλουτίζεται διαρκώς.

