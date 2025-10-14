Έρωτας, καντήλι, πετραχήλι στην κορυφή της τηλεθέασης τη Δευτέρα (13/10)

Έξι στις δέκα διακεκριμένες θέσεις τηλεθέασης της Δευτέρας κατελήφθησαν από επεισόδια σειρών μυθοπλασίας.

Ο «Άγιος έρωτας», με τις επιδόσεις που εμφανίζει, μοιάζει να έχει αποσπαστεί από τον ευρύτερο ανταγωνισμό και να έχει «χτίσει» διαφορά που μπορεί να «χτυπηθεί», αλλά χρειάζεται προσπάθεια για την προσπέραση.

Στην αρχική πεντάδα ήταν και χθες τα στανταράκια τηλεθέασης, ένα μίγμα από νέες προτάσεις και νέους κύκλους επεισοδίων δοκιμασμένων – καθιερωμένων – σειρών που φανερώνουν συνήθεια τηλεθέασης.

Την ενημέρωση εκπροσώπησαν τα δελτία του Mega (κεντρικό και αθλητικό) και στα αξιοπρόσεκτα του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου, το καλύτερο πλασάρισμα του «The chase» έναντι της «ομόσταυλης» νέας κωμωδίας «HOTΕΛ ΕΛVIRA».

