Πρώτος σε τηλεθέαση την πρώτη ημέρα της εβδομάδας (13/10) ο Alpha

H δυναμική του Alpha ήταν ελάχιστα διαφοροποιημένη από εκείνη της Κυριακής, σύμφωνα με τη Nielsen, και παρέμεινε και χθες πρώτη επιλογή των τηλεθεατών παρά τη θεαματική μεταβολή στο μερίδιο του Mega, τo οποίο επέστρεψε στην περιοχή με τα 14αρια.

Ανεβασμένος ήταν και ο ΑΝΤ1, σε σχέση με την ακριβώς προηγούμενη ημέρα. Ο ΣΚΑΪ ήταν σχεδόν «η μία η άλλη» και το τηλεπαιχνίδι «The Wall» που έκανε πρεμιέρα χθες στο prime time του έτυχε καλής υποδοχής από το τηλεοπτικό κοινό. Η εκπομπή «Prime time» με έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που μεταδόθηκε στην συνέχεια αντιμετώπισε δύσκολο ανταγωνισμό, ιδίως από προτάσεις ελληνικής μυθοπλασίας, και πιθανόν να είχε και «αντίπαλο» την υπερπληροφόρηση για το σκάνδαλο με τα virtual κοπάδια αιγοπροβάτων.

Το Open χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι είχε μερίδιο αρκετά μεγαλύτερο της ΕΡΤ1 που είναι λες και έχει ρίξει «λευκή πετσέτα», παρά την επένδυση σε πρόγραμμα, όπως επίσης και η ΕΡΤ2ΣΠΟΡ.

