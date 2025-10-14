ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 48ωρη απεργία σε «ΑΥΓΗ» και «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ»

Νέο κύκλο κινητοποιήσεων ανακοινώσε η ΕΣΗΕΑ, σήμερα και αύριο, σε ΑΥΓΗ και ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, ζητώντας άμεση εξόφληση δεδουλευμένων και την δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ, βασικού μέτοχο των κομματικών Μέσων του για καταβολή μισθού Οκτωβρίου, εξομάλυνση της μισθοδοσίας και την υποβολή πλάνου βιωσιμότητας των δύο ειδησεογραφικών οργανισμών του.

Νωρίτερα, το μεσημέρι οι εργαζόμενοι σε ΑΥΓΗ και ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ -που είναι τέσσερις μήνες «μέσα»– πραγματοποίησαν συγκέντρωση στα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, διεκδικώντας «εργασία και αξιοπρέπεια».

Το κλίμα στα κομματικά Μέσα του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να επιδεινώνεται, καθώς λέγεται ότι «δεν υπάρχει ορίζοντας καταβολής δεδουλευμένων».

