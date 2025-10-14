search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 18:27
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 17:42

ΜΜΕ ΣΥΡΙΖΑ: Νέα 48ωρη απεργία σε «ΑΥΓΗ» και «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ»

14.10.2025 17:42
avgi_kokkino_1410_1920-1080_new

Νέο κύκλο κινητοποιήσεων ανακοινώσε η ΕΣΗΕΑ, σήμερα και αύριο, σε ΑΥΓΗ και ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ, ζητώντας άμεση εξόφληση δεδουλευμένων και την δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ, βασικού μέτοχο των κομματικών Μέσων του για καταβολή μισθού Οκτωβρίου, εξομάλυνση της μισθοδοσίας και την υποβολή πλάνου βιωσιμότητας των δύο ειδησεογραφικών οργανισμών του.

Νωρίτερα, το μεσημέρι οι εργαζόμενοι σε ΑΥΓΗ και ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ -που είναι τέσσερις μήνες «μέσα»– πραγματοποίησαν συγκέντρωση στα κεντρικά του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου, διεκδικώντας «εργασία και αξιοπρέπεια».

Το κλίμα στα κομματικά Μέσα του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να επιδεινώνεται, καθώς λέγεται ότι «δεν υπάρχει ορίζοντας καταβολής δεδουλευμένων».

Διαβάστε επίσης:

«Πλακώθηκαν» on air Στεφανόπουλος και Βανς: Ο παρουσιαστής «έκοψε» τον αντιπρόεδρο όταν δεν απάντησε για υπόθεση δωροδοκίας

One Channel: Καταδικάζει τη λεκτική επίθεση στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, σε βάρος του παρουσιαστή της εκπομπής «ΕΔΩ*»

Οι «Άγριες μέλισσες» πετάνε Κροατία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συγκρούσεις με τοπικές φατρίες και δημόσιες εκτελέσεις στη Γάζα – Η Χαμάς επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο

harris-doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: H κυβέρνηση παίρνει το Γηροκομείο από τον Δήμο, δεν θέλουν να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

dnt_imf
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Κατεβάζει τον πήχη της ανάπτυξης στο 2% για την Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 18:27
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

hamas_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συγκρούσεις με τοπικές φατρίες και δημόσιες εκτελέσεις στη Γάζα – Η Χαμάς επιχειρεί να διατηρήσει τον έλεγχο

harris-doukas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: H κυβέρνηση παίρνει το Γηροκομείο από τον Δήμο, δεν θέλουν να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος

1 / 3