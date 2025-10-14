«Πλακώθηκαν» on air Στεφανόπουλος και Βανς: Ο παρουσιαστής «έκοψε» τον αντιπρόεδρο όταν δεν απάντησε για υπόθεση δωροδοκίας

Στο… «κόψιμο» της συνέντευξης του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στη ζωντανή εκπομπή This Week του ABC News προχώρησε ο παρουσιαστής της Τζορτζ Στεφανόπουλος καθώς ο Βανς αντέδρασε έντονα με… τραμπικές μεθόδους, όταν κλήθηκε να σχολιάσει ρεπορτάζ για δωροδοκία του πρώην αξιωματούχου της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν.



Η διαμάχη άρχισε όταν ο Στεφανόπουλος πίεσε τον Βανς να σχολιάσει δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Χόμαν φέρεται να ηχογραφήθηκε από το FBI τον Σεπτέμβριο του 2024 να δέχεται 50.000 δολάρια σε μετρητά μέσα σε μια σακούλα από γνωστή αλυσίδα εστιατορίων, κατά τη διάρκεια μυστικής επιχείρησης. Ο Στεφανόπουλος επικαλέστηκε ρεπορτάζ του MSNBC και ζήτησε να μάθει αν ο Χόμαν αποδέχτηκε αυτήν τη χρηματική προσφορά.

Ο Βανς απέρριψε τις κατηγορίες, αποκαλώντας το περιστατικό «ψεύτικο σκάνδαλο» και κατηγόρησε τον παρουσιαστή ότι με τις ερωτήσεις του υποβαθμίζει τη δημοσιογραφία και χάνει την αξιοπιστία του.«Δεν ξέρω ποια κασέτα λέτε, Τζορτζ. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Τομ Χόμαν έκανε κάτι παράνομο. Και γι’ αυτό βλέπουν την εκπομπή σας όλο και λιγότεροι», είπε ο Βανς, τονίζοντας ότι η εκπομπή επικεντρώνεται σε ανύπαρκτα προβλήματα αντί να ασχολείται με ουσιαστικά ζητήματα.

Vance accuses Stephanopoulos of bias before interview abruptly ends

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Στεφανόπουλος αντέτεινε ότι δεν επρόκειτο για «αριστερίστικο σενάριο», αλλά για μια ευθεία ερώτηση σχετικά με τη συγκεκριμένη ηχογράφηση. Όταν ο Βανς απέφυγε να απαντήσει με σαφήνεια, ο Στεφανόπουλος διέκοψε τη συνέντευξη, λέγοντας: «Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας».

Η αντιπαράθεση αυτή σημειώθηκε περίπου έναν μήνα μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ότι κλείνει οριστικά την έρευνα για τις καταγγελίες περί δωροδοκίας, χωρίς να προκύπτουν αξιόπιστα στοιχεία για εγκληματική πράξη.

Ο Λευκός Οίκος είχε καταγγείλει τότε την έρευνα και την χαρακτήρισε «πολιτικά υποκινούμενη».



Ο 63χρονος δημοσιογράφος έχει δεχτεί κριτική έπειτα από την υπόθεση του Δεκεμβρίου, όταν αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη επειδή σε ζωντανή μετάδοση είχε πει λανθασμένα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «βρέθηκε ένοχος για βιασμό» στην υπόθεση της συγγραφέως Τζιν Κάρολ – ενώ στην πραγματικότητα το δικαστήριο τον είχε κρίνει ένοχο για σεξουαλική κακοποίηση και συκοφαντική δυσφήμιση.

Το λάθος αυτό οδήγησε το ABC, ιδιοκτησίας της Disney, να καταβάλει 15 εκατομμύρια δολάρια για την προεδρική βιβλιοθήκη Τραμπ και επιπλέον 1 εκατ. δολάρια για νομικά έξοδα.

