Η επόμενη μέρα της συμφωνίας για τη Γάζα – Πρώην όμηροι της Χαμάς μιλούν για τις συνθήκες κράτησής τους

Στις συνθήκες κράτησης των ομήρων της Χαμάς, οι οποίοι παρέμειναν επί δύο χρόνια σε καθεστώς αιχμαλωσίας, αναφέρονται με εκτενή ρεπορτάζ τους ισραηλινά ΜΜΕ, παρουσιάζοντας τις ιστορίες τους.

Λίγες ώρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που υπογράφηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τους μεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας, η επόμενη μέρα βρίσκει τους τελευταίους ζωντανούς ομήρους της Χαμάς και συγγενείς τους να περιγράφουν τις δύσκολες στιγμές που βίωσαν στα υπόγεια τούνελ της Γάζας, κάνοντας λόγο για απομόνωση, άθλιες συνθήκες διαβίωσης, αλλά και βασανιστήρια.

Αδέλφια χωρισμένα στα τούνελ της Γάζας

Οι δίδυμοι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών, κρατούνταν σε ξεχωριστούς χώρους, αποκομμένοι πλήρως από κάθε μορφή επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, παρά το γεγονός ότι αμφότεροι βρίσκονταν στην ίδια πόλη, δεν γνώριζαν ότι θα επανενώνονταν, ενώ οι απαγωγείς τους, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, τους μιλούσαν στα εβραϊκά κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Αντίστοιχα, τα αδέλφια Άριελ και Νταβίντ Κούνιο, οι οποίοι κρατούνταν σε διαφορετικές τοποθεσίες, με τον Νταβίντ, ο οποίος δεν είχε πρόσβαση σε οποιουδήποτε είδους ενημέρωση, να ενημερώνεται κατά τη διάρκεια μιας σύντομης συνάντησης με τον Γιαρντέν Μπίμπας – ο οποίος έχασε όλη του την οικογένεια στην έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ –, ότι ο αδελφός του, Άριελ, επέζησε στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Ελκάνα Μπόχμποτ

Ο Ελκάνα Μπόχμποτ ήταν ένας από τους παραγωγούς του φεστιβάλ Nova.

Ο 36χρονος πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα της αιχμαλωσίας του αλυσοδεμένος σε υπόγεια τούνελ, χάνοντας την αίσθηση του χρόνου.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος σε συγγενείς του, ανήμερα της επετείου του γάμου του ο Μπόχμποτ ζήτησε από έναν φρουρό να του επιτρέψει να κάνει μπάνιο. Αν και αρχικά το αίτημά του δεν έγινε δεκτό, στη συνέχεια ο φρουρός του υποχώρησε και του επέτρεψε να πλυθεί.

Ματάν Άνγκρεστ

Ο Ματάν Άνγκρεστ συνελήφθη στο άρμα μάχης του στη διάρκεια των εχθροπραξιών ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές.

Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος χειρουργήθηκε για τραυματισμούς που είχε στα χέρια και τα δάχτυλά του χωρίς αναισθησία, γεγονός που του δημιούργησε περαιτέρω ιατρικά προβλήματα.

Σε αντίθεση με άλλους ομήρους, του επιτρεπόταν να παρακολουθεί περιστασιακά βίντεο από τα ΜΜΕ από την Πλατεία των Ομήρων, όπου άκουγε τα λόγια της οικογένειάς του.

Η μητέρα του περιέγραψε στο Ν12 ότι ο γιος της υπέστη «σοβαρά βασανιστήρια τους πρώτους μήνες» της αιχμαλωσίας του. «Ήταν στα τούνελ για πολύ καιρό, μιλώντας για σφοδρούς βομβαρδισμούς από τον ισραηλινό στρατό, αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από το τούνελ, τοίχους που έπεφταν κοντά τους», πρόσθεσε η ίδια.

Αβινάταν Ορ

Ο Αβινάταν Ορ κρατήθηκε σε στρατόπεδο στην κεντρική Γάζα, ενώ σύμφωνα με μία πρώτη ιατρική αναφορά, στη διάρκεια της αιχμαλωσίας του έχασε έως και 40% του σωματικού του βάρους.

Ο Αβινάταν Ορ ήταν εντελώς απομονωμένος, και δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για όσα ακολούθησαν της εφόδου της Χαμάς στο Ισραήλ.

Εβιατάρ Νταβίντ

Τον Αύγουστο του 2025, η Χαμάς είχε δημοσιοποιήσει ένα βίντεο που έδειχνε τον Εβιατάρ Νταβίντ σοβαρά υποσιτισμένο και εξασθενημένο.

Ο πατέρας του δήλωσε στα ισραηλινά Μέσα ότι ο γιος του υπέστη τόσο σωματική, όσο και ψυχολογική κακοποίηση.

Αλόν Όχελ

Ο νεαρός πιανίστας Αλόν Όχελ, είχε επιστρέψει από ένα ταξίδι στην Ασία μερικές εβδομάδες προτού απαχθεί στο φεστιβάλ Nova, και παρέμεινε αλυσοδεμένος στην ίδια σήραγγα σχεδόν στο σύνολο της κράτησής του.

Μόλις 40 ημέρες πριν την απελευθέρωσή του, ο Όχελ μετακινήθηκε σε άλλη τοποθεσία στο κέντρο της Γάζας, μετά από ώρες ταξιδιού, με τον IDF να αναφέρει ότι η μετακίνησή του έγινε με σκοπό να τον χρησιμοποιήσουν ως ανθρώπινη ασπίδα, προκειμένου να εμποδίσουν τον στρατό να καταλάβει την πόλη.

