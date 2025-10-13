Στην Αίγυπτο ο Τραμπ και πάνω από 20 ηγέτες για την ιστορική σύνοδο – «Η δεύτερη φάση έχει ξεκινήσει» – Live εικόνα

Στην αιγυπτιακή παραθεριστική πόλη Σαρμ ελ Σέιχ έφτασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα συμπροεδρεύσει στην τελετή υπογραφής συμφωνίας που έχει προσελκύσει πλήθος ομολόγων του από όλο τον κόσμο.



Το Air Force One συνοδεύτηκε στην περιοχή από αιγυπτιακά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ τον Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αλ Σίσι.

Στην αιγυπτιακή πόλη είναι στραμμένα τα βλέμματα όλου του κόσμου καθώς εκεί διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής για το σχέδιο ειρήνευσης Ισραήλ-Χαμάς, υπό την προεδρία των Τραμπ και Σίσι και παρουσία του προέδρου της Παλαιστινιακής αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Ηγέτες από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, με τον Εμανουέλ Μακρόν να μιλά για τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης για τη Γαζα.

Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ – Αλ Σίσι

Ο Πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι υποδέχτηκε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα του.



Σε μια ανάρτηση στο Facebook λίγο μετά την άφιξη του Αμερικανού ηγέτη στην Αίγυπτο, ο Σίσι δήλωσε ότι, στην επικείμενη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί στο Σαρμ Ελ Σέιχ, «η βούληση των λαών συνδέεται με την αποφασιστικότητα των ηγετών του κόσμου να τερματίσουν τον πόλεμο στη Γάζα».



«Όλοι μεταφέρουν ένα ενιαίο μήνυμα στην ανθρωπότητα: Αρκετά με τον πόλεμο… καλώς ήρθατε στην ειρήνη», είπε.

Στις δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Σαρμ ελ Σέιχ για το πότε θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων, είπε πως«όσον αφορά εμάς, έχει ήδη ξεκινήσει».



«Η δεύτερη φάση έχει ξεκινήσει και, όπως γνωρίζετε, οι φάσεις είναι όλες λίγο αναμεμειγμένες μεταξύ τους», είπε ο Τραμπ δίπλα στον Σίσι.

Δείτε live εικόνα από το Σαρμ Ελ Σέιχ:

Αυτοί είναι οι ηγέτες που θα συμμετέχουν στη διεθνή σύνοδο

Οι αιγυπτιακές αρχές ανακοίνωσαν τους ηγέτες που θα συμμετάσχουν στη διεθνή σύνοδο που φιλοξενείται στην πόλη Σαρμ ελ Σέιχ το απόγευμα της Δευτέρας.

Σύμφωνα με το επίσημο αιγυπτιακό πρακτορείο ειδήσεων, η «Σύνοδος Ειρήνης του Σαρμ ελ Σέιχ» περιλαμβάνει τη συμμετοχή αρχηγών κρατών και μοναρχών:



του προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι



του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ



του βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’



του εμίρη του Κατάρ σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ



του βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα



του προέδρου της Παλαιστίνης Μαχμούντ Αμπάς



του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν



του προέδρου της Ινδονησίας Τζόκο Ουιντόντο



του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ



του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν



του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη



Όπως αναφέρει το πρακτορείο, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν επίσης πρωθυπουργοί χωρών, μεταξύ των οποίων:



ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς



ο πρωθυπουργός του Ιράκ Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι



ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ



η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι



ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ



ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης



ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν



ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν



ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ



ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ



ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στόρε



ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και πρωθυπουργός Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ



ο πρωθυπουργός του Κουβέιτ σεΐχης Αχμάντ Αμπντάλα αλ Σαμπάχ



Επιπλέον, σύμφωνα με το πρακτορείο, στη σύνοδο θα συμμετάσχουν:



ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπάντρ αλ Μπουσαϊντί



ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες



ο γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου Άχμεντ Αμπούλ Γκάιτ



ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα



ο Ινδός υφυπουργός Εξωτερικών Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ



ο Ιάπωνας πρέσβης στο Κάιρο Φούμιο Ιγουάι

Μακρόν: Η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για να πάμε μπροστά

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σέιχ ότι το επόμενο βήμα για μια διαρκή ειρήνη στη Λωρίδα θα είναι η δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους.



Πρόσθεσε ότι η Γαλλία θα διαδραματίσει έναν ειδικό ρόλο για να εξασφαλίσει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή θα συμπεριληφθεί στη μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας και χαρακτήρισε την παρουσία του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς στη σύνοδο κορυφής ως «πολύ καλό σημάδι».



«Είναι η αναγνώριση του ρόλου της Παλαιστινιακής Αρχής ως νόμιμου οργάνου», είπε, προσθέτοντας ότι οι Παλαιστίνιοι πρέπει να βρίσκονται «στο επίκεντρο της διακυβέρνησης της Γάζας».

Εν τω μεταξύ, ο Μακρόν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, στην Αίγυπτο πριν από την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας Ισραήλ – Γάζας.

Μερτς: Σημαντική μέρα στην ιστορία της Μέσης Ανατολής

Ως μια «σημαντική μέρα στα βιβλία ιστορίας» για τη Μέση Ανατολή αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο, περιέγραψε τη σημερινή ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και εξέφρασε την ελπίδα ότι τώρα ξεκινάει «μια φάση ειρήνης», στην οποία η Γερμανία είναι πρόθυμη να συμβάλει. Ο κ. Μερτς ευχαρίστησε τους διαμεσολαβητές και επανέλαβε ότι η χώρα του στέκει στο πλευρό του Ισραήλ, ενώ κάλεσε τον πρόεδρο Τραμπ να ασκήσει τώρα την επιρροή του και για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.



«Ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε», δήλωσε ο καγκελάριος από το Σαρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου, όπου επισημοποιείται σήμερα η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας. «Βρισκόμαστε εδώ για να υπογράψουμε ένα σπουδαίο κείμενο, με το οποίο ελπίζουμε ότι ξεκινάει μια φάση διαρκούς ειρήνης, καλής συνεργασίας και σταθερότητας στην περιοχή», πρόσθεσε και ευχαρίστησε «όλους όσοι κατέστησαν εφικτή τη σημερινή μέρα», αναφερόμενος στον Αιγύπτιο πρόεδρο Φατάχ αλ-Σίσι, στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, «για την προσήλωση και την καθαρή στάση του σε αυτή τη διένεξη», στον Εμίρη του Κατάρ Χαμάντ αλ Θάνι και στην τουρκική κυβέρνηση. «Η Γερμανία στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ, αυτό ίσχυε πάντα και θα παραμείνει έτσι», τόνισε ο κ. Μερτς και δήλωσε ανακουφισμένος από την απελευθέρωση των τελευταίων εν ζωή ομήρων από την Χαμάς – μεταξύ των οποίων και τέσσερις Γερμανοί. Ο καγκελάριος επανέλαβε ακόμη τη βούληση της Γερμανίας να συνεισφέρει στην προσπάθεια προκειμένου οι άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας να αποκτήσουν και πάλι πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, σε φάρμακα, σε νερό και σε στέγη.





Ο Φρίντριχ Μερτς εξέφρασε επίσης την ελπίδα ο πρόεδρος Τραμπ να ασκήσει την επιρροή του και στη ρωσική κυβέρνηση προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε, λίγες ώρες από εδώ με το αεροπλάνο, μαίνεται τα τελευταία τριάμισι χρόνια ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Βλέπουμε εδώ ότι όταν η διεθνής κοινότητα είναι ενωμένη, η ειρήνη είναι εφικτή. Αλλά για μας στην Ευρώπη, ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτελεί την μεγαλύτερη απειλή για την ελευθερία μας», δήλωσε και ανέφερε ότι θα έχει σήμερα την ευκαιρία να συνομιλήσει για το θέμα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων, ένα πανό με τη φράση «Ειρήνη στη Μέση Ανατολή» κρέμεται πάνω από τις σημαίες των χωρών που συμμετέχουν. Δεκάδες διεθνείς δημοσιογράφοι έχουν συγκεντρωθεί σε μια σκηνή για τα ΜΜΕ κοντά στο χώρο.



Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής αναμένεται να υπογραφεί ένα έγγραφο, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές ποιοι θα είναι οι υπογράφοντες. Τα αιγυπτιακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι πρώτος θα μιλήσει ο Αλ Σίσι, ακολουθούμενος από ομιλία του Τραμπ προς τους ηγέτες που θα παρευρεθούν.



Σε συνέντευξή του νωρίτερα στο CNN, ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι χαρακτήρισε την εκδήλωση «ιστορική» και είπε ότι το έγγραφο που αναμένεται να υπογραφεί είναι «ένα πολύ σημαντικό έγγραφο».

Στην Αίγυπτο και ο Τόνι Μπλερ

Ο Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, έφτασε στο Σαρμ ελ Σέιχ για τη σημερινή σύνοδο κορυφής για τη Γάζα και την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.



Ο Μπλερ είναι ένας από τους πολλούς διπλωμάτες που βρίσκονται σήμερα στην Αίγυπτο, επειδή ο Τραμπ τον επέλεξε για να αναλάβει ρόλο στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που επιβλέπει την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Το όνομά του, πάντως, έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των Παλαιστινίων.

