Ο Τραμπ ζήτησε απονομή χάριτος στο Νετανιάχου που διώκεται για διαφθορά – «Πολύ τον συμπαθώ αυτόν τον κύριο»

Την απονομή χάριτος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε μιλώντας ενώπιον του ισραηλινού κοινοβουλίου ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη μαραθώνια ομιλία του στην Κνεσέτ, που κράτησε περισσότερο από μία ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων, στο τέλος του πολέμου, και έστειλε μήνυμα στους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν από τον δρόμο της βίας. Παράλληλα, δήλωσε τη στήριξή του στο Λίβανο και έστειλε μήνυμα στο Ιράν να επιτευχθεί συμφωνία.

Ακόμη, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Αμερικανός πρόεδρος πρότεινε στον Ισραηλινό ομόλογό του, Ισαάκ Χέρτζογκ, να δώσει χάρη στο Νετανιάχου, με την αναφορά του να προκαλεί χειροκροτήματα στην αίθουσα.

Τραμπ για Νετανιάχου: Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους προέδρους σε καιρό πολέμου

«Έχω μια ιδέα. Κύριε πρόεδρε (Ισαάκ Χέρτζογκ), γιατί δεν του δίνετε χάρη; Αυτό το σημείο δεν προβλεπόταν στην ομιλία (…) Αλλά πολύ τον συμπαθώ αυτόν τον κύριο», είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Είτε το θέλουμε είτε όχι, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους προέδρους σε καιρό πολέμου, αλήθεια, ένας από τους μεγαλύτερους. Και τα πούρα και η σαμπάνια, τώρα πραγματικά, ποιος νοιάζεται;», συνέχισε ο ίδιος, αναφερόμενος στην κατηγορία ότι ο Νετανιάχου είχε λάβει ακριβά δώρα, όπως πούρα και σαμπάνια, από επιχειρηματίες του εξωτερικού.

«Βλέπω σε ποιο σημείο είστε δημοφιλής, είστε ένας πολύ δημοφιλής άνθρωπος. Και ξέρετε γιατί; Γιατί ξέρετε να κερδίζετε», τόνισε ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος στον Νετανιάχου.

