Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής, ηττήθηκαν οι δυνάμεις του χάους» – Το μήνυμα στο Ιράν (Video)

Στην ισραηλινή βουλή μίλησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε μια μαραθώνια ομιλία που κράτησε πάνω από μία ώρα και που αρκετές φορές διακόπηκε από χειροκροτήματα από ισραηλινούς βουλευτές. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων, στο τέλος του πολέμου και έστειλε μήνυμα στους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν από τον δρόμο της βίας, δήλωσε τη στήριξή του στο Λίβανο και έστειλε μήνυμα στο Ιράν να επιτευχθεί συμφωνία.

«Μετά από δύο οδυνηρά χρόνια στο σκοτάδι και την αιχμαλωσία, 20 θαρραλέοι όμηροι επιστρέφουν στη λαμπρή αγκαλιά των οικογενειών τους, και αυτό είναι λαμπρό», τόνισε ο Τραμπ στην αρχή της ομιλίας του.

«Γενεές από τώρα αυτή η στιγμή θα μείνει ως η στιγμή που όλα άρχισαν να αλλάζουν, και να αλλάζουν προς το καλύτερο», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σηματοδοτεί το τέλος του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, καθώς και το τέλος της «εποχής του τρόμου και του θανάτου». «Αυτό δεν είναι μόνο το τέλος ενός πολέμου. Είναι το τέλος της εποχής του τρόμου και του θανάτου και η αρχή της εποχής της πίστης, της ελπίδας και του Θεού. Είναι η αρχή μιας μεγάλης συμφωνίας και μόνιμης αρμονίας για το Ισραήλ και όλα τα έθνη μιας περιοχής που σύντομα θα γίνει πραγματικά υπέροχη. Το πιστεύω αυτό με όλη μου την καρδιά. Πρόκειται για μια ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής», τόνισε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να σηκωθεί και είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι «δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος για να συνεργαστείς μαζί του… Αλλά αυτό είναι που τον κάνει σπουδαίο».

Ακόμη, ο Τραμπ ευχαρίστησε τις αραβικές χώρες που βοήθησαν στις διαπραγματεύσεις. Είναι ένας «απίστευτος θρίαμβος» που συνεργάστηκαν, δήλωσε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η προσωπικότητά του έχει να κάνει με τον τερματισμό των πολέμων. «Το Ισραήλ έγινε ισχυρό και δυνατό, γεγονός που οδήγησε στην ειρήνη. Οι όμηροι επέστρεψαν, είναι τόσο ωραίο να μπορώ να το λέω», δήλωσε υπό δυνατά χειροκροτήματα στην Κνεσέτ.

«Επιτέλους, όχι μόνο για τους Ισραηλινούς αλλά και για τους Παλαιστινίους, ο μακρύς εφιάλτης τελείωσε επιτέλους. Πρόκειται για μια συναρπαστική περίοδο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή. Οι δυνάμεις του χάους που έχουν πλήξει την περιοχή έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ συνέχισε την ομιλία του ευχαριστώντας τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, τον σύμβουλό του και γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ – ο οποίος, σύμφωνα με τον Τραμπ, «αγαπά το Ισραήλ» – καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. «Είχαμε μερικούς απίστευτα καλούς ανθρώπους που εργάστηκαν σε αυτό», τόνισε ο Τραμπ.

Τα… όπλα που οδήγησαν στην… ειρήνη

Επιστρέφοντας στο Ισραήλ, ο Τραμπ είπε ότι «ο Μπένιαμιν Νετανιάχου μου τηλεφωνούσε πολλές φορές» ζητώντας όπλα – «τόσες πολλές φορές που το Ισραήλ έγινε ισχυρό και δυνατό… αυτό οδήγησε στην ειρήνη», τόνισε.

Μιλώντας για το Ιράν, είπε ότι η Τεχεράνη είχε πυρηνικά όπλα, «οι αραβικές χώρες δεν θα ένιωθαν άνετα να συνάψουν τη συμφωνία που έχουμε τώρα». Ακόμη, είπε ότι «θα ήταν σπουδαίο αν μπορούσαμε να συνάψουμε ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Οι Ιρανοί θέλουν να επιβιώσουν».

«Ας επικεντρωθούμε πρώτα στη Ρωσία, θα το καταφέρουμε», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος και στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι στο Λίβανο «το στιλέτο της Χεζμπολάχ» που στόχευε το Ισραήλ έχει «καταστραφεί εντελώς». «Η κυβέρνησή μου υποστηρίζει ενεργά τον νέο πρόεδρο του Λιβάνου και την αποστολή του να αφοπλίσει μόνιμα τις ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ…».

«Το Ισραήλ, με τη βοήθειά μας, έχει κερδίσει όλα όσα μπορούσε με τη δύναμη των όπλων», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ακόμη, είπε στον Νετανιάχου ότι δεν βρίσκεται πια σε πόλεμο και μπορεί τώρα να είναι πιο ευγενικός. «Ακόμη και η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι ήρθε η ώρα να χτίσουμε ένα μέλλον απαλλαγμένο από την επιρροή του εξτρεμισμού. Σε λίγο θα συναντηθώ με τις πιο ισχυρές χώρες. Μαζί δείξαμε ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς μια ελπίδα, αλλά μια πραγματικότητα».

Ο Τραμπ είπε ότι η συμφωνία για τη Γάζα που συνήφθη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς ήρθε σε καλή χρονική στιγμή, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ γίνονταν «σκληρές και έντονες».

«Θα μου κάνετε όλοι μια χάρη αν προσχωρήσετε όλοι στη Συμφωνία του Αβραάμ. Τώρα έχουμε ειρήνη και ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν το Ισραήλ», δήλωσε ακόμη ο Αμερικανός πρόεδρος. «Είπα, Μπίμπι (σ.σ. το παρατσούκλι του Νετανιάχου), θα σε θυμούνται για αυτό πολύ περισσότερο από ό,τι αν συνέχιζες να το κάνεις αυτό, να σκοτώνεις», είπε ο Τραμπ. «Θέλω απλώς να σας συγχαρώ για το θάρρος που δείξατε λέγοντας: «Αυτό ήταν, κερδίσαμε και τώρα ας απολαύσουμε τη ζωή μας».

Τι είπε για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Ο Τραμπ υποστήριξε επίσης ότι είναι μια ευκαιρία για τους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν για πάντα από τον δρόμο της βίας. «Σκοπεύω να συμμετάσχω στις προσπάθειες για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Θέλω να ευχαριστήσω τους Άραβες και τις μουσουλμανικές χώρες για την υποστήριξή τους στην ασφαλή ανοικοδόμηση της Γάζας». Οι υπεύθυνες χώρες της περιοχής αυτής πρέπει να έχουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους, τόνισε ο Τραμπ. «Μπορείτε να αντισταθείτε στις δυνάμεις του χάους που απειλούν τα συμφέροντά σας. Παρά τη δύσκολη περίοδο που περάσαμε, τέσσερις χώρες παρέμειναν στη Συμφωνία του Αβραάμ. Ελπίζω ότι όλες οι χώρες που επιδίωκαν τη συμφωνία, θα προσχωρήσουν γρήγορα».

Συνεχίζοντας, υποστήριξε – αναφερόμενος ξανά στο Ιράν – ότι η Τεχεράνη θέλει να κάνει συμφωνία. Απευθυνόμενος απευθείας στο Ιράν, ο Τραμπ έστειλε το μήνυμα ότι «είμαστε έτοιμοι όταν είστε και αυτή θα είναι η καλύτερη απόφαση που θα πάρετε. Η 7η Οκτωβρίου απέδειξε στις χώρες που προσπαθούν να καταστρέψουν το Ισραήλ ότι οι προσπάθειές τους είναι καταδικασμένες σε αποτυχία».

Στο μεταξύ, απευθυνόμενος στον Ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ, ο Τραμπ του είπε: Κύριε πρόεδρε, γιατί δεν παραχωρείτε αμνηστία στον Νετανιάχου;».

Ο Τραμπ τόνισε ότι οι χώρες της Μέσης Ανατολής πρέπει να σταματήσουν να δημιουργούν εχθρούς και να συνεργαστούν για να δημιουργήσουν «ευκαιρίες και ευημερία». Είπε ότι «αντί να κατασκευάζουν όπλα», οι χώρες της περιοχής θα πρέπει να επικεντρωθούν στη δαπάνη χρημάτων για σχολεία, ιατρική, βιομηχανία και τεχνητή νοημοσύνη. «Ακόμη και προς το Ιράν, του οποίου το καθεστώς έχει προκαλέσει τόσους θανάτους στη Μέση Ανατολή, το χέρι της φιλίας και της συνεργασίας είναι ανοιχτό», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Θα χτίσουμε μια κληρονομία, νέους δεσμούς φιλίας. Το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και οι χώρες της Μέσης Ανατολής θα είναι σύντομα πιο ασφαλείς», τόνισε στην ομιλία του ο Τραμπ.

H άφιξη του Τραμπ στην Κνεσέτ

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έφτασε γύρω στις 11 το πρωί στην Κνεσέτ, στο πλαίσιο της σύντομης επίσκεψής του στο Ισραήλ πριν αναχωρήσει για την Αίγυπτο και τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Λωρίδα της Γάζας. Λίγο πριν από την ομιλία του στην ολομέλεια, ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με οικογένειες ομήρων, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Αμέσως μετά την άφιξή του στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους, υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ γράφοντας την παρακάτω φράση «Είναι μεγάλη μου τιμή – μια σπουδαία και όμορφη μέρα. Ένα νέο ξεκίνημα».

Trump landed at Ben-Gurion Airport around 9:00 a.m. local time, greeted by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and President Isaac Herzog. He then proceeded directly to the Knesset, accompanied by Netanyahu and top security officials, including Mossad Director David Barnea. pic.twitter.com/gtpoMqmgtr — Truth-Seeker (@thunderbolt7404) October 13, 2025

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο κτήριο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών απάντησε «ναι» σε ερώτηση για το αν ο πόλεμος στη Γάζα έχει τελειώσει.



«Είναι μια υπέροχη μέρα», δήλωσε καθώς στεκόταν δίπλα στον Νετανιάχου. «Αυτή είναι μια εντελώς νέα αρχή και πιστεύω πως δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο». «Η αγάπη στους δρόμους είναι απλώς απίστευτη», πρόσθεσε ο Τραμπ.



«Είναι πραγματικά μια υπέροχη μέρα». Σε ερώτηση για το τι θα συμβεί με τη Χαμάς αν δεν τηρήσει την εκεχειρία, απάντησε: «Θα την τηρήσουν». «Είμαστε τόσο χαρούμενοι γι’ αυτούς», είπε αναφερόμενος στους ομήρους. «Θα είναι ευτυχισμένοι και θα έχουν μια υπέροχη ζωή». Στάθηκαν πολύ γενναίοι», συμπλήρωσε.



O Νετανιάχου χάρισε στον Τραμπ ένα χρυσό περιστέρι, σύμβολο της ειρήνης.

PM Netanyahu presented US President Trump with a gift today, gifting him a golden dove.



📸 via Knesset Spokesperson pic.twitter.com/dXKAPZzKxt — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 13, 2025

Στη συνέχεια, ο Τραμπ συναντήθηκε με συγγενείς των ομήρων και άκουσε τις ιστορίες τους.

“I want to sincerely thank you” ❤️



President @realDonaldTrump meets with hostage families and listens to their stories pic.twitter.com/SNQCpTVUU4 — Margo Martin (@MargoMartin47) October 13, 2025

