Αίγυπτος: Πάνω από 20 ηγέτες στην κρίσιμη διάσκεψη για τη Γάζα – Το στοίχημα Τραμπ για ειρήνη (Video)

Οι πρόεδροι της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συμπροεδρεύσουν τη Δευτέρα (13/10) στην Σαρμ ελ Σέιχ στη «σύνοδο ειρήνης», με παρόντες «τους ηγέτες 20 και πλέον χωρών».

«Η σύνοδος έχει σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και να ανοίξει νέα σελίδα περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας», αναφέρει η ανακοίνωση, που δημοσιοποιήθηκε τη δεύτερη ημέρα της κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ και της Χαμάς. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες θα συμμετάσχει, ανακοίνωσε χθες βράδυ εκπρόσωπός του.

Ο Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο

Ελλάδα και Κύπρος βρίσκονται ανάμεσα στις χώρες που προσκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για να συμμετάσχουν στη διάσκεψη για τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ-Σέιχ της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση των Ηνωμένων Πολιτειών, στη σύνοδο κορυφής των ηγετών για τη Γάζα κλήθηκαν, εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν, η Αρμενία, το Ελ Σαλβαδόρ, ο Καναδάς, το Κουβέιτ, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Ισπανία, το Μπαχρέιν και η Ουγγαρία. Όπως ανέφερε το Axios, πρόσκληση στάλθηκε και στο Ιράν, ενώ το Ισραήλ δεν θα λάβει μέρος στη συνάντηση.

Στην Αίγυπτο αύριο ο Μητσοτάκης

«Αύριο θα βρίσκομαι στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, στην υπογραφή της συμφωνίας. Η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που θα είναι εκεί, μαζί με την Κύπρο», έγραψε για να συμπληρώσει ότι «η παρουσία μας είναι μία ακόμα απάντηση σε όσους θέλουν να βλέπουν μια Ελλάδα απομονωμένη και μίζερη» σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.

«Η συμφωνία συνιστά μια ιστορική στιγμή, καθώς για πρώτη φορά δημιουργείται μια ρεαλιστική προοπτική ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η διπλωματική επιτυχία πιστώνεται ως πρωτοβουλία στον Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος έφερε όλους τους παράγοντες της περιοχής σε ένα κοινό πλαίσιο συμφωνίας. Αποδεικνύεται ότι η επιμονή στη διαπραγμάτευση μπορεί να φέρει αποτέλεσμα», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε, δε, ότι «η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η δέσμευση για τήρηση της κατάπαυσης του πυρός συνθέτουν το θεμέλιο της πρώτης φάσης του σχεδίου ειρήνευσης. Η πρόκληση τώρα είναι η εφαρμογή της συμφωνίας. Γιατί μόνο μέσα από τις πράξεις επιβεβαιώνεται η ειρήνη».

«Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις. Συνομιλούμε με όλους τους εταίρους και συμμάχους στην περιοχή και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε ενεργά, ώστε αυτή η συμφωνία να προχωρήσει και να μη μείνει στα λόγια. Η ελπίδα δεν πρέπει να ξεφτίσει. Πρέπει να λάβει τη μορφή μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι».

Οι ευρωπαϊκές παρουσίες

Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα ταξιδέψει επίσης στην Αίγυπτο για τη σύνοδο, «ιστορική καμπή για την περιοχή έπειτα από δυο χρόνια πολέμου και αιματοχυσίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται αύριο στην Αίγυπτο για να επιδείξει την «υποστήριξή (του) στην εφαρμογή της συμφωνίας που παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα» ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, είχε ήδη αναγγείλει νωρίτερα χθες Σάββατο το Ελιζέ. Ο κ. Μακρόν θα συζητήσει «με εταίρους τα επόμενα βήματα της εφαρμογής του σχεδίου ειρήνης», πρόσθεσε η γαλλική προεδρία.

Οι πρωθυπουργοί της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ και της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι αναμένονται επίσης στην Αίγυπτο.

Δεν θα συμμετέχουν Νετανιάχου και Χαμάς

Για τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν υπάρχει καμιά ένδειξη εάν θα συμμετάσχει ή όχι.

Από την πλευρά της, η Χαμάς ανακοίνωσε πως δεν θα συμμετάσχει, με τον Χοσάμ Μπαντράν, ανώτερο στέλεχός της, να δηλώνει στο AFP πως θα εκπροσωπηθεί «από τους μεσολαβητές», το Κατάρ και την Αίγυπτο.

Ο κ. Μπαντράν εξάλλου προειδοποίησε πως επίκεινται «δύσκολες» διαπραγματεύσεις για την επόμενη φάση του σχεδίου Τραμπ, που προβλέπει ιδίως αφοπλισμό του κινήματος, εξορία των μαχητών της και συνέχιση της απόσυρσης των στρατευμάτων του Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας.

Συνάντηση Τραμπ με οικογένειες ομήρων στη Γάζα

Προτού απευθύνει ομιλία στα μέλη της Κνέσετ, του ισραηλινού κοινοβουλίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με συγγενείς ομήρων που βρίσκονται στα χέρια του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς και άλλων οργανώσεων στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος χθες Σάββατο.

Σύμφωνα με την αμερικανική προεδρία, ο κ. Τραμπ κατόπιν θα ταξιδέψει στο Σαρμ ελ Σέιχ, για να παραβρεθεί σε «τελετή για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, που είναι βασισμένη σε σχέδιο που παρουσίασε ο ίδιος στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κατά το χρονοδιάγραμμα του Λευκού Οίκου, το προεδρικό αεροσκάφος θα απογειωθεί από την Ουάσιγκτον σήμερα το απόγευμα και θα προσγειωθεί στο Τελ Αβίβ περί τις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) αύριο.

Ο αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ από τις 11:00 αφού συναντηθεί με συγγενείς ομήρων στο κτίριο της ισραηλινής Βουλής.

Θα αναχωρήσει για την Αίγυπτο περί τις 13:00 και αναμένεται στο Σαρμ ελ Σέιχ περί τις 13:45, ανέφεραν ακόμη οι υπηρεσίες του. Η τελετή προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 14:30.

Αναμένεται να αναχωρήσει για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον αργότερα αύριο, πάντα κατά το χρονοδιάγραμμα της αμερικανικής προεδρίας.

Η Χαμάς έτοιμη να προχωρήσει στην απελευθέρωση των ομήρων

Η Χαμάς ανακοίνωσε πως έχει σκοπό να αρχίσει να απελευθερώνει τους ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα τη Δευτέρα το πρωί, όπως προβλέπεται, λίγο πριν αρχίσει «σύνοδος ειρήνης» στο Σαρμ ελ Σέιχ, με τη συμμετοχή περίπου είκοσι ηγετών, πέραν των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Στη Λωρίδα της Γάζας, που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή τα δυο χρόνια του πολέμου, η πολιτική προστασία ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι πάνω από 500.000 άνθρωποι που είχαν εκτοπιστεί επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του θυλάκου αφότου άρχισε να εφαρμόζεται η κατάπαυση του πυρός προχθές Παρασκευή.

Η συμφωνία ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές έχει βάση σχέδιο είκοσι σημείων που ανακοινώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ. Προβλέπει την απελευθέρωση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ως αύριο πριν από το μεσημέρι (τοπική ώρα) των 48 ομήρων που απομένουν, ζωντανών ή νεκρών, που είχαν απαχθεί κατά την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, που αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ αναμένεται να απελευθερώσει 250 «κρατούμενους για λόγους ασφαλείας», ανάμεσά τους πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, καθώς και άλλους 1.700 Παλαιστίνιους που αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

«Όπως ορίζει η συμφωνία που υπογράφτηκε, η ανταλλαγή κρατουμένων αναμένεται να αρχίσει το πρωί της Δευτέρας (…) Δεν υπάρχει καμιά νέα εξέλιξη ως προς το ζήτημα αυτό», είπε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Οσάμα Χαμντάν, ανώτερο στέλεχος της Χαμάς.

«Θα συνεχίζουμε να ουρλιάζουμε και να μαχόμαστε ωσότου οι πάντες επιστρέψουν στα σπίτια τους», είπε από την πλευρά της η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μορφή της κινητοποίησης για τον επαναπατρισμό των ομήρων στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Τελ Αβίβ. Ο 25χρονος γιος της Ματάν Ζανγκάουκερ είναι ανάμεσα στους 20 ομήρους που θεωρείται πως ζουν ακόμη.

«Επιστρέφετε στο σπίτι»

«Επιστρέφετε στο σπίτι», είπε απευθυνόμενος στο πλήθος στην «πλατεία των ομήρων» ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, που επισκέφθηκε νωρίτερα χθες τη Γάζα, μαζί με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρεντ Κούσνερ, και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του Ισραήλ, τον Εγιάλ Ζαμίρ.

Αξιοσημείωτο στιγμιότυπο της ομιλίας: μεγάλο μέρος του πλήρους επευφήμησε όταν ο κ. Γουίτκοφ αναφέρθηκε στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ, «ευχαριστώντας» τον, αλλά άρχισε να γιουχαΐζει, να σφυρίζει και να αποδοκιμάζει όταν αναφέρθηκε στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, που κατ’ αυτόν κάνει τα πάντα για τη χώρα του.

