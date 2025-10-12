Τελ Αβίβ: Ανελέητο γιουχάρισμα στον Νετανιάχου από συγκεντρωμένους στην Πλατεία Ομήρων – Αποθέωσαν… τον Τραμπ (Video)

Έντονες αποδοκιμασίες πυροδότησε η αναφορά από τον Στιβ Γουίτκοφ του ονόματος του Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την ομιλία του το βράδυ του Σαββάτου, στη μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε, στην «πλατεία των ομήρων» για τη συμφωνία με τη Χαμάς.

Το πλήθος διέκοψε επανειλημμένα τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, όταν αυτός επιδίωκε να επαινέσει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ.

Ο Στίβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, και η σύζυγός του Ιβάνκα Τραμπ, μίλησαν όλοι σε αυτό που οι διοργανωτές χαρακτήρισαν ως το «τελευταίο» τέτοιο συλλαλητήριο για τους ομήρους, εκφράζοντας την ελπίδα ότι όλοι θα έχουν απελευθερωθεί έως τη Δευτέρα.

קריאות בוז בכיכר החטופים כשסטיב וויטקוף הזכיר את רה״מ נתניהו. pic.twitter.com/06FYqg4ta4 — מה חדש. What's new❓ (@Gloz111) October 11, 2025

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τρεις ημέρες αφότου ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ διαδραμάτισαν ρόλο-κλειδί ως μεσολαβητές για την επίτευξη της συμφωνίας για την εκεχειρία και την απελευθέρωση των ομήρων, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ αποθεώθηκαν από το πλήθος. Καθώς ο Γουίτκοφ ετοιμαζόταν να μιλήσει, το συγκεντρωμένο πλήθος, κρατώντας ισραηλινές και αμερικανικές σημαίες, φώναζε: «Ευχαριστούμε, Γουίτκοφ!». «Ονειρευόμουν αυτή τη νύχτα για πολύ καιρό. Αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό θέαμα», είπε ξεκινώντας την ομιλία του και δηλώνοντας εντυπωσιασμένος από το μέγεθος του πλήθους, το οποίο υπολόγισε σε πάνω από 100.000 άτομα (οι διοργανωτές υποστήριξαν ότι ήταν μισό εκατομμύριο).

Ωστόσο, η στάση του πλήθους άλλαξε όταν ο Γουίτκοφ άρχισε να επαινεί τον ρόλο του Μπενιαμίν Νετανιάχου στις διαπραγματεύσεις. «Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου…» είπε, πριν τον διακόψει ένα κύμα αποδοκιμασιών. Το πλήθος άρχισε τότε να φωνάζει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Γουίτκοφ απάντησε λέγοντας απλώς «εντάξει» και γέλασε αμήχανα.

«Εντάξει, αφήστε με απλώς να ολοκληρώσω τη σκέψη μου», είπε ο Γουίτκοφ καθώς οι αποδοκιμασίες συνεχίζονταν, και συνέχισε με σοβαρό ύφος: «Ήμουν μέσα στα χαρακώματα μαζί με τον πρωθυπουργό. Πιστέψτε με, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο εδώ».

Εν μέσω αποδοκιμασιών συνέχισε τους επαίνους προς τον Νετανιάχου. «Ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του, ο Ρον Ντέρμερ, έχουν θυσιάσει τόσα πολλά για αυτή τη χώρα και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην υπηρεσία του Ισραήλ. Η αφοσίωσή τους στην ιστορία και το πεπρωμένο αυτού του έθνους ξεχωρίζει απόψε», είπε. «Έχουν δώσει τα πάντα — τον χρόνο τους, την ενέργειά τους, την καρδιά τους — για να χτίσουν ένα ασφαλέστερο, ισχυρότερο μέλλον για τον εβραϊκό λαό. Η δέσμευσή τους προς αυτή τη χώρα δεν έχει ποτέ κλονιστεί.»

Αποθέωση για τον Ντόναλντ Τραμπ

Αργότερα, όταν ανέφερε το όνομα του Τραμπ, το πλήθος ξέσπασε σε ενθουσιώδεις επευφημίες. Τα συλλαλητήρια υπέρ της απελευθέρωσης των 48 εναπομεινάντων ομήρων — εκ των οποίων οι 20 είναι ζωντανοί — συχνά απευθύνονται άμεσα στον Τραμπ για βοήθεια, με τεράστια πανό που υψώνονται πάνω από το πλήθος.

Οι σύμμαχοι του Νετανιάχου τον υποστήριξαν – «Μίσος από περιθωριακά στοιχεία»

Ο πρόεδρος του κόμματος «Εθνική Ενότητα», Μπένι Γκαντζ, επέκρινε τις αποδοκιμασίες, χαρακτηρίζοντάς «λάθος» να αποδοκιμάζεται ο πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια ομιλίας ενός Αμερικανού αξιωματούχου. «Τρέφω τεράστιο σεβασμό για το ευρύ κοινό που έρχεται, εβδομάδα με την εβδομάδα, στην Πλατεία των Ομήρων και στα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Και εγώ είμαι μέρος αυτού. Αλλά ακόμη και όταν υπάρχουν διαφορές απόψεων, να αποδοκιμάζεις τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, μπροστά στον απεσταλμένο της αμερικανικής κυβέρνησης και παρουσία των οικογενειών των ομήρων – αυτό είναι λάθος», έγραψε στην πλατφόρμα Χ. «Όχι σήμερα, και όχι μπροστά σε αυτούς τους ανθρώπους.»

«Είμαι βέβαιος ότι αυτές οι φωνές δεν αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του λαού του Ισραήλ, ούτε την πλειοψηφία των παρευρισκομένων στην πλατεία», συνέχισε.

Υπουργοί του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου καταδίκασαν επίσης τις αποδοκιμασίες, με τον υπουργό Παιδείας Γιοάβ Κις να χαρακτηρίζει τους διαδηλωτές «ακραία περιθώρια» της ισραηλινής κοινωνίας. «Αυτά τα ακραία περιθωριακά στοιχεία δεν αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία του λαού του Ισραήλ, που υποστηρίζει τη συμφωνία και είναι ευγνώμων προς όσους την επέτυχαν — τον Νετανιάχου και τον [υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον] Ντέρμερ», έγραψε.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιαρίβ Λεβίν χαρακτήρισε τις αποδοκιμασίες «μεγάλη ντροπή» και «αισχρή επίδειξη αγνωμοσύνης προς τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, που οδήγησε το κράτος του Ισραήλ μέσα από μία από τις πιο δύσκολες περιόδους του και πέτυχε τα τεράστια επιτεύγματα… που περιλαμβάνουν και την επιστροφή των ομήρων.»

Ο υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Μίκι Ζοχάρ έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «το φλογερό μίσος που ξέσπασε σήμερα με τις σφοδρές αποδοκιμασίες στην Πλατεία των Ομήρων αποδεικνύει ξανά την ανθεκτικότητα του πρωθυπουργού Νετανιάχου, ο οποίος άντεξε όλες τις πιέσεις.»

Το κόμμα Λικούντ εξέδωσε επίσης ανακοίνωση υποστήριξης προς τον Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τους διαδηλωτές «όσους αποδοκιμάζουν την αλήθεια». «Δεν έχει σημασία πόσο δυνατά φωνάζετε – αποδοκιμάζετε την αλήθεια. Ο Στιβ Γουίτκοφ και όλοι όσοι ήταν εκεί γνωρίζουν ότι χωρίς την αποφασιστικότητα, τη δημιουργικότητα, τη στρατηγική και το θάρρος του πρωθυπουργού Νετανιάχου, οι όμηροι δεν θα επέστρεφαν ποτέ στα σπίτια τους», ανέφερε η ανακοίνωση του κόμματος.

