ΚΟΣΜΟΣ

12.10.2025 09:18

Συνελήφθη στο Μεξικό ο «Έλληνας» αρχηγός της σουηδικής μαφίας (Photo)

12.10.2025 09:18
europol

Ο φερόμενος ως επικεφαλής σουηδικής συμμορίας και άλλος άνδρας που βαραίνουν υποψίες πως διαχειριζόταν οικονομικές υποθέσεις του συνελήφθησαν στη μεξικανική λουτρόπολη Κανκούν (νοτιοανατολικά), κατόπιν αιτήματος της Europol, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η μεξικανική κυβέρνηση.

Δελτίο Τύπου της ομοσπονδιακής γραμματείας (του υπουργείου) Ασφαλείας διευκρινίζει πως πρόκειται για τον «Μίκαελ ‘Ν.’», που φέρεται να είναι «ο αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης» και να ενέχεται σε βίαιες ενέργειες και διακίνηση ναρκωτικών.

Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως πρόκειται για τον Μίκαελ-Μιχάλη Άλστρεμ-Τενέζο, γνωστό επίσης με το προσωνύμιο «Έλληνας», φερόμενο ως επικεφαλής της σουηδικής συμμορίας Ντάλεν, η οποία ενέχεται ιδίως στη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο άνδρας καταζητείται από τη σουηδική αστυνομία για την «εμπλοκή του σε υποθέσεις εμπορίας όπλων, εμπορίας ναρκωτικών και ξεπλύματος χρήματος», συνεχίζει η ανακοίνωση του υπουργείου Ασφαλείας, που δεν διευκρινίζει την εθνικότητά του.

Ο «Μίκαελ ‘Ν.’» συνελήφθη ενώ κινείτο με αυτοκίνητο σε δρόμο μαζί με τον φερόμενο συνεργό του. Στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν «πολλές δόσεις ναρκωτικών».

Οδηγήθηκε σε κέντρο κράτησης ενόψει της μεταγωγής του φρουρούμενου στην Ευρώπη και την «παράδοσή του στη σουηδική αστυνομία», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ο άλλος συλληφθείς παραδόθηκε στη μεξικανική εισαγγελία.

Τα τελευταία χρόνια, διάφοροι φερόμενοι ως επικεφαλής ευρωπαϊκών συμμοριών, που διατηρούσαν σχέσεις με μεξικανούς διακινητές ναρκωτικών, συνελήφθησαν στο Μεξικό.

Ποιος είναι ο Μιχάλης Τενέζος

Ο «Greken» έχει χαρακτηριστεί ως ηγετική φυσιογνωμία του δικτύου «Ντάλεν» («Dalen»), που έχει τη βάση του στη νότια Στοκχόλμη, και θεωρείται ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες στο περιβάλλον των συμμοριών της Σουηδίας.

Σύμφωνα με αστυνομική έκθεση, που δημοσιοποίησε η εφημερίδα Expressen, το δίκτυο εμπλέκεται σχεδόν στα μισά από όλα τα περιστατικά βίας μεταξύ συμμοριών, που οδήγησαν σε θανάτους ή τραυματισμούς.

1 / 3