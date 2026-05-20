Υποκλοπές: Δεν πηγαίνει ο Τζαβέλλας στη Βουλή – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών» και «αόριστη θεματολογία της ακρόασης»

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Θανάση Μπούρα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν θα ανταποκριθεί στην κλήση προς ακρόαση στην Επιτροπή – η συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 13:00- «για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην επιστολή του, η σχετική διάταξη του Κανονισμού της Βουλής είναι «ασυμβίβαστη με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών» η δε προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της Δικαιοσύνης, ενώπιον της Επιτροπής, σύμφωνα με τον ίδιο τον Κανονισμό δεν είναι υποχρεωτική.

Τέλος, επικαλείται και το γεγονός ότι με την κλήση ζητείται «αορίστως» η ακρόαση για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ενημερώνει πως δεν θα προσέλθει στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι η κλήση του κ. Τζαβέλλα για ακρόαση ζητήθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον απόηχο της διάταξης για αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών.

Στο μεταξύ, με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη και παρουσία του υπουργού Eπικρατείας Άκη Σκέρτσου συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, μετά από αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Παρών και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, όπως και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ολόκληρη η επιστολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου:

