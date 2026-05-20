search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 11:01
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.05.2026 10:26

Υποκλοπές: Δεν πηγαίνει ο Τζαβέλλας στη Βουλή – Επικαλείται «διάκριση των εξουσιών» και «αόριστη θεματολογία της ακρόασης»

20.05.2026 10:26
konstantinos_tzavellas_new

Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Θανάση Μπούρα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν θα ανταποκριθεί στην κλήση προς ακρόαση στην Επιτροπή – η συνεδρίαση έχει οριστεί για τις 13:00- «για θέματα που αφορούν λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην επιστολή του, η σχετική διάταξη του Κανονισμού της Βουλής είναι «ασυμβίβαστη με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών» η δε προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της Δικαιοσύνης, ενώπιον της Επιτροπής, σύμφωνα με τον ίδιο τον Κανονισμό δεν είναι υποχρεωτική.

Τέλος, επικαλείται και το γεγονός ότι με την κλήση ζητείται «αορίστως» η ακρόαση για θέματα που αφορούν σε λειτουργικά ζητήματα της δικαιοσύνης, προς τον σκοπό της ενίσχυσης της διαφάνειας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ενημερώνει πως δεν θα προσέλθει στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι η κλήση του κ. Τζαβέλλα για ακρόαση ζητήθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στον απόηχο της διάταξης για αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών.

Στο μεταξύ, με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη και παρουσία του υπουργού Eπικρατείας Άκη Σκέρτσου συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την υπόθεση των υποκλοπών, μετά από αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Παρών και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, όπως και η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ολόκληρη η επιστολή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου:

Λήψη

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Euroleague ενόψει Final 4: Ανυπομονούμε να αναδείξουμε τη φιλοξενία και την ενέργεια της Αθήνας

Politico για τροπολογία Φλωρίδη: Η κυβέρνηση μπλοκάρει του Ευρωπαίους Εισαγγελείς από τον έλεγχο βουλευτών

ΣΥΡΙΖΑ: Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου – Στο κόκκινο η αγωνία της Κουμουνδούρου για κύμα αποχωρήσεων 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karidi_smaragda
LIFESTYLE

Η… ντρίμπλα της Καρύδη όταν «μυρίστηκε» ερώτηση για τον Αθερίδη: «Σ’ αγαπώ, γεια σου!»

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερμανικά ΜΜΕ για κόμμα Καρυστιανού: «Οι πολιτικοί outsiders κερδίζουν υποστήριξη ως εναλλακτική επιλογή διαμαρτυρίας»

diatrofi_new
ΥΓΕΙΑ

H διατροφή, το μικροβίωμα του εντέρου και ασθένειες συνδέονται με την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ

kasselakis 665- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αθώος ο Κασσελάκης, εκτεθειμένος ο Θύμιος Γεωργόπουλος – και όχι μόνο ο Θύμιος

lykos new
ΕΛΛΑΔΑ

Κόνιτσα: Λύκος εισέβαλε σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξε δύο κυνηγόσκυλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

Konstadopoulou-Komninaka
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

nea smyrni osmi
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 10:59
karidi_smaragda
LIFESTYLE

Η… ντρίμπλα της Καρύδη όταν «μυρίστηκε» ερώτηση για τον Αθερίδη: «Σ’ αγαπώ, γεια σου!»

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γερμανικά ΜΜΕ για κόμμα Καρυστιανού: «Οι πολιτικοί outsiders κερδίζουν υποστήριξη ως εναλλακτική επιλογή διαμαρτυρίας»

diatrofi_new
ΥΓΕΙΑ

H διατροφή, το μικροβίωμα του εντέρου και ασθένειες συνδέονται με την εμφάνιση της νόσου Αλτσχάιμερ

1 / 3