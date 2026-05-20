ΣΥΡΙΖΑ: Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου – Στο κόκκινο η αγωνία της Κουμουνδούρου για κύμα αποχωρήσεων 

«Τεκτονικές» πιέσεις υφίσταται πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ από τον «ερχομό» Τσίπρα ο οποίος ανακοινώνει επίσημα το κόμμα του την ερχόμενη Τρίτη 26 Μαΐου από το Θησείο. Οι διαλυτικές εξελίξεις πλέον είναι καταιγιστικές καθώς μετά την διαγραφή του Παύλου Πολάκη το περασμένο Σάββατο, χτες παραιτήθηκε ο Γραμματέας της Κ.Ε. Στέργιος Καλπάκης, ενώ εντείνονται οι φόβοι για αποχωρήσεις στελεχών, βουλευτών, μελών της Κ.Ε. εν όψει και κυρίως μετά την 26η Μαΐου. Στην Κουμουνδούρου επικρατεί αμηχανία καθώς φαίνεται να έχει χαθεί ο έλεγχος των εξελίξεων και ακόμη και η αναμονή λίγων ακόμη ημερών για τις ανακοινώσεις Τσίπρα μοιάζει μακρύς πολιτικός χρόνος για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος στην πρώτη του συνέντευξη χθες μετά την διαγραφή Πολάκη επανέλαβε τους λόγους της απόφασής του και ταυτόχρονα «αποκήρυξε» σενάρια διάλυσης, αναστολής λειτουργίας και μεταβίβασης των περιουσιακών στο κόμμα Τσίπρα. Κυρίως, επιχείρησε να συγκρατήσει το κλίμα αποδρομής διαβεβαιώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ «θα εκφραστεί στις επόμενες εκλογές με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα», σύμφωνα με την ψηφισμένη απόφαση στην Κεντρική Επιτροπή του Μαρτίου.

Κάτι για το οποίο πάντως οι περισσότεροι στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να πιστεύουν ότι το τρένο έχει χαθεί, αν υπήρχε ποτέ τέτοια ελπίδα, (εξ ου και πολλοί εδώ και καιρό έχουν πάρει τις αποφάσεις τους για την προσωπική τους προοπτική). Ο Αλέξης Τσίπρας δεν φαίνεται να έχει μετακινηθεί ούτε χιλιοστό από τη θέση του πως δεν συνεργάζεται με κόμματα, ούτε φαίνεται να έχουν γίνει σοβαρές παρασκηνιακές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση.

Καλπάκης: Μία εβδομάδα προ των ανακοινώσεων Τσίπρα, καμία εικόνα σύγκλισης

Παραιτούμενος από τη θέση του Γραμματέα ο Στέργιος Καλπάκης, αποκάλυψε με την επιστολή παραίτησης αυτό ακριβώς, ότι δηλαδή «ακόμη και σήμερα, μόλις μία εβδομάδα πριν τις ανακοινώσεις του σ. Τσίπρα, δεν έχουμε εικόνα των δυνατοτήτων και των πιθανοτήτων μιας σύγκλισης». Ο ίδιος φάνηκε να αποδίδει ευθύνες καθυστέρησης και έλλειψης σχεδίου στον Σωκράτη Φάμελλο, εξηγώντας ότι ο ίδιος, αν και είχε προειδοποιήσει εγκαίρως για τα αδιέξοδα, δε θέλει να προκαλέσει περαιτέρω εσωστρέφεια με μια αντιπαράθεση Γραμματέα – Προέδρου και γι’ αυτό παραιτείται. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές και πως παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ ως «απλός στρατιώτης». Προέτρεψε για συνεδρίαση των οργάνων κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου «όπου θα υπάρχουν όλα τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι, ώστε να αποφασιστούν είτε τα επόμενα συγκεκριμένα βήματα για τη σύγκλιση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είτε διαφορετικά να αρχίσει μια πρώτη εκλογική ετοιμασία του κόμματος χωρίς βεβαίως να κλείσει η πόρτα της σύγκλισης εφόσον αλλάξουν τα δεδομένα στο μέλλον».

Στο μεταξύ, απαντώντας στις κλιμακούμενες πιέσεις για άμεση συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας – μεταξύ άλλων ο Νίκος Παππάς, θέτει το ζήτημα μετ΄ επιτάσεως σε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις του εδώ και μέρες – ο Σωκράτης Φάμελλος είπε δημόσια – κάτι που ήταν «κοινό μυστικό» μέχρι σήμερα – ότι η Πολιτική Γραμματεία θα συνεδριάσει αμέσως μετά τις 26 Μαΐου, δηλαδή μετά τις ανακοινώσεις Τσίπρα, ώστε να υπάρχουν στο τραπέζι τα νέα δεδομένα. Τότε, ο Σωκράτης Φάμελλος θεωρεί ότι θα έχει επίσημα ποια να κάνει με ένα πολιτικό αρχηγό τον οποίο θα μπορεί να καλέσει για να του θέσει το αίτημα της συνεργασίας.

Το ερώτημα είναι αν τότε θα είναι πολύ αργά για τον ΣΥΡΙΖΑ από την άποψη της συνοχής. Ερώτημα είναι επίσης, αν ο Φάμελλος έχει σενάριο εναλλακτικής, στην περίπτωση που και στις 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας στείλει ποια οριστικά το μήνυμα ότι δεν υπάρχει περίπτωση «ενωτικού» ψηφοδελτίου, με όρους σύμπραξης δύο διαφορετικών κομμάτων, αλλά μόνο «ενιαίου» ψηφοδελτίου με ένταξη μεμονωμένων προσώπων…

