Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στην Ύδρα

Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:11 το πρωί της Τετάρτης (20/5) στον Σαρωνικό.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 5 χλμ. βορειοδυτικά της Ύδρας.

Κατά την ίδια ανάλυση, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 14,8 χιλιόμετρα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

