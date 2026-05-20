Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στην Ύδρα

Σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:11 το πρωί της Τετάρτης (20/5) στον Σαρωνικό.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 5 χλμ. βορειοδυτικά της Ύδρας.
Κατά την ίδια ανάλυση, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 14,8 χιλιόμετρα.
Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.
