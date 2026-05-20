Ο καιρός του «πήγαινε-έλα»: Ήλιος, μπόρες και το βράδυ ξαστεριά!

Ο Μάιος συνεχίζει σταθερά στο δικό του αλλοπρόσαλλο ανοιξιάτικο τέμπο, με τον καιρό να παρουσιάζει έντονο «πήγαινε-έλα» μέσα στην ίδια ημέρα.

Για σήμερα προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες τις θερμές ώρες της ημέρας θα φέρουν ψιλόβροχα ή σποραδικές μπόρες κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά, ενώ σύντομες ψιχάλες θα δεχτούν τόσο τα νησιά του Αιγαίου όσο και η Κρήτη. Πιο οργανωμένες βροχές και πιθανές καταιγίδες περιμένουμε στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τις Σποράδες, με τον καιρό όμως να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση και ξαστεριά όσο βαδίζουμε προς το βράδυ.

Οι βοριάδες ενισχύονται και θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα αγγίξουν τοπικά και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε απόλυτα φυσιολογικά και ευχάριστα για την εποχή επίπεδα, με τις περισσότερες περιοχές της χώρας να κινούνται μεταξύ 22 και 24°C. Οι υψηλότερες μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 25-26°C στη Σαλαμίνα, το Ναύπλιο, την Κομοτηνή, την Αλεξάνδρεια, τα Τρίκαλα και τη Λάρισα, καθώς και γενικότερα σε Θράκη, Μακεδονία, Θεσσαλία και Αττική.

Στην Αττική, το σκηνικό ξεκίνησε νωρίς το πρωί με αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα έδωσαν τη θέση τους σε ηλιοφάνεια. Προς το μεσημέρι θα αναπτυχθούν και πάλι λίγα σύννεφα που ίσως φέρουν τοπικές ψιχάλες, όμως από το απόγευμα ο ουρανός θα καθαρίσει εντελώς. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ και αργότερα θα στραφούν σε νοτιάδες έως 4 μποφόρ, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 15 έως 26°C.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και παροδικές νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν κάποιες ψιχάλες στα γύρω ορεινά. Ο Βαρδάρης θα πνέει ενισχυμένος έως τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25°C.

Η συνέχεια της εβδομάδας υπόσχεται έντονη βροχερή δραστηριότητα που θα κρατήσει έως και τη Δευτέρα.

Αύριο Πέμπτη θα διατηρηθεί το κλασικό ανοιξιάτικο μοτίβο με θερμικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Πιο έντονες και γενικευμένες βροχές θα δούμε από την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο, καθώς ένα τετραήμερο με πολύ πιο γενικευμένες βροχές θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα. Δεν περιμένουμε τίποτα ακραίο ή παράξενο, αλλά τις γνώριμες μαγιάτικες αστάθειες.

Αυτό το συνεχές «κρυφτό» του καιρού αποτελεί την πιο γοητευτική, αυθεντική έκφραση της ελληνικής άνοιξης. Είναι ένα μοτίβο γεμάτο ζωντάνια και γρήγορες εναλλαγές, όπου η ημέρα ξεκινά με λαμπερό ήλιο, δίνει τη σκυτάλη σε ξαφνικές μεσημεριανές μπόρες που δροσίζουν την ατμόσφαιρα, και τελικά καταλήγει σε μια πεντακάθαρη, γαλήνια βραδινή ξαστεριά. Αυτή η αέναη εναλλαγή του γαλάζιου με το γκρίζο όχι μόνο σπάει τη μονοτονία, αλλά χαρίζει στη φύση τις πιο πολύτιμες ανάσες της, θυμίζοντάς μας ότι κάθε ανοιξιάτικη μπόρα είναι απλώς ο προάγγελος του σταθερού καλοκαιρινού ήλιου που πλησιάζει.

Χρειάζεται λίγη ακόμα υπομονή με τις ομπρέλες μας, μέχρι να ολοκληρώσει ο μήνας τον κύκλο του και να δώσει τη θέση του στο καλοκαίρι, όπου ο ήλιος θα εγκατασταθεί πλέον για τα καλά.

