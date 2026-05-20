Τραμπ: «Θα τελειώσουμε πολύ γρήγορα τον πόλεμο με το Ιράν» – «Σας περιμένουν εκπλήξεις αν επιτεθείτε», απαντά η Τεχεράνη

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κλιμάκωσε εκ νέου τις απειλές κατά του Ιράν, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα τελειώσουν τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα», εάν δεν υπάρξει συμφωνία.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, την ώρα που ο ιρανικός στρατός προειδοποιεί ότι θα ανοίξει «νέα μέτωπα», ενώ ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, έκανε λόγο για περισσότερες «εκπλήξεις» σε περίπτωση επιστροφής στη σύγκρουση.

Νέο τελεσίγραφο Τραμπ προς την Τεχεράνη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μία φορά χθες Τρίτη να διατάξει βομβαρδισμό του Ιράν, εάν δεν κλειστεί συμφωνία με τη χώρα.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επανέλαβε ότι ελπίζει να μη χρειαστεί να διατάξει επανέναρξη των επιθέσεων. «Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Δεν είμαι σίγουρος προς το παρόν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Όταν ρωτήθηκε πόσο είναι διατεθειμένος να περιμένει έως ότου το Ιράν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, απέφυγε να δώσει συγκεκριμένη απάντηση.

«Δυο ή τρεις ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι τέτοιο, ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας», ανέφερε.

«Θα τελειώσουμε με αυτό πολύ γρήγορα»

Μιλώντας την Τρίτη σε μέλη του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κλείσουν γρήγορα το μέτωπο με το Ιράν.

«Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με το Ιράν πολύ γρήγορα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επανέλαβε τη σκληρή στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τονίζοντας ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο».

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία τόσο πολύ. Έχουν κουραστεί από αυτή την κατάσταση», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας: «Το Ιράν έχει στο μυαλό του τα πυρηνικά και δεν θα τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Ο κ. Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χειριστεί αποτελεσματικά την κρίση.

«Έχουμε κάνει εξαιρετική δουλειά. Και νομίζω ότι θα τελειώσουμε με αυτό πολύ γρήγορα, και δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, και ελπίζουμε να το πετύχουμε με έναν πολύ καλό τρόπο», ανέφερε.

Το Κατάρ ζητά περισσότερο χρόνο για τη διπλωματία

Νωρίτερα, το Κατάρ είχε καλέσει να δοθεί «περισσότερος χρόνος» στη διπλωματία, προκειμένου να επιλυθεί η σύγκρουση που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους.

Η μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων βρίσκεται στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου δρα η Χεζμπολά, το σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στην Τεχεράνη.

Προχθές Δευτέρα, ο κ. Τραμπ είπε ότι ακύρωσε την ύστατη στιγμή νέα επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, η οποία επρόκειτο να εξαπολυθεί χθες Τρίτη.

Μέχρι τότε δεν είχε αναφερθεί ποτέ σε αυτό το σχέδιο επίθεσης. Το γνωστοποίησε μέσω Truth Social, λέγοντας ότι ανακάλεσε τη διαταγή για επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων επειδή «του το ζήτησαν» οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας.

Βανς: «Έχουμε γεμίσει τα όπλα»

Διφορούμενα μηνύματα έστειλε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο.

Από τη μία πλευρά μίλησε για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μέσω Πακιστάν. Από την άλλη, διαμήνυσε ότι οι ΗΠΑ έχουν «γεμίσει» τα όπλα και είναι «έτοιμες» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο.

«Σε τελευταία ανάλυση, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή δεν θα καταλήξουμε», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον κρατά το «δάκτυλο στη σκανδάλη».

Η απάντηση του Ιράν: «Θα ανοίξουμε νέα μέτωπα»

Από την πλευρά του, ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι θα απαντήσει σε περίπτωση νέας επίθεσης.

«Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει ξανά στην παγίδα των σιωνιστών και προχωρήσει σε νέα επίθεση εναντίον του αγαπημένου μας Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του», διεμήνυσε χθες ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχαμάντ Ακραμινιά, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Σε ακόμη πιο αιχμηρό τόνο, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να καταστρέψει περισσότερα αμερικανικά αεροσκάφη, εάν οι δύο πλευρές οδηγηθούν ξανά σε πολεμική σύγκρουση.

Ο κ. Αραγτσί υποστήριξε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν «επιβεβαιωθεί» ως ικανές να καταρρίπτουν μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-35.

«Με τα διδάγματα που έχουμε αντλήσει και τη γνώση που έχουμε αποκτήσει, μια επιστροφή στον πόλεμο θα περιλαμβάνει πολλές περισσότερες εκπλήξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταδίκη από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Στο μεταξύ, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, καταδίκασε την επίθεση της Κυριακής εναντίον πυρηνικής ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Για την επίθεση δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης.

Νωρίτερα χθες, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι τα drones που χρησιμοποιήθηκαν έφθασαν στο έδαφός τους από το Ιράκ, όπου δρουν ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.

Διαπραγματεύσεις χωρίς συμφωνία

Μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός στις 8 Απριλίου, έπειτα από περίπου 40 ημέρες εχθροπραξιών, από τις 28 Απριλίου βρίσκονται σε εξέλιξη ζυμώσεις για τον τερματισμό του πολέμου.

Ωστόσο, οι θέσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά, ιδίως ως προς το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Προχθές Δευτέρα το πρωί, η ιρανική διπλωματία έκανε γνωστό ότι επιδόθηκε νέα πρόταση στις ΗΠΑ για την άρση του αδιεξόδου, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις για το περιεχόμενό της.

Η Τεχεράνη επανέλαβε τις απαιτήσεις της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η αποδέσμευση ιρανικών πόρων που παραμένουν δεσμευμένοι στο εξωτερικό και η άρση των διεθνών κυρώσεων που προκαλούν ασφυξία στην οικονομία της χώρας.

Το πυρηνικό πρόγραμμα και οι όροι της Ουάσιγκτον

Η αμερικανική κυβέρνηση δηλώνει ότι στόχος της είναι να διασφαλίσει πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό οπλοστάσιο, αν και η Τεχεράνη αρνείται εδώ και δεκαετίες ότι έχει τέτοια φιλοδοξία.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικρίνουν τους «υπερβολικούς» όρους της τελευταίας «προσφοράς» της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS, οι ΗΠΑ απαιτούν, μεταξύ άλλων, το Ιράν να διατηρήσει σε λειτουργία μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση και να δεχθεί να παραδοθεί και να μεταφερθεί στις ΗΠΑ το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που διαθέτει.

Το Στενό του Ορμούζ και οι οικονομικές αναταράξεις

Στον Κόλπο, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος για την εξαγωγή υδρογονανθράκων από τη Μέση Ανατολή προς τον υπόλοιπο κόσμο.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί έντονες οικονομικές αναταράξεις χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Από την πλευρά της, η Ουάσιγκτον διατηρεί τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών ως αντίποινα.

Συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στον Λίβανο

Στο άλλο θέατρο του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, δεν υπάρχει ένδειξη αποκλιμάκωσης.

Αυτό συμβαίνει παρά την ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας ότι παρατείνεται για ενάμισι μήνα η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολά, η οποία υποτίθεται ότι τέθηκε σε εφαρμογή στις 17 Απριλίου.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν νέα σειρά βομβαρδισμών, από αέρος και με πυροβολικό, στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, οι βομβαρδισμοί σκότωσαν χθες 19 ανθρώπους.

Η Χεζμπολά, από την πλευρά της, έκανε λόγο για συγκρούσεις μαχητών της με Ισραηλινούς στρατιώτες, επίσης στον νότο.

Επιστροφή στις ΗΠΑ Ιρανοαμερικανού πρώην κρατουμένου

Χθες ανακοινώθηκε, επίσης, από ΜΚΟ η επιστροφή στις ΗΠΑ άνδρα ιρανικής καταγωγής, ο οποίος εξέτισε ποινή κάθειρξης δέκα ετών στο Ιράν.

Ο άνδρας είχε καταδικαστεί για κατασκοπεία.

Διαβάστε επίσης:

Οι Αμερικανοί μπορούν να αποκτήσουν κομμάτι από το Άγαλμα της Ελευθερίας με 250 δολάρια

Περού: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο νότιο τμήμα της χώρας (Videos)

Σάλος στην Αυστραλία: Πρώην γιατρός ελληνικής καταγωγής αντιμέτωπος με 148 κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις (Video)