ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 00:47
19.05.2026 23:18

Περού: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο νότιο τμήμα της χώρας (Videos)

credit: Shutterstock

Σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε την Τρίτη, 19/5, στην περιφέρεια Ίκα στο νότιο Περού, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό, σύμφωνα με τις Αρχές που επισημαίνουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:57 (τοπική ώρα, 20:57 στην Ελλάδα). Το επίκεντρο εντοπίζεται 41 χλμ. νότια της πόλης Ίκα, πρωτεύουσας της ομώνυμης περιφέρειας με πληθυσμό 453.000 κατοίκων, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 81 χιλιόμετρα, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωφυσικής του Περού (IGP).

«Ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός. Βγήκα στον δρόμο μαζί με τη σύζυγό μου», αφηγήθηκε ένας κάτοικος στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Όπως μεταδίδουν περουβιανά Μέσα Ενημέρωσης, πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν ανήσυχοι σπίτια και καταστήματα στην Ίκα. Ο σεισμός έγινε αισθητός ακόμη και στην πρωτεύουσα Λίμα, σε απόσταση περίπου 400 χιλιομέτρων από το επίκεντρο.

Το Περού βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.

