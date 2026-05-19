Πιερρακάκης στο France 24: «Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς» – Τι είπε για Ορμούζ, ενεργειακή κρίση και τεχνητή νοημοσύνη

Την ανάγκη η Ευρώπη να ενισχύσει την παραγωγική και τεχνολογική της ισχύ, να επιταχύνει τις επενδύσεις στην ενέργεια και να κινηθεί συντονισμένα απέναντι στις γεωπολιτικές κρίσεις υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξή του στο France 24.

Αναφερόμενος στην κρίση στη Μέση Ανατολή και στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες, ενώ προειδοποίησε ότι η ενεργειακή κρίση δεν πρέπει να μετατραπεί σε δημοσιονομική.

«Τα Στενά του Ορμούζ δεν πρέπει να γίνουν δρόμος διοδίων»

Ο κ. Πιερρακάκης, ερωτηθείς για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και τις εντάσεις γύρω από τον Κόλπο, επισήμανε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτείται ένα σύνολο πολιτικών «συντονισμένων, ενορχηστρωμένων και αποτελεσματικών».

Όπως σημείωσε, η Ευρώπη έχει ήδη αντλήσει συμπεράσματα από το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν εφαρμόστηκαν μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. «Ορισμένες από τις πολιτικές λειτούργησαν, κάποιες άλλες όχι. Έτσι, τώρα διαθέτουμε μια έτοιμη εργαλειοθήκη», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του Eurogroup υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει πως τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι «προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες».

Παράλληλα, συμφώνησε με τον Γάλλο υπουργό Ρολάν Λεσκύρ ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν. «Δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η διάρκεια, η ένταση της κρίσης και το μελλοντικό καθεστώς των Στενών θα καθορίσουν την τελική έκβαση.

«Πρέπει να ενεργούμε καθημερινά, με συντονισμένο τρόπο, και να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων», τόνισε.

Πολυμερής συνεργασία απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις

Αναφερόμενος στην έκκληση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει στην προσπάθεια διάλυσης των χρηματοοικονομικών δικτύων που στηρίζουν το ιρανικό καθεστώς, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι η Ευρώπη είναι «μέρος της λύσης και όχι μέρος του προβλήματος» σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Όπως εξήγησε, το ζήτημα εντάσσεται σε μια ευρύτερη πρωτοβουλία της γαλλικής προεδρίας της G7 στο Παρίσι, με αντικείμενο την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο ίδιος τόνισε ότι ορισμένα ζητήματα υπερβαίνουν τις δυνατότητες μιας μεμονωμένης χώρας, ακόμη και της ισχυρότερης στον κόσμο, και απαιτούν πολυμερή συνεργασία.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε τόσο την ενεργειακή κρίση και τις γεωπολιτικές της προεκτάσεις όσο και την τεχνητή νοημοσύνη, με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο Mythos της Anthropic.

«Χρειαζόμαστε ένα περισσότερο πολυμερές πλαίσιο συνεργασίας», σημείωσε, αναγνωρίζοντας ότι η ίδια η έννοια της πολυμερούς συνεργασίας αμφισβητείται σήμερα διεθνώς.

Η ανεξαρτησία της ΕΚΤ και η διατλαντική σχέση

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο απόκλισης μεταξύ της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Federal Reserve, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι για την Ευρώπη η πολιτική επιτοκίων συνδέεται άρρηκτα με την ανεξαρτησία της ΕΚΤ.

«Την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε και να την προστατεύσουμε», ανέφερε.

Ερωτηθείς τι θα συμβεί αν η Federal Reserve δεν είναι πλέον ανεξάρτητη, σημείωσε ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα διαθέτει θεσμικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία, όπως προβλέπεται από την αρχιτεκτονική των θεσμών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη διατλαντική σχέση «υπαρξιακής σημασίας», τονίζοντας ότι πρέπει να υπερβαίνει τη συγκυρία, τη ρητορική της στιγμής και το εκάστοτε θέμα της επικαιρότητας.

Όταν ρωτήθηκε τι θα συμβεί αν τα επιτόκια αυξηθούν στην Ευρώπη και μειωθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, απέφυγε να σχολιάσει υποθετικά σενάρια, λέγοντας ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα αξιολογηθεί με βάση τα πραγματικά δεδομένα.

«Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ισχύς»

Ο κ. Πιερρακάκης συνέδεσε την τρέχουσα κρίση με τα μακροπρόθεσμα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η τραπεζική ένωση και η ενοποίηση των κεφαλαιαγορών.

Όπως ανέφερε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παρουσίασε στο Eurogroup αξιολόγηση σύμφωνα με την οποία τα μέτρα που υιοθετήθηκαν από το 2022 περιόρισαν τις επιπτώσεις της σημερινής κρίσης κατά 12%, σε σχέση με ένα σενάριο στο οποίο δεν θα είχαν ληφθεί μέτρα.

Η διαφοροποίηση από τις ρωσικές ενεργειακές πηγές και οι επενδύσεις στις ενεργειακές υποδομές, όπως είπε, απέδωσαν ουσιαστικά αποτελέσματα.

«Πρέπει να παράγουμε περισσότερο. Για την Ευρώπη ισχύει ένα απλό αξίωμα: χωρίς παραγωγή, δεν υπάρχει ισχύς», τόνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε περισσότερη αποθήκευση ενέργειας, περισσότερες επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, περισσότερη καινοτομία και μια ευρύτερη, πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Τραπεζική ένωση, κεφαλαιαγορές και επενδύσεις

Ο πρόεδρος του Eurogroup στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη προώθησης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία συνδέεται με την Ένωση Κεφαλαιαγορών και την Τραπεζική Ένωση.

Όπως είπε, η Ευρώπη εξακολουθεί να λειτουργεί σε ένα κατακερματισμένο περιβάλλον 27 επιμέρους κεφαλαιαγορών, χωρίς να αξιοποιεί πλήρως τη δυναμική της.

«Δεν κατευθύνουμε επαρκώς τις αποταμιεύσεις προς τις επενδύσεις», σημείωσε, τονίζοντας ότι αυτό είναι κρίσιμο τόσο για την οικονομική ανάπτυξη όσο και για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες και οι υπουργοί Οικονομικών γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει, καθώς οι κατευθύνσεις έχουν ήδη αποτυπωθεί σε στρατηγικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η έκθεση Ντράγκι και η έκθεση Λέττα.

«Σήμερα, το ζητούμενο είναι η υλοποίηση», υπογράμμισε.

Οι τρεις παράμετροι της κρίσης

Αναφερόμενος στην πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά από τον πληθωρισμό και το αυξημένο κόστος ζωής, ο κ. Πιερρακάκης έθεσε τρεις βασικές παραμέτρους.

Πρώτον, όπως είπε, οι πολιτικοί και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής οφείλουν να στηρίξουν τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, καθώς υπάρχουν άνθρωποι που πλήττονται βαθιά από την κρίση και παρακολουθούν με αγωνία τις αποφάσεις.

Δεύτερον, τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως η ενεργειακή κρίση δεν θα εξελιχθεί σε δημοσιονομική κρίση. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στις εξελίξεις στις αγορές ομολόγων, οι οποίες, όπως είπε, αντανακλούν σε μεγάλο βαθμό την αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Τρίτον, υπογράμμισε ότι οι βραχυπρόθεσμες αποφάσεις επηρεάζουν βαθιά τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις.

Ως παράδειγμα έφερε την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970, η οποία οδήγησε σε αποφάσεις με μόνιμο αποτύπωμα, όπως η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, ιδιαίτερα στη Γαλλία, η εντατικοποίηση των ερευνών για πετρέλαιο στη Βόρεια Θάλασσα και η δημιουργία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Την ίδια περίοδο, όπως σημείωσε, η Ευρώπη ανέπτυξε μακροχρόνια εξάρτηση από τις σοβιετικές και αργότερα ρωσικές ενεργειακές πηγές.

Τεχνητή νοημοσύνη και νέοι κίνδυνοι για τις αγορές

Στο σκέλος της τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε τη σχετική συζήτηση «εκθετικής δυναμικής», επισημαίνοντας ότι η ταχύτητα της τεχνολογικής αλλαγής δεν μετριέται πλέον σε χρόνια, αλλά σε μήνες ή ακόμη και εβδομάδες.

Αναφερόμενος στο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο Mythos της Anthropic, σημείωσε ότι σε λίγους μήνες ή και νωρίτερα μπορεί να εμφανιστεί αντίστοιχο τεχνολογικό άλμα από άλλη εταιρεία στις ΗΠΑ, στην Κίνα ή σε άλλο μέρος του κόσμου.

Το ευρύτερο ερώτημα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι πώς θα ρυθμιστεί με τον βέλτιστο τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη.

«Καμία χώρα στον κόσμο δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να δράσει μόνη της. Απαιτείται παγκόσμιος, πολυμερής συντονισμός», τόνισε.

Δεν απέκλεισε, μάλιστα, την ανάγκη δημιουργίας νέων θεσμών για την παρακολούθηση και καθοδήγηση της ανάπτυξης αυτών των τεχνολογιών.

Όπως είπε, η τεχνητή νοημοσύνη έχει τεράστιες θετικές προοπτικές και μπορεί να λειτουργήσει ως «κούρσα προς τη Σελήνη» για την αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά ταυτόχρονα φέρει χαρακτηριστικά «κούρσας πυρηνικών εξοπλισμών», λόγω των πιθανών αρνητικών συνεπειών.

Αναφερόμενος ειδικά στους κινδύνους για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την κυβερνοασφάλεια των θεσμών, παραδέχθηκε ότι η ανησυχία είναι απολύτως υπαρκτή.

«Η Mistral είναι ευρωπαϊκός πρωταθλητής»

Ερωτηθείς για την απουσία ενός πραγματικά πανευρωπαϊκού τεχνολογικού πρωταθλητή, παρά την παρουσία της γαλλικής Mistral στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι, ως πρόεδρος του Eurogroup, θεωρεί τη Mistral «ευρωπαϊκό πρωταθλητή» και όχι απλώς γαλλικό.

Όπως είπε, αυτή η νοοτροπία πρέπει να καλλιεργηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, είτε στον τραπεζικό τομέα είτε στις τηλεπικοινωνίες είτε σε οποιονδήποτε άλλο κλάδο.

«Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τη λογική των εθνικών πρωταθλητών που λειτουργούν σε 27 κατακερματισμένες αγορές», ανέφερε.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται ευρωπαϊκούς πρωταθλητές, ικανούς να αναπτυχθούν σε κλίμακα και να ανταγωνιστούν διεθνώς.

Στον τραπεζικό τομέα, σημείωσε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν επενδύουν στην τεχνολογία με την κλίμακα και την ταχύτητα που απαιτούνται, σε σύγκριση με τις αμερικανικές ή τις κινεζικές.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, το Eurogroup σκοπεύει να συνεχίσει τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μεγαλύτερη τραπεζική ενοποίηση και περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Τεχνολογική κυριαρχία και «Silicon Valley της Ευρώπης»

Ο κ. Πιερρακάκης διεύρυνε τη συζήτηση πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη, θέτοντας το ζήτημα της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης.

Όπως είπε, η Ευρώπη διαθέτει ήδη σημαντικούς παγκόσμιους πρωταθλητές, όπως η ASML στην Ολλανδία, η Mistral στη Γαλλία, καθώς και εταιρείες υποδομών όπως η Ericsson και η Nokia στον τομέα των δικτύων 5G.

Το ζητούμενο, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι αν η Ευρώπη μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω αυτές τις εταιρείες, ώστε να εξελιχθούν όχι μόνο σε ευρωπαϊκούς αλλά σε πραγματικά παγκόσμιους πρωταθλητές, και αν μπορεί να δημιουργήσει γύρω τους τα κατάλληλα οικοσυστήματα.

Στην τελευταία ερώτηση, για το αν η Ευρώπη μπορεί κάποια στιγμή να αποκτήσει μια δική της Wall Street, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε χαρακτηριστικά:

«Ας δημιουργήσουμε πρώτα τη Silicon Valley της Ευρώπης και όλα τα υπόλοιπα θα ακολουθήσουν».

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΟΙΚ: Μάχη Τσίπρα – Ανδρουλάκη για τις περισσότερες ανέξοδες υποσχέσεις

Moody’s: Ενισχύεται η πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα – Τα τέσσερα εκλογικά σενάρια και οι συνέπειες για την οικονομία

Έτοιμη για το σενάριο του «Αρμαγεδδώνα» η Ryanair – «Θα καταρρεύσουν» οι μικρότερες αεροπορικές