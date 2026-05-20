ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 00:48
20.05.2026 00:02

Βανς: Η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στην Πολωνία έχει καθυστερήσει, δεν έχει ματαιωθεί

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε πως η προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία έχει καθυστερήσει, δεν έχει ματαιωθεί, ενώ παράλληλα κάλεσε την Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία σε θέματα άμυνας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι αυτή η ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων είχε ματαιωθεί, στο πλαίσιο της επανεκτίμησης από τον Ντόναλντ Τραμπ της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

«Απαιτείται περισσότερη κυριαρχία και η Ευρώπη να σταθεί στα δικά της πόδια. Αυτή παραμένει η στρατηγική μας στην Ευρώπη», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξη Τύπου.

Ερωτηθείς για την ανάπτυξη των 4.000 Αμερικανών στρατιωτικών, απάντησε: «Είναι μια καθυστέρηση στην αναδιάταξη στρατευμάτων. Αυτά τα στρατεύματα θα μπορούσαν να πάνε αλλού στην Ευρώπη».

«Δεν έχουμε λάβει την οριστική απόφαση για το πού θα πάνε αυτά τα στρατεύματα», εξήγησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έχει επικρίνει κατ’ επανάληψη τις κυβερνήσεις ορισμένων ευρωπαϊκών κρατών, ιδίως για την πολιτική τους στο μεταναστευτικό.

Οι μετακινήσεις αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων έχουν βρεθεί στο προσκήνιο μετά την υπόσχεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να τιμωρήσει ορισμένους από τους Ευρωπαίους συμμάχους που δεν υποστήριξαν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον του Ιράν.

Το Πεντάγωνο έχει ήδη ανακοινώσει την αποχώρηση 53.000 Αμερικανών στρατιωτικών από τη Γερμανία.

