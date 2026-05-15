Οι ΗΠΑ ακύρωσαν την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία, επιβεβαίωσε σήμερα, Παρασκευή 15/5, ένας Αμερικανός αξιωματικός, την ώρα που η Ουάσιγκτον αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της στην Ευρώπη, αφού ανακοίνωσε την απόσυρση χιλιάδων στρατιωτών από τη Γερμανία.

Ερωτηθείς σχετικά με αυτήν την ακύρωση κατά τη διάρκεια μιας κοινοβουλευτικής ακρόασης, ο στρατηγός Κρίστοφερ Λανίβ, υπηρεσιακός αρχηγός του γενικού επιτελείου του στρατού ξηράς, υποστήριξε ότι ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης «έχει λάβει οδηγίες σχετικά με τη μείωση του προσωπικού».

«Συνεργάστηκα στενά μαζί του (…) και μας φάνηκε λογικό ότι αυτή η ταξιαρχία εντέλει δεν θα αναπτυχθεί», διευκρίνισε ο Λανίβ, αναφερόμενος στην 2η ταξιαρχία τεθωρακισμένων μάχης.

Το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει στις αρχές του μήνα πως η Ουάσιγκτον θα απέσυρε 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Αυτή η επιχείρηση επρόκειτο να ολοκληρωθεί τους «επόμενους έξι έως 12 μήνες», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, Σον Πάρνελ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε στη συνέχεια αναφέρει πως η μείωση του δυναμικού θα υπερέβαινε «τους 5.000 άνδρες», χωρίς εντούτοις να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Ο εκνευρισμός Τραμπ προς τους Ευρωπαίους

Αυτές οι ανακοινώσεις λαμβάνουν χώρα σε ένα περιβάλλον οξείας διαμάχης ανάμεσα στον Αμερικανό πρόεδρο και τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, στο θέμα του πολέμου που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Τραμπ καταλογίζει στους Ευρωπαίους συμμάχους του έλλειψη στήριξης σε αυτήν την εκστρατεία που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου, ιδίως στο θέμα των Στενών του Ορμούζ. Λέει επίσης πως θέλει να δει την Ευρώπη να αναλάβει η ίδια την άμυνά της, παρά να εξαρτάται από την αμερικανική στρατιωτική προστασία.

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλαντισλάβ Κοσίνιακ-Καμίζ, υπαινίχθηκε σήμερα πως η ακύρωση των προβλεπόμενης ανάπτυξης στη χώρα του θα μπορούσε να σχετίζεται με την απόσυρση των στρατευμάτων από τη Γερμανία.

«Εάν μια άλλη ταξιαρχία από την προβλεπόμενη πάει στην Πολωνία, ενδεχομένως αυτή της Γερμανίας, και 5.000 στρατιώτες αποχωρήσουν από τη Γερμανία για την Πολωνία (…) δεν υπάρχει αλλαγή στις εγγυήσεις ασφαλείας», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Άμυνας σε δημοσιογράφους.

«Γνωρίζουμε πως οι ΗΠΑ εργάζονται για να προσαρμόσουν τη στάση τους στην Ευρώπη», είπε από την πλευρά του σήμερα, σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Στην Ουάσιγκτον, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ντον Μπέικον χαρακτήρισε την ακύρωση «πηγή ντροπής για τη χώρα μας», διαβεβαιώνοντας πως η Πολωνία «δεν είχε ενημερωθεί».

Η Δημοκρατική βουλευτής Μέριλιν Στρίκλαντ εξέφρασε τη λύπη της για αυτήν την απόφαση «που επιτρέπει να σκεφτεί κανείς πως δεν είμαστε ένας αξιόπιστος σύμμαχος».

Διαβάστε επίσης:

Ομαδικός γάμος για 50 ζευγάρια στη Γάζα ανάμεσα στα ερείπια του πολέμου – «Είναι η ωραιότερη ημέρα της ζωής μας» (Video)

Reuters: To drone στη Λευκάδα έχασε τον προσανατολισμό του λόγω τεχνικού προβλήματος

Ο Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της











