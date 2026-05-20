Συνολικά 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες (19/5) στον νότιο Λίβανο από τους συνεχείς αεροπορικούς βομβαρδισμούς του Ισραήλ, σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε πως παρατείνεται.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ έκανε λόγο για συγκρούσεις με ισραηλινούς στρατιώτες, στα πλαίσια της αντίστασης για την εισβολή των IDF στη χώρα.

«Ισραηλινός αεροπορικός βομβαρδισμός στην πόλη Ντέιρ Κανούν αλ Ναχρ, στην περιοχή της Τύρου, έχει αρχικό απολογισμό 10 μάρτυρες, ανάμεσά τους τρία παιδιά και τρεις γυναίκες, καθώς και τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους παιδί», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για «σφαγή».

Άλλη μια γυναίκα συγκαταλέγεται στους ακόμη 9 νεκρούς σε διάφορους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Το υπουργείο καταμέτρησε άλλους 29 τραυματίες σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων έξι γυναικών και παιδιού.

Βομβαρδισμός στη Μαασούκ, βόρεια της Τύρου, προκάλεσε την κατάρρευση των δυο ψηλότερων ορόφων πολυκατοικίας και επίσης ζημιές σε γειτονικά κτίρια και οχήματα σταθμευμένα στην περιοχή, κατέγραψαν εικονολήπτες του Γαλλικού Πρακτορείου.

Είχε ήδη γίνει βομβαρδισμός στην ίδια κοινότητα προχθές Δευτέρα, που κατέστρεψε κέντρο υγείας οργανισμού συνδεόμενου με τη Χεζμπολάx, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Υγείας.

Ακόμη, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, βομβαρδισμός κατέστρεψε μεγάλο μέρος συνοικίας στη Ναμπάτια, όπου βρίσκονταν καταστήματα, παλιό τζαμί και παραδοσιακές κατοικίες.

Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα διατάξει τους κατοίκους 12 λιβανικών κοινοτήτων να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους, 11 στον νότο και μιας στην περιοχή Μπεκάα (ανατολικά). Επανέλαβε την προειδοποίηση.

Σε χωριστή ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι αναχαίτισε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα το οποίο πέρασε τα σύνορα ερχόμενο από τη λιβανική επικράτεια.

Η Χεζμπολάχ στο μεταξύ έκανε γνωστό πως εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο και εναντίον συστοιχιών του Σιδηρού Θόλου (σ.σ. μέρους του ισραηλινού συστήματος ολοκληρωμένης αντιαεροπορικής άμυνας) στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ.

Το κίνημα ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων σε διάφορες παραμεθόριες κοινότητες στον νότο.

Η πολιτική προστασία του Λιβάνου από την πλευρά της ανακοίνωσε χθες ότι έχασε την επαφή με επτά υπηκόους της χώρας έπειτα από επιδρομή ισραηλινής περιπόλου στην περιοχή όπου βρίσκεται η Χασμπάγια (νότια).

Τέσσερις από αυτούς αφέθηκαν κατόπιν ελεύθεροι, ωστόσο οι υπόλοιποι τρεις παραμένουν «αιχμάλωτοι του ισραηλινού εχθρού», πρόσθεσε η πολιτική προστασία.

Ο στρατός του Ισραήλ και η Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις εχθροπραξίες παρά την υποτιθέμενη κατάπαυση του πυρός και διεξάγονται ισραηλινά πλήγματα πέρα από την «κίτρινη γραμμή», που χωρίζει ζώνη βάθους κάπου 10 χιλιομέτρων στον νότο από τον υπόλοιπο Λίβανο, εντός της οποίας στοιχεία του ισραηλινού στρατού συνεχίζουν να επιχειρούν, με την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να διατείνεται πως σκοπός είναι η προστασία του πληθυσμού του βόρειου Ισραήλ από τα πυρά του σιιτικού κινήματος .

Αφότου ξέσπασε η νέα ένοπλη σύρραξη, στους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 3.000 άνθρωποι στον Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό.

Στην ισραηλινή πλευρά γίνεται λόγος για συνολικά 22 απώλειες: έχουν σκοτωθεί 21 στρατιωτικοί και συμβασιούχος των ενόπλων δυνάμεων από την έναρξη του νέου πολέμου τη 2η Μαρτίου.

