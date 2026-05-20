Καταρρακτώδεις βροχές στην Κίνα: 22 νεκροί, 20 αγνοούμενοι

Ο απολογισμός των θυμάτων των εκτεταμένων πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στην κεντρική και νότια Κίνα έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους 22 νεκρούς.

Αλλοι 20 άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται, ανέφεραν σήμερα επίσημα κινεζικά ΜΜΕ. Φυσικές καταστροφές και ακραία καιρικά φαινόμενα πλήττουν συχνά τη χώρα της Ασίας, ειδικά το καλοκαίρι. Κάποιες περιοχές υφίστανται σφοδρές κατακρημνίσεις, άλλες ακραία ζέστη ή/και ξηρασία.

Βροχές ρεκόρ στην Κίνα

Πολλοί τομείς της Κίνας κατέγραψαν τις τελευταίες ημέρες «βροχές ρεκόρ», με αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία και να ανασταλεί η λειτουργία διαφόρων επιχειρήσεων και η άσκηση διαφόρων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ανέφερε το αγγλόφωνο κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο CGTN.

Πέντε άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 11 αγνοούνται στην ορεινή επαρχία Χουνάν (κεντρικά), ανέφερε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Πάνω από 61.500 κάτοικοι πλήττονται σε καντόνι της επαρχίας αυτής, είχε αναφέρει η ίδια πηγή χθες, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Torrential Rain Sweeps Through China, at Least 18 Dead pic.twitter.com/KI7Jhz9dhF May 19, 2026

Στην επαρχία Γκουανγκσί (νότια), 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγό παρασύρθηκε από τα νερά φουσκωμένου ποταμού καθώς προσπαθούσε να το διασχίσει το βράδυ του Σαββάτου, ανέφερε χθες το Νέα Κίνα.

Η γειτονική επαρχία Γκουϊτζόου (νότια) χτυπήθηκε επίσης σκληρά από τις καταρρακτώδεις βροχές, με τις αρχές εκεί να καταμετρούν 4 νεκρούς και 5 αγνοούμενους, πάντα κατά το πρακτορείο.

Floodwaters Sweep Car Away After Heavy Rain in Southwest China pic.twitter.com/R5YKugZpOr May 20, 2026



