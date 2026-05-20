Εφιάλτης η αγορά ακινήτων στην Αθήνα: Χρειάζονται μισθοί 12 ετών για δυάρι 50 τ.μ.

Κάποτε η αγορά ενός μικρού διαμερίσματος θεωρούνταν το πρώτο βήμα για να «σταθεί» κάποιος στα πόδια του. Σήμερα, στην Αθήνα του real estate πάρτι, ακόμη και μια γκαρσονιέρα έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας για χιλιάδες εργαζόμενους.

Οι αριθμοί είναι αποκαλυπτικοί και ταυτόχρονα εξοργιστικοί. Ένας μισθωτός που παίρνει 1.000 ευρώ τον μήνα θα χρειαζόταν περίπου δώδεκα χρόνια συνεχούς εργασίας χωρίς να ξοδέψει ούτε ένα ευρώ, μόνο και μόνο για να αγοράσει ένα μικρό σπίτι 50 τετραγωνικών στην Αττική. Ούτε ενοίκιο, ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε λογαριασμοί, ούτε βενζίνη. Μια ολόκληρη δεκαετία και κάτι παραπάνω αποκλειστικά για τέσσερις τοίχους.

Και ενώ η πραγματική οικονομία συνεχίζει να κινείται με μισθούς που σε πολλές περιπτώσεις παραμένουν καθηλωμένοι, η αγορά ακινήτων ζει σε άλλη πίστα. Οι τιμές ανεβαίνουν ασταμάτητα, τα νεόδμητα εξαφανίζονται πριν καν ολοκληρωθούν και η λέξη «προσιτή κατοικία» ακούγεται πλέον σχεδόν ειρωνική.

Η Αθήνα αλλάζει, αλλά όχι απαραίτητα για τους κατοίκους της. Η μεγάλη εικόνα θυμίζει περισσότερο διεθνή επενδυτικό χάρτη παρά πόλη που προσπαθεί να στεγάσει τη μεσαία τάξη της. Ξένα κεφάλαια, αγοραστές υψηλών εισοδημάτων, Airbnb, golden visa και μεγάλα projects έχουν μετατρέψει ολόκληρες περιοχές σε ζώνες ακριβού real estate, σπρώχνοντας τις τιμές όλο και ψηλότερα.

Στο επίκεντρο αυτής της έκρηξης βρίσκεται η Αθηναϊκή Ριβιέρα. Το Ελληνικό λειτουργεί σαν γιγαντιαία μηχανή ανατίμησης για ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο, ενώ η Βουλιαγμένη εξελίσσεται σε προορισμό για λίγους. Εκεί, οι τιμές για σύγχρονες κατοικίες κινούνται πλέον σε επίπεδα που ξεκινούν από 8.500 ευρώ το τετραγωνικό και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και τα 20.000 ευρώ.

Η Γλυφάδα ακολουθεί στον ίδιο δρόμο. Πολυτελή διαμερίσματα, «έξυπνα» σπίτια, ιδιωτικές παροχές και συγκροτήματα υψηλών προδιαγραφών δημιουργούν μια αγορά που απευθύνεται κυρίως σε επενδυτές, ξένους αγοραστές και πολύ υψηλά εισοδήματα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η ακρίβεια δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα νότια προάστια. Το Κολωνάκι, το Σύνταγμα και συνολικά το ιστορικό κέντρο της Αθήνας παραμένουν πανάκριβα, καθώς ο τουρισμός και η βραχυχρόνια μίσθωση συνεχίζουν να πιέζουν τις τιμές προς τα πάνω.

Την ίδια ώρα, ακόμη και περιοχές που μέχρι πριν από λίγα χρόνια θεωρούνταν πιο «λαϊκές» ακολουθούν ανοδική πορεία. Ο Πειραιάς αλλάζει ταχύτατα λόγω του λιμανιού, των επενδύσεων και της αυξημένης τουριστικής κίνησης, ενώ το Περιστέρι εξελίσσεται σε νέο εμπορικό και οικιστικό πόλο, προσελκύοντας όσους αναζητούν κάτι πιο οικονομικό αλλά πλέον όχι και τόσο φθηνό.

Το παράδοξο είναι πως όσο ανεβαίνουν οι τιμές, τόσο μικραίνει η πρόσβαση των Ελλήνων στην ιδιοκατοίκηση. Νέα ζευγάρια δυσκολεύονται να συγκεντρώσουν προκαταβολή για στεγαστικό δάνειο, οι τράπεζες παραμένουν επιφυλακτικές και η αγορά λειτουργεί όλο και περισσότερο με όρους επενδυτικού προϊόντος και λιγότερο κοινωνικής ανάγκης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αλλάζουν και τα κριτήρια αγοράς. Τα «πράσινα» ακίνητα με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση, σύγχρονες προδιαγραφές και smart τεχνολογίες αποκτούν υπεραξία σχεδόν αυτόματα. Οι επενδυτές τα κυνηγούν, οι κατασκευαστές τα διαφημίζουν και η αγορά τα ανταμείβει με υψηλότερες τιμές.

Στον αντίποδα, τα παλιά διαμερίσματα χωρίς ανακαινίσεις ή ενεργειακές παρεμβάσεις αρχίζουν να μένουν πίσω. Όχι επειδή έγιναν ξαφνικά φθηνά, αλλά επειδή η αγορά κινείται πλέον με όρους «premium» και ενεργειακής απόδοσης.

Το πρόβλημα είναι ότι πίσω από τους εντυπωσιακούς αριθμούς και τα επενδυτικά σχέδια κρύβεται μια όλο και πιο δύσκολη καθημερινότητα για όσους απλώς θέλουν να αγοράσουν ή να νοικιάσουν σπίτι για να ζήσουν. Και όσο η αγορά ακινήτων μετατρέπεται σε πεδίο επενδυτικού ανταγωνισμού, τόσο η κατοικία απομακρύνεται από τον βασικό της ρόλο: να αποτελεί ένα προσιτό δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΟΙΚ: Μάχη Τσίπρα – Ανδρουλάκη για τις περισσότερες ανέξοδες υποσχέσεις

Moody’s: Ενισχύεται η πολιτική αβεβαιότητα στην Ελλάδα – Τα τέσσερα εκλογικά σενάρια και οι συνέπειες για την οικονομία

Έτοιμη για το σενάριο του «Αρμαγεδδώνα» η Ryanair – «Θα καταρρεύσουν» οι μικρότερες αεροπορικές