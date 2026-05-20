search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.05.2026 11:07

Οι Τούρκοι ανησυχούν για το… ζεϊμπέκικο: «Οι Έλληνες πάνε να μας το κλέψουν» (video)

20.05.2026 11:07
xoros new

Θέμα στην Τουρκία φαίνεται πώς έχει προκύψει με την προέλευση του ζεϊμπέκικου, καθώς εκφράζονται ανησυχίες ότι «οι Έλληνες πάνε να μας το κλέψουν».

Ειδικότερα, στις 15 Μαΐου είχε υπάρξει δημοσίευμα στην Milliyet, με χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της τουρκικής εφημερίδας περί προσπάθειας από την πλευρά της Ελλάδας να «κλέψει» το ζεϊμπέκικο.

Βέβαια, πλέον το θέμα έχει προχωρήσει περισσότερο, με τηλεοπτικές εκπομπές να αφιερώνουν αρκετό χρόνο με ρεπορτάζ για τον συγκεκριμένο «κίνδυνο», με αναλύσεις για την προέλευση του ζεϊμπέκικου.

«Μήπως η Ελλάδα διεκδικεί και το ζεϊμπέκικο του Αιγαίου;»

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι θέμα που παρουσιάστηκε σε εκπομπή στο Haber Turk, με την δημοσιογράφο να εκφράζει την ανησυχία της, την ώρα που στο στούντιο υπήρχαν χορευτές, προκειμένου να γίνει η σύγκριση μεταξύ των χορών σε Ελλάδα και Τουρκία.

«Μήπως η Ελλάδα διεκδικεί και το ζεϊμπέκικο του Αιγαίου; Αυτό είναι το ερώτημα μας. Εδώ έχουμε τους ειδικούς του θέματος.

Να θυμίσουμε πως η Ελλάδα θα διοργανώσει μια εκδήλωση για το ζεϊμπέκικο με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων. Αναφερόμαστε για μια μαζική συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό βέβαια επανέφερε τις συζητήσεις σχετικά με την απομίμηση του τουρκικού πολιτισμού», είπε μεταξύ άλλων η παρουσιάστρια και συνέχισε:

«Τα δικά μας ζεϊμπέκ δεν είναι τραγούδια κάποιου δημιουργού, είναι ανώνυμα. Ενώ των Ελλήνων είναι δημιουργήματα κάποιων μουσικών, έχουν συγκεκριμένα μουσικά βήματα και το ζεϊμπέκικο έχει διαδοθεί εκεί αλλά σε αυτό υπάρχουν».

Διαβάστε επίσης

Κόνιτσα: Λύκος εισέβαλε σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξε δύο κυνηγόσκυλα

Σοβαρό επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης: Συνελήφθησαν δύο συνοδοί ασθενούς και νοσηλευτής

Patriot, Κάρπαθος, Κύπρος και «Γαλάζια Πατρίδα»: Η στρατηγική αναδίπλωση, και ο τεράστιος πονοκέφαλος στο Μαξίμου για την Τουρκία


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gemini-spark-2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί η Google αλλάζει την αναζήτηση για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και πώς αλλάζει η πρόσβαση στα δεδομένα μας

giatros
ΥΓΕΙΑ

Κλινικές μελέτες: Μόνο 275 έρευνες το 2025 – Η στασιμότητα στην έρευνα και τα σχέδια του υπουργείου Υγείας

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

ethniko_theatro_new
ΘΕΑΤΡΟ

Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27, οι παραστάσεις που ξεχωρίζουν

1
ADVERTORIAL

Tα πιο fun γαστρονομικά διλήμματα του Athens Street Food Festival – Η Allwyn συνάντησε τους food lovers του φεστιβάλ και ζήτησε τις προτάσεις τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Konstadopoulou-Komninaka
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

nea smyrni osmi
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:36
gemini-spark-2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί η Google αλλάζει την αναζήτηση για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια και πώς αλλάζει η πρόσβαση στα δεδομένα μας

giatros
ΥΓΕΙΑ

Κλινικές μελέτες: Μόνο 275 έρευνες το 2025 – Η στασιμότητα στην έρευνα και τα σχέδια του υπουργείου Υγείας

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

1 / 3