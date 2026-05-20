Οι Τούρκοι ανησυχούν για το… ζεϊμπέκικο: «Οι Έλληνες πάνε να μας το κλέψουν» (video)

Θέμα στην Τουρκία φαίνεται πώς έχει προκύψει με την προέλευση του ζεϊμπέκικου, καθώς εκφράζονται ανησυχίες ότι «οι Έλληνες πάνε να μας το κλέψουν».

Ειδικότερα, στις 15 Μαΐου είχε υπάρξει δημοσίευμα στην Milliyet, με χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της τουρκικής εφημερίδας περί προσπάθειας από την πλευρά της Ελλάδας να «κλέψει» το ζεϊμπέκικο.

Βέβαια, πλέον το θέμα έχει προχωρήσει περισσότερο, με τηλεοπτικές εκπομπές να αφιερώνουν αρκετό χρόνο με ρεπορτάζ για τον συγκεκριμένο «κίνδυνο», με αναλύσεις για την προέλευση του ζεϊμπέκικου.

«Μήπως η Ελλάδα διεκδικεί και το ζεϊμπέκικο του Αιγαίου;»

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι θέμα που παρουσιάστηκε σε εκπομπή στο Haber Turk, με την δημοσιογράφο να εκφράζει την ανησυχία της, την ώρα που στο στούντιο υπήρχαν χορευτές, προκειμένου να γίνει η σύγκριση μεταξύ των χορών σε Ελλάδα και Τουρκία.

«Μήπως η Ελλάδα διεκδικεί και το ζεϊμπέκικο του Αιγαίου; Αυτό είναι το ερώτημα μας. Εδώ έχουμε τους ειδικούς του θέματος.

Να θυμίσουμε πως η Ελλάδα θα διοργανώσει μια εκδήλωση για το ζεϊμπέκικο με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων. Αναφερόμαστε για μια μαζική συμμετοχή στη Θεσσαλονίκη.

Αυτό βέβαια επανέφερε τις συζητήσεις σχετικά με την απομίμηση του τουρκικού πολιτισμού», είπε μεταξύ άλλων η παρουσιάστρια και συνέχισε:

«Τα δικά μας ζεϊμπέκ δεν είναι τραγούδια κάποιου δημιουργού, είναι ανώνυμα. Ενώ των Ελλήνων είναι δημιουργήματα κάποιων μουσικών, έχουν συγκεκριμένα μουσικά βήματα και το ζεϊμπέκικο έχει διαδοθεί εκεί αλλά σε αυτό υπάρχουν».

Διαβάστε επίσης

Κόνιτσα: Λύκος εισέβαλε σε αυλή σπιτιού και κατασπάραξε δύο κυνηγόσκυλα

Σοβαρό επεισόδιο σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης: Συνελήφθησαν δύο συνοδοί ασθενούς και νοσηλευτής

Patriot, Κάρπαθος, Κύπρος και «Γαλάζια Πατρίδα»: Η στρατηγική αναδίπλωση, και ο τεράστιος πονοκέφαλος στο Μαξίμου για την Τουρκία



