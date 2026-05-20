ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:36
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

20.05.2026 11:51

Αμαλιάδα: Άγριος καβγάς έξω από γυμνάσιο – Στο νοσοκομείο 13χρονη μαθήτρια

φωτογραφία αρχείου

Άγριος καβγάς μεταξύ μαθητριών σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (20/5) στην Αμαλιάδα, έξω από Γυμνάσιο της πόλης, με αφορμή μια προσωπική κόντρα που φέρεται να κρατούσε από το παρελθόν.

Σύμφωνα με το patrisnews, μία 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε επίθεση από δύο συμμαθήτριές της απέναντι από την είσοδο του σχολείου όπου φοιτά. Το επεισόδιο φαίνεται πως πήρε γρήγορα διαστάσεις, προκαλώντας αναστάτωση στο σχολικό περιβάλλον.

Καθηγήτρια που βρισκόταν σε εφημερία αντιλήφθηκε τα όσα έγιναν και οδήγησε τις μαθήτριες στην διευθύντρια του σχολείου.

Η 13χρονη μαθήτρια μεταφέρθηκε από τη μητέρα της στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου εξετάστηκε, ενώ -όπως φέρεται να υποστήριξε η ίδια, οι δύο συμμαθήτριές της την τράβηξαν από τα μαλλιά και της προκάλεσαν τραύματα στην πλάτη και στα χέρια.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της ανήλικης μετέβη στην Ασφάλεια Ήλιδας, προκειμένου να υποβάλει μήνυση για το περιστατικό.

Στη συνέχεια, η 13χρονη διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, ώστε να εξεταστεί και από γιατρό εκεί, καθώς πρόκειται για ανήλικη.

