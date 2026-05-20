ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:36
20.05.2026 11:49

Δυσοσμία στην Αθήνα – Σαρηγιάννης: Κάτι έγινε στο τρίγωνο Αίγινα – Σαλαμίνα – Πέραμα (Video)

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει το φαινόμενο της έντονης οσμής αερίου που κάλυψε μέρος του Λεκανοπεδίου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Δεδομένου ότι η πηγή της δυσοσμίας παραμένει… άγνωστη, ενδιαφέρον έχουν οι παρατηρήσεις που έκανε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης, πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής, καθώς ανέλυσε διάφορα ενδεχόμενα.

«Tο πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή είναι ότι η περιοχή στην οποία κατά τη γνώμη μου υπάρχει η πηγή, είναι στο τρίγωνο Αίγινα-Σαλαμίνα-Πέραμα. Είναι δυο πιθανές πηγές. Με σειρά προτεραιότητας, η μια είναι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Σαλαμίνας-Περάματος, το κανάλι που υπάρχει ανάμεσα, ο δίαυλος, γιατί στη διαδικασία επισκευής ή κατασκευής τμημάτων πλοίων μπορεί να γίνει η κινητοποίηση των υπολειμμάτων τα οποία μπορεί να δώσουν αυτές τις απτάνες, που κατά τη γνώμη μου ήταν αυτά τα χημικά που μύρισαν. Το δεύτερο πιθανό σενάριο είναι, ανοιχτά από την Αίγινα να είναι αγκυροβολημένο ένα δεξαμενόπλοιο το οποίο καθάρισε τις δεξαμενές του», είπε.

Παράλληλα, ο επιστήμονας υπογράμμισε πως «και οι δυο αυτές διαδικασίες μπορεί να έχουν αυτό το αποτέλεσμα, αυτήν την έντονη οσμή», ενώ θύμισε ανάλογο περιστατικό από το κοντινό παρελθόν, λέγοντας ότι «πέρσι τον Μάιο είχαμε ένα αντίστοιχο πρόβλημα, όχι τόσο έντονο βέβαια, αλλά παρόμοιο. Αναγκαστήκαμε να ανατρέξουμε τα μετεωρολογικά μοντέλα προς τα πίσω και να βρούμε τις αντίστοιχες πηγές και είναι στην ίδια περιοχή, άρα είδαμε ότι υπάρχει μια εποχικότητα που συνάδει».

Ο κ. Σαρηγίαννης είπε ότι «πιστεύω πώς δεν ήταν αέριο ή μεθάνιο αυτό που μύριζε», ενώ, όσον αφορά στην επικινδυνότητα της οσμής είπε ότι «στην ουσία είναι ουσίες ιχνηλάτες που βάζουμε στους υδρογονάνθρακες για να αποφύγουμε διαρροές και να μπορούμε να το ανιχνεύουμε γρήγορα, δεν έχουν έντονη τοξικότητα πέραν από το κομμάτι της νευροτοξικότητας».

Από την πλευρά του, ο ΥΠΕΝ, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ότι «μπορούμε να πούμε πια με ασφάλεια ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια», προσθέτοντας ότι «υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων και έγιναν εκτεταμένοι επιτόπιοι έλεγχοι».

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Δεν συνδέεται η οσμή αερίου στην Αθήνα με επερχόμενο σεισμό

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αν και δεν έδωσε πιθανότητες σε αυτό το σενάριο, τόνισε πως στο παρελθόν έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων

Αναλυτικά η ανάρτησή του: «Η οσμή στην Αττική δε νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού, αλλά δεν είμαι ειδικός. Πριν από ισχυρούς σεισμούς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο. Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση».

