ΚΟΣΜΟΣ

12.10.2025 07:49

Μεξικό: Στους 37 οι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – Ζημιές σε περισσότερα από 35.000 σπίτια

12.10.2025 07:49
mexico

Πλημμύρες που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 37 ανθρώπους στο Μεξικό αυτή την εβδομάδα και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Έχουν αναφερθεί τριάντα επτά θάνατοι» σε τέσσερις πολιτείες σε αχανή ορεινή περιοχή στο κεντρικό και στο ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ασφαλείας.

Οι σφοδρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν αυτή την εβδομάδα σε 31 από τις 32 πολιτείες της χώρας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, προκάλεσαν υπερχειλίσεις ποταμών, πλημμύρες σε ολόκληρες κοινότητες, κατολισθήσεις και καταρρεύσεις δρόμων και γεφυρών.

Φωτογραφία αρχείου

Οι τέσσερις πολιτείες που υπέστησαν τα πιο βαριά πλήγματα είναι η Ιδάλγο (κεντρικά), Πουέμπλα (νοτιοανατολικά), Βερακρούς (ανατολικά) και Κερέταρο (κεντρικά), σύμφωνα με τον νέο απολογισμό.

Οι κατακρημνίσεις αυτές σημειώθηκαν καθώς πλησιάζει το τέλος της περιόδου των βροχών, αφού σχηματίστηκε τροπικό σύστημα στον Κόλπο του Μεξικού και μετακινήθηκε προς ανατολική κατεύθυνση, πλήττοντας την ανατολική Σιέρα Μάδρε, φέροντας νεροποντές, εξήγησαν μετεωρολόγοι.

Η Ιδάλγο μετράει τις πληγές της

Τον πιο βαρύ απολογισμό θυμάτων, 22 νεκρούς, κατέγραψε η Ιδάλγο. Άλλοι εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Πουέμπλα, πέντε στη Βερακρούς, που εκτείνεται κατά μήκος των ακτών στον Κόλπο του Μεξικού και ένας στην Κερέταρο.

Αργά το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα) ο απολογισμός είχε αυξηθεί στους 28 νεκρούς.

Πάνω από 35.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές, κυρίως εξαιτίας των υπερχειλίσεων ποταμών, που ανάγκασαν ολόκληρες οικογένειες να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Οι βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες οδήγησαν επίσης στο κλείσιμο πολλών δρόμων εξαιτίας κατολισθήσεων, ενώ αναφέρθηκαν επίσης διακοπές της ηλεκτροδότησης και προβλήματα στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών.

«Εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε τον πληθυσμό, να ανοίξουμε ξανά δρόμους και να αποκαταστήσουμε την ηλεκτροδότηση. Παραμένουμε σε επαγρύπνηση», σημείωσε μέσω X η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ, έπειτα από σύσκεψη που οργάνωσε ψηφιακά με μέλη της κυβέρνησής της και αξιωματούχους των πολιτειών που πλήττονται.

Πρόσθεσε πως χιλιάδες στρατιώτες, ναυτικά μέσα, αεροσκάφη κι ελικόπτερα κινητοποιήθηκαν για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Ο στρατός επρόκειτο να συμμετάσχει επίσης στη διανομή βοήθειας, καθώς ανέπτυξε πάνω από 5.400 μέλη του, καθώς και υλικό, ιδίως οχήματα.

Σε καταφύγια οι εκτοπισμένοι

Άνοιξαν καταφύγια για τους εκτοπισμένους. Η περιοχή που επλήγη περισσότερη είναι η ανατολική Σιέρα Μάδρε, οροσειρά που εκτείνεται παράλληλα με τον Κόλπο του Μεξικό. Εκεί βρίσκονται διάφορες μικρές κοινότητες, πολλές από τις οποίες αποκόπηκαν από τον υπόλοιπο κόσμο προχθές.

Ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου στην Τουλανσίνγκο, στην πολιτεία Ιδάλγο, κόμβο από τον οποίο εφοδιάζονται ορεινά χωριά, διαπίστωσε ότι δρόμοι που οδηγούν στην ανατολική Σιέρα Μάδρε είχαν κλείσει εξαιτίας κατολισθήσεων και καταρρεύσεων.

Στη χώρα έχουν καταγραφεί πολύ περισσότερες βροχοπτώσεις από ό,τι συνήθως από την αρχή της χρονιάς, ειδικά στην πρωτεύουσα, όπου σημειώθηκε ρεκόρ.

Ο μετεωρολόγος Ισίδρο Κάνο είπε στο AFP ότι οι εντατικές βροχοπτώσεις από την Πέμπτη προκλήθηκαν από την αλλαγή της εποχής και τον σχηματισμό σύννεφων καθώς θερμές και υγρές αέριες μάζες από τον Κόλπο του Μεξικού κινήθηκαν προς τις κορυφές βουνών.

Ψυχρό μέτωπο ερχόμενο από βορρά επίσης αύξησε τις βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας, πρόσθεσε.

Οι αρχές σε περιοχές κατά μήκος των ακτών του Μεξικού στον Ειρηνικό παρακολουθούν παράλληλα την πορεία των τροπικών καταιγίδων Ρέιμοντ και Πρισίλα.

