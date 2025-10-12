search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 01:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.10.2025 00:33

Τραμπ: «Οι όμηροι θα επιστρέψουν στο Ισραήλ την Δευτέρα – Σπουδαία η συμφωνία της εκεχειρίας»

12.10.2025 00:33
trump new

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνέχισε και σήμερα να «αποθεώνει» τον εαυτό του για την συμφωνία εκεχειρίας ΙσραήλΧαμάς, κάνοντας λόγο για «ιστορική επιτυχία» που έφερε, όπως είπε, «ειρήνη στη Μέση Ανατολή μετά από δύο χρόνια πολέμου».

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε πως «είναι μια σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ, αλλά και μια σπουδαία συμφωνία για όλο τον κόσμο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, μετά την ολοκλήρωση της μερικής αποχώρησης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

«Την Δευτέρα, οι όμηροι επιστρέφουν. Θα πάω στο Ισραήλ, θα μιλήσω στην Κνεσέτ και μετά θα ταξιδέψω στην Αίγυπτο. Όλοι θέλουν αυτή η συμφωνία να πετύχει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Μέση Ανατολή, που είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή, αναβλήθηκε κατά μία ημέρα.

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει πρώτα στο Ισραήλ και να παραμείνει για λίγες ώρες, ώστε να εκφωνήσει ιστορική ομιλία στην Κνεσέτ, πριν μεταβεί στο Κάιρο για επαφές με την αιγυπτιακή ηγεσία.

Διαβάστε επίσης:

Πυροβολισμοί στη Γερμανία: Συνελήφθη ένας ύποπτος για την επίθεση σε αγορά στην πόλη Γκίσεν

Γάζα: Συγκλονιστικό video με την επιστροφή των Παλαιστίνιων – Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στα ερείπια

Τέλος εποχής στο Χόλιγουντ: Πέθανε η θρυλική Ντάιαν Κίτον

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Οδηγός χτύπησε με το αυτοκίνητό του κοπέλα με πατίνι και έφυγε από το σημείο

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Οι όμηροι θα επιστρέψουν στο Ισραήλ την Δευτέρα – Σπουδαία η συμφωνία της εκεχειρίας»

limeniko_pylos
ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών από το Λιμενικό

SpCAsODW1
ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στη Γερμανία: Συνελήφθη ένας ύποπτος για την επίθεση σε αγορά στην πόλη Γκίσεν

ekriksi_main
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη σε παράρτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στη Λεωφόρο Συγγρού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karystianou voyla 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιχμές Καρυστιανού για τοξικολογικές εξετάσεις: «Για να δίνουν πράσινο φως, θα έχουν βρει τρόπο να ελέγξουν τo αποτέλεσμα»

iliaki
LIFESTYLE

Μαρία Ηλιάκη: Απέκτησα την κόρη μου στα 43 μου, γνώρισα τον άντρα μου στην ηλικία που ήμουν έτοιμη να κάνω παιδί

skai_tsouros
MEDIA

Κώστας Τσουρός: Τι είπε στους συνεργάτες του, μετά το ραντεβού με τη διοίκηση ΣΚΑΪ, για το μέλλον της εκπομπής του

ftotoniata2 new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλέξης Τσίπρας: Η Ευγενία Φωτονιάτα εντάσσεται στο επιτελείο του – Οι νέες ισορροπίες στην Αμαλίας

pitt ines de ramon
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν «ζουν πλέον μαζί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 00:59
ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Οδηγός χτύπησε με το αυτοκίνητό του κοπέλα με πατίνι και έφυγε από το σημείο

trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Οι όμηροι θα επιστρέψουν στο Ισραήλ την Δευτέρα – Σπουδαία η συμφωνία της εκεχειρίας»

limeniko_pylos
ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Επιχείρηση διάσωσης 56 μεταναστών από το Λιμενικό

1 / 3