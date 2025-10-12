Τραμπ: «Οι όμηροι θα επιστρέψουν στο Ισραήλ την Δευτέρα – Σπουδαία η συμφωνία της εκεχειρίας»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνέχισε και σήμερα να «αποθεώνει» τον εαυτό του για την συμφωνία εκεχειρίας Ισραήλ – Χαμάς, κάνοντας λόγο για «ιστορική επιτυχία» που έφερε, όπως είπε, «ειρήνη στη Μέση Ανατολή μετά από δύο χρόνια πολέμου».

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ δήλωσε πως «είναι μια σπουδαία συμφωνία για το Ισραήλ, αλλά και μια σπουδαία συμφωνία για όλο τον κόσμο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι η απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, μετά την ολοκλήρωση της μερικής αποχώρησης του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.

President Trump: "It's a great deal for Israel, but it's a great deal for everybody… on Monday, the hostages come back… I'll be going to Israel, I'll be speaking at the Knesset early on, and then, I'm also going to Egypt… Everybody wants this deal to happen." pic.twitter.com/jgeMuF4VGe — Open Source Intel (@Osint613) October 11, 2025

«Την Δευτέρα, οι όμηροι επιστρέφουν. Θα πάω στο Ισραήλ, θα μιλήσω στην Κνεσέτ και μετά θα ταξιδέψω στην Αίγυπτο. Όλοι θέλουν αυτή η συμφωνία να πετύχει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στη Μέση Ανατολή, που είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή, αναβλήθηκε κατά μία ημέρα.

Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει πρώτα στο Ισραήλ και να παραμείνει για λίγες ώρες, ώστε να εκφωνήσει ιστορική ομιλία στην Κνεσέτ, πριν μεταβεί στο Κάιρο για επαφές με την αιγυπτιακή ηγεσία.

