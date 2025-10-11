search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.10.2025 00:00
ΚΟΣΜΟΣ

11.10.2025 23:30

Γάζα: Συγκλονιστικό video με την επιστροφή των Παλαιστίνιων – Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στα ερείπια

11.10.2025 23:30
gazaa

Τα καραβάνια των εκτοπισμένων Παλαιστίνιων έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στη Γάζα, όμως οι εικόνες που αντικρίζουν είναι σπαρακτικές. Μία πόλη ισοπεδωμένη, με ολόκληρες συνοικίες να έχουν μετατραπεί σε σωρούς ερειπίων.

Παρά την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ Χαμάς και τις ελπίδες για ένα νέο κεφάλαιο ειρήνης στη Μέση Ανατολή, η πραγματικότητα για τους κατοίκους είναι σκληρή.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής, βρίσκουν μόνο σκόνη, στάχτη και χαλάσματα εκεί όπου κάποτε υπήρχαν σπίτια, σχολεία και γειτονιές γεμάτες ζωή.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί άφησαν πίσω τους τεράστιες εκτάσεις της Λωρίδας της Γάζας σε ερείπια, ειδικά στην Πόλη της Γάζας, το επίκεντρο των μαχών πριν από την εκεχειρία.

Εναέρια πλάνα του Associated Press, που τραβήχτηκαν το Σάββατο, αποτυπώνουν την απόλυτη καταστροφή στη συνοικία Ταλ αλ-Χάουα, όπου δεκάδες οικοδομικά τετράγωνα ισοπεδωμένα, δρόμοι αδιάβατοι και ελάχιστα σημάδια ζωής.

