Γάζα: Συγκλονιστικό video με την επιστροφή των Παλαιστίνιων – Χιλιάδες εκτοπισμένοι επιστρέφουν στα ερείπια

Τα καραβάνια των εκτοπισμένων Παλαιστίνιων έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στη Γάζα, όμως οι εικόνες που αντικρίζουν είναι σπαρακτικές. Μία πόλη ισοπεδωμένη, με ολόκληρες συνοικίες να έχουν μετατραπεί σε σωρούς ερειπίων.

Παρά την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ – Χαμάς και τις ελπίδες για ένα νέο κεφάλαιο ειρήνης στη Μέση Ανατολή, η πραγματικότητα για τους κατοίκους είναι σκληρή.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής, βρίσκουν μόνο σκόνη, στάχτη και χαλάσματα εκεί όπου κάποτε υπήρχαν σπίτια, σχολεία και γειτονιές γεμάτες ζωή.

Israel’s bombardment of Gaza has left large swathes of the Strip in ruins, including parts of Gaza City which was the focus of Israel’s offensive before the ceasefire.



AP drone footage taken on Saturday showed massive destruction of the city’s Tal al-Hawa neighborhood. pic.twitter.com/jYZQAELJdr — The Associated Press (@AP) October 11, 2025

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί άφησαν πίσω τους τεράστιες εκτάσεις της Λωρίδας της Γάζας σε ερείπια, ειδικά στην Πόλη της Γάζας, το επίκεντρο των μαχών πριν από την εκεχειρία.

Εναέρια πλάνα του Associated Press, που τραβήχτηκαν το Σάββατο, αποτυπώνουν την απόλυτη καταστροφή στη συνοικία Ταλ αλ-Χάουα, όπου δεκάδες οικοδομικά τετράγωνα ισοπεδωμένα, δρόμοι αδιάβατοι και ελάχιστα σημάδια ζωής.

