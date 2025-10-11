Τέλος εποχής στο Χόλιγουντ: Πέθανε η θρυλική Ντάιαν Κίτον

Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 79 ετών η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον.

Η θρυλική ηθοποιός έγινε διάσημη τη δεκαετία του ’70 χάρη στον ρόλο της στις ταινίες «Ο Νονός» και «Ο Νονός 2» και στις συνεργασίες της με τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν. Κέρδισε Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Νευρικός Εραστής» του 1977. Η μακρά καριέρα της περιλαμβάνει ταινίες όπως «Το Κλαμπ των Πρώτων Συζύγων» και πολλές συνεργασίες με τη σκηνοθέτιδα Νάνσι Μάγιερς και όλα τα μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ.

Η Ντάιαν Κίτον γεννήθηκε στο Λος Άντζελες το 1946 ως Νταϊάν Χολ και ήταν η μεγαλύτερη από τέσσερα παιδιά. Ο πατέρας της ήταν πολιτικός μηχανικός, ενώ η μητέρα της ήταν νοικοκυρά.

Ένας εκπρόσωπος της οικογένειάς της επιβεβαίωσε στο περιοδικό PEOPLE ότι πέθανε στην Καλιφόρνια και ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες προς το παρόν.

